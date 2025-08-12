2030 पर्यंत मूळासकट नष्ट होतील 3 गंभीर आजार, ज्यामुळे प्रत्येक 5 भारतीयांपैकी तिघांचा घेतलाय जीव!

Medical science: सध्याच्या युगात वैद्यकीय विज्ञानाने इतकी प्रगती केलीय की, कर्करोग, अंधत्व आणि लकवा यांसारख्या गंभीर आजारांचा समूळ नायनाट करणे आता स्वप्न राहिलेले नाही. 2030 पर्यंत या तीन आजारांवर पूर्णपणे मात करता येईल, असे बुडापेस्ट येथील वैद्यकीय विद्यार्थी क्रिस क्रिसेंथौ याने नुकताच दावा केला आहे. जगभरातील शास्त्रज्ञ प्रगत लसी, आधुनिक उपचार आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यांच्या माध्यमातून या आजारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. हे आजार लवकरच इतिहासजमा होऊ शकतात, असे क्रिसेंथौ यांनी म्हटलंय.
कर्करोग हा भारतातील मृत्यूचे प्रमुख कारण आहे, परंतु आता त्यावर नियंत्रण मिळवण्याची आशा निर्माण झाली आहे. क्रिसेंथौ यांनी सांगितले की, पारंपरिक कीमोथेरपीऐवजी mRNA कर्करोग लस विकसित केली जात आहे, जी रोगप्रतिकारक शक्तीला ट्यूमरवर हल्ला करण्यासाठी प्रशिक्षित करते. वैयक्तिक लसी, जीन एडिटिंग आणि सूक्ष्म औषधे अंतिम चाचणी टप्प्यात आहेत. तज्ज्ञांचे मत आहे की, लवकरच कर्करोग हा लाइलाज किंवा प्राणघातक आजार राहणार नाही. भारतात 2022 मध्ये 14.6 लाख कर्करोगाची नवीन प्रकरणे नोंदवली गेली, आणि 2025 पर्यंत यात 12.8% वाढ अपेक्षित आहे. स्तन कर्करोग (महिलांमध्ये) आणि फुफ्फुसाचा कर्करोग (पुरुषांमध्ये) सर्वाधिक आढळतो.
अंधत्वावर उपचारासाठी जीन एडिटिंग आणि स्टेम सेल तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. प्राइम एडिटिंग नावाच्या नवीन तंत्रज्ञानामुळे अनुवंशिक दोषांमुळे जन्मतः येणारे अंधत्व बरे होऊ शकते. काही प्रकल्पांमध्ये अंध व्यक्तींची दृष्टी पुन्हा प्राप्त झाली आहे. यामुळे भविष्यात अंधत्व पूर्णपणे काढून टाकण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे डोळ्यांच्या तपासणीची गरज कमी होईल आणि जीवनमान सुधारेल.
लकवाग्रस्त व्यक्तींसाठी आशादायक प्रगती झाली आहे. चीनमध्ये दोन पूर्णपणे लकवाग्रस्त व्यक्तींना मेंदूत सिग्नल पाठवणारे उपकरण आणि पाठीच्या कण्याला सक्रिय करणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पुन्हा चालता आले आहे. या तंत्रज्ञानामुळे मेंदूतून थेट पायांना सिग्नल पाठवले जातात, ज्यामुळे पाठीच्या कण्याच्या दुखापतीचा प्रभाव कमी होतो. यामुळे लकव्यासारख्या आजारावर 2030 पर्यंत मात करण्याची आशा आहे.
GLOBOCAN 2022 च्या अहवालानुसार, भारत कर्करोगाच्या प्रकरणांमध्ये जागतिक पातळीवर तिसऱ्या आणि मृत्यूंमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतात प्रत्येक 9 पैकी 1 व्यक्तीला आयुष्यात कर्करोग होण्याचा धोका आहे. इंटरनेटवर या दाव्यांवर संमिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या. काहींनी वैज्ञानिक प्रगतीचे कौतुक केले, तर काहींनी औषध उद्योगाच्या नफ्यामुळे कर्करोग उपचारात अडथळे येऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली. तथापि, या प्रगतीमुळे भारतातील रुग्णांना आशेचा किरण दिसत आहे.
बुडापेस्ट येथील वैद्यकीय विद्यार्थी क्रिस क्रिसेंथौ याने दावा केला आहे की, 2030 पर्यंत कर्करोग, अंधत्व आणि लकवा या तीन गंभीर आजारांचा समूळ नायनाट होऊ शकतो. जगभरातील शास्त्रज्ञ प्रगत लसी, जीन एडिटिंग, स्टेम सेल तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक उपचार पद्धतींद्वारे या आजारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी काम करत आहेत. क्रिसेंथौ यांच्या मते, mRNA कर्करोग लस, प्राइम एडिटिंग आणि मेंदू-पाठीच्या कण्याला सिग्नल पाठवणारी उपकरणे यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे हे शक्य होईल.
GLOBOCAN 2022 च्या अहवालानुसार, भारत कर्करोगाच्या प्रकरणांमध्ये जागतिक पातळीवर तिसऱ्या आणि मृत्यूंमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 2022 मध्ये भारतात 14.6 लाख नवीन कर्करोगाची प्रकरणे नोंदवली गेली, आणि 2025 पर्यंत यात 12.8% वाढ अपेक्षित आहे. प्रत्येक 9 पैकी 1 व्यक्तीला आयुष्यात कर्करोगाचा धोका आहे. उपाय म्हणून, mRNA कर्करोग लस आणि वैयक्तिक लसी यांसारख्या नवीन उपचार पद्धती विकसित केल्या जात आहेत, ज्या रोगप्रतिकारक शक्तीला ट्यूमरवर हल्ला करण्यास प्रशिक्षित करतात, ज्यामुळे कर्करोग लवकरच लाइलाज राहणार नाही.
अंधत्वावर मात करण्यासाठी प्राइम एडिटिंग आणि स्टेम सेल तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे, ज्यामुळे अनुवंशिक दोषांमुळे होणारे जन्मजात अंधत्व बरे होऊ शकते. काही प्रकल्पांमध्ये अंध व्यक्तींची दृष्टी पुन्हा प्राप्त झाली आहे. लकव्यासाठी चीनमध्ये मेंदूत सिग्नल पाठवणारी उपकरणे आणि पाठीच्या कण्याला सक्रिय करणारी तंत्रज्ञाने वापरली गेली, ज्यामुळे दोन पूर्णपणे लकवाग्रस्त व्यक्ती पुन्हा चालू शकल्या. ही तंत्रज्ञाने मेंदूतून थेट पायांना सिग्नल पाठवतात, ज्यामुळे पाठीच्या कण्याच्या दुखापतीचा प्रभाव कमी होतो.