/डायबिटीजमध्ये फळं खाणं खरंच धोकादायक? मग ही फळं नक्की खा; ब्लड शुगर राहील नियंत्रणात

मधुमेह हा आजार फार सामान्य झाला आहे, या आजाराचा त्रास मोठ्या लोकांना मोठ्या प्रमाणात होत असतो. मधुमेह हा एक गंभीर आजार आहे, ही एक सामान्य समस्या आहे पण ती धोकायदायक नाही असे नाही. कारण मधुमेह हा आजार फक्त भारतामध्येच नाही तर जागतिक स्तरावरही वाढत्या मृत्यूदराचे मधुमेह हे एक प्रमुख कारण आहे. जेव्हा तुम्हाला मधुमेह असतो, तेव्हा काय खावे आणि काय खाऊ नये हे ठरवणे एक मोठे आव्हान असते, कारण एक चूक तुमच्या साखरेची पातळी लक्षणीयरीत्या वाढवू शकते, ज्यामुळे इतर आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात. आता मधुमेह रोखण्याची किंवा कंट्रोलमध्ये कसे ठेवता येणार असा अनेकांना प्रश्न असतो.
या लेखामध्ये तुम्हाला काही महत्त्वाचे मंत्र देणार आहोत, आपण अशा काही फळांबद्दल जाणून घेऊया जी तुमची रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करू शकतात. जर तुम्ही मधुमेह नियंत्रणामध्ये नाही ठेवला तर तुम्हाला गंभीर आजार होऊ शकतात. रक्तातील साखर कमी किंवा जास्त होणे हे शरीरासाठी धोक्याची घंटा आहे. जर एखाद्याचे रक्तातील साखरेचे प्रमाण दीर्घकाळ वाढलेले राहिल्यास हृदयविकार, मूत्रपिंड निकामी होणे, दृष्टी कमी होणे, नसांचे नुकसान आणि पायाला अल्सर होण्याचा धोका वाढू शकतो. प्रश्न असा निर्माण होतो की, हा गंभीर आजार शरीरात कसा विकसित होतो? आणि रक्तातील साखर कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी काय करायला लागते.
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जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, जेव्हा शरीर कमी इन्सुलिन तयार करते किंवा त्याचा योग्य वापर करू शकत नाही, तेव्हा मधुमेह होतो. यामुळे रक्तातील ग्लुकोजची पातळी वाढते, ज्यामुळे मधुमेह होतो. जास्त साखर खाणे, लठ्ठपणा, शारीरिक हालचालींचा अभाव, तणाव, असंतुलित आहार आणि कुटुंबात मधुमेहाचा इतिहास असणे यांमुळे धोका वाढू शकतो. मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी रक्तातील साखरेचे कंट्रोल ठेवण्यासाठी काय खावे आणि काय खाऊ नये याबद्दल सतत संभ्रम असतो. लोकांना अनेकदा असे वाटते की फळे खाणे टाळावे, कारण त्यामुळे मधुमेहाचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो.
रक्तातील साखरेची पातळी सगळ्याच फळांनी वाढत नाही, अनेकांना याची कल्पना नसते. पण काही फळे 'लो-ग्लायसेमिक' असतात, म्हणजेच ती रक्तातील साखरेची पातळी वाढवत नाहीत, आणि ती चवीलाही चांगली असून आरोग्यासाठी फायदेशीरही असतात.
अमेरिकन डायबेटिस असोसिएशनच्या मते , कमी ग्लायसेमिक पदार्थ, ज्यामुळे साखरेच्या पातळीत अचानक वाढ होत नाही, त्यांमध्ये खालील पदार्थांचा समावेश होतो: