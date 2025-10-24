तुमचा ब्रश स्वच्छ आहे का? ब्रशमध्ये 125000000 बॅक्टेरिया अन् बुरशी... संशोधनात खुलासा

Daily Toothbrush : तुम्ही कदाचित हा प्रश्न ऐकला असेल की, तुमच्या टूथपेस्टमध्ये मीठ आहे का? पण तुम्हाला कधी हा प्रश्न पडला आहे का? की, टूथब्रशमध्ये बॅक्टेरिया आहेत का? तर एका संशोधनात या प्रश्नाच्या उत्तराचा खुलासा झाला आहे.
तुम्हाला वाटेल की दररोज सकाळी दात घासल्याने तुमच्या तोंडातील जंतू मरतात आणि ते नष्ट होतात. आणि अशा पद्धतीने तुम्ही तुमची ओरल हेल्थ सांभाळत आहात. पण तुम्ही 100% चुकीचे आहात. तुमच्या ब्रशमधूनच पोटात बॅक्टेरिया जात आहेत.
संशोधनातून असे दिसून आले आहे की तुमच्या टूथब्रशमध्ये लाखो बॅक्टेरिया असतात. तुमच्या टूथब्रशमध्ये 10 लाख ते १२५ दशलक्ष विविध प्रजातींचे बॅक्टेरिया आणि बुरशी असतात. अनेक बॅक्टेरिया जुन्या ब्रिसल्सच्या भेगांमध्ये प्रवेश करतात आणि हे बॅक्टेरिया पाण्याने धुवून काढून टाकले जात नाहीत.
जेव्हा तुम्ही ब्रश करता तेव्हा हे सर्व बॅक्टेरिया तुमच्या तोंडात प्रवेश करतात. दिवसातून दोनदा ब्रश करणाऱ्या लोकांना दिवसातून दोनदा या बॅक्टेरियांचा सामना करावा लागतो. टूथब्रशच्या रोजच्या ओल्यापणामुळे त्यात बॅक्टेरिया वाढतात. म्हणून, तुम्हाला आता असा प्रश्न पडला असेल की दररोज नवीन टूथब्रश खरेदी करणे ही चांगली कल्पना आहे का? पण हा त्यावर उपाय नाही?
ब्राझीलमध्ये केलेल्या एका अभ्यासात वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून खरेदी केलेल्या 40 नवीन टूथब्रशची तपासणी करण्यात आली. निकालांमध्ये असे आढळून आले की, त्यापैकी निम्मे आधीच विविध प्रकारच्या बॅक्टेरियांनी संक्रमित होते. जर नवीन आणि जुने दोन्ही टूथब्रश बॅक्टेरियांनी संक्रमित असतील तर काय करावे? हे संशोधन बॅक्टेरियापासून मुक्त होण्यासाठी काही उपाय सुचवते.
संशोधकांचा असा सल्ला आहे की एक टक्के व्हिनेगर बॅक्टेरिया कमी करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग असू शकतो. यामुळे ब्रश करताना वेगळी चव लागते., जी पुढच्या वेळी तुम्ही ब्रश करता तेव्हा विचित्र वाटू शकते. ब्रशचे डोके अँटीसेप्टिक माउथवॉशमध्ये पाच ते दहा मिनिटे भिजवणे हा देखील चांगला उपाय आहे. अमेरिकन डेंटल असोसिएशनसारख्या संस्था दर तीन महिन्यांनी तुमचा टूथब्रश बदलण्याची शिफारस करतात.
म्हणून पुढच्या वेळी जेव्हा कोणी तुम्हाला विचारेल की तुमच्या टूथपेस्टमध्ये मीठ आहे का, तेव्हा तुम्ही त्यांना "तुमच्या टूथब्रशमध्ये बॅक्टेरिया आहेत का?" असे विचारू शकता.
दात घासण्याच्या ब्रशवर किती जीवाणू असतात?
दात घासण्याच्या ब्रशवर 1 ते 12 दशलक्ष जीवाणू आणि बुरशीच्या प्रजाती असू शकतात, ज्यात शेकडो वेगवेगळ्या प्रजातींचा समावेश असतो. याशिवाय विषाणूही असू शकतात. नवीन ब्रशवरही अर्धे ब्रश दूषित असू शकतात.
ब्रशवर जीवाणू कसे येतात?
जीवाणू मुख्यतः तोंड, त्वचा आणि पर्यावरणातून येतात. टॉयलेट फ्लश करताना निर्माण होणाऱ्या धुकेमुळे (टॉयलेट प्ल्यूम) मलाविषयी जीवाणू ब्रशपर्यंत पोहोचू शकतात, जे 1.5 मीटरपर्यंत फवारले जाते. शेअर केलेल्या बाथरूममध्ये क्रॉस-कंटॅमिनेशन होऊ शकते. पाणी, हात आणि आर्द्रता देखील कारणीभूत असतात. ब्रश १२ आठवड्यांनंतर जीवाणूंची संख्या वाढते.
हे जीवाणू हानिकारक आहेत का?
बहुतेक जीवाणू निर्दोष किंवा फायदेशीर असतात, जे दात सडण्यापासून वाचवतात. मात्र, काही जसे E. coli (डायरिया होऊ शकते), Staphylococci (त्वचेची संसर्ग), Pseudomonas aeruginosa किंवा Candida यामुळे दात सडणे, मज्जासंस्थेची जळजळ, पोटाचे आजार किंवा थ्रश होऊ शकते. कमकुवत रोगप्रतिकारशक्ती असणाऱ्यांसाठी धोका जास्त. विषाणू जसे फ्लू किंवा हर्पीस 48 तासपर्यंत टिकू शकतात. सामान्यतः निरोगी व्यक्तींना धोका कमी असतो.