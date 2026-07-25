/लघवी बसून करावी की उभे राहून? थेट सांधेदुखी, मूत्राशय आणि प्रोस्टेटवर परिणाम; जाणून घ्या!

लघवी करताना बसणे योग्य की उभे राहणे, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात असतो. ही केवळ सवयीची बाब नसून काही प्रकरणांमध्ये त्याचा मूत्राशय, प्रोस्टेट आणि सांध्यांच्या आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः गुडघेदुखी, कंबरदुखी किंवा प्रोस्टेटशी संबंधित समस्या असलेल्या पुरुषांसाठी योग्य स्थिती निवडणे महत्त्वाचे ठरते. मात्र, निरोगी व्यक्तींमध्ये उभे किंवा बसून लघवी करण्यामध्ये मोठा वैद्यकीय फरक असल्याचे ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. तज्ज्ञांच्या मते, आरोग्यस्थितीनुसार योग्य पद्धत निवडणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, निरोगी पुरुषांनी उभे राहून किंवा बसून लघवी केली तरी त्यातून गंभीर आरोग्यधोका निर्माण होतो, असे निश्चितपणे सांगणारे पुरेसे वैज्ञानिक पुरावे नाहीत. मात्र, ज्यांना प्रोस्टेट वाढणे (BPH), मूत्र पूर्णपणे न होणे किंवा वारंवार लघवीचा त्रास आहे, अशा काही रुग्णांना बसून लघवी केल्यास मूत्राशय अधिक चांगल्या प्रकारे रिकामा होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे वैयक्तिक आरोग्यानुसार सवय बदलण्याचा सल्ला दिला जातो.
गुडघे, कंबर किंवा घोट्यांमध्ये वेदना असलेल्या व्यक्तींना बसणे किंवा उठणे त्रासदायक ठरू शकते. अशा परिस्थितीत उकिडवे बसणे सांध्यांवरील ताण वाढवू शकते. त्यामुळे संधिवात किंवा गुडघेदुखी असलेल्या व्यक्तींनी आपल्या शारीरिक क्षमतेनुसार योग्य स्थिती निवडावी. याबाबत एकच नियम सर्वांसाठी लागू होत नाही.
काही संशोधनांमध्ये असे आढळले आहे की प्रोस्टेट वाढलेल्या पुरुषांमध्ये बसून लघवी केल्यास मूत्राचा प्रवाह काही प्रमाणात सुधारू शकतो आणि मूत्राशयात उरलेले मूत्र कमी राहू शकते. त्यामुळे अशा रुग्णांना डॉक्टर बसून लघवी करण्याचा सल्ला देऊ शकतात. मात्र, हा सल्ला सर्व पुरुषांसाठी लागू होत नाही.
घरातील स्वच्छतेच्या दृष्टीने पाहता, बसून लघवी केल्यास मूत्राचे शिंतोडे कमी उडतात. त्यामुळे शौचालय अधिक स्वच्छ राहण्यास मदत होते. अनेक देशांमध्ये स्वच्छता आणि सार्वजनिक आरोग्य लक्षात घेऊन बसून लघवी करण्याला प्रोत्साहन दिले जाते. मात्र, हा मुद्दा आरोग्यापेक्षा स्वच्छतेशी अधिक संबंधित आहे.
लघवी करताना वेदना होणे, वारंवार लघवी लागणे, मूत्रात रक्त दिसणे, लघवी पूर्ण न होणे किंवा मूत्राचा प्रवाह कमी होणे अशी लक्षणे दिसल्यास केवळ लघवीची पद्धत बदलून उपयोग होत नाही. अशा वेळी मूत्ररोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. कारण ही लक्षणे प्रोस्टेट, मूत्रमार्गातील संसर्ग किंवा इतर वैद्यकीय समस्यांशी संबंधित असू शकतात.
लघवी बसून करावी की उभे राहून, याचे एकच सार्वत्रिक उत्तर नाही. निरोगी व्यक्तींना दोन्ही पद्धती सुरक्षित असू शकतात. मात्र, प्रोस्टेटचा त्रास, मूत्राशय रिकामा न होणे किंवा सांध्यांच्या समस्या असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार बसून लघवी करणे काही रुग्णांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. कोणत्याही सोशल मीडियावरील दाव्यांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी वैद्यकीय तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे हा सर्वात सुरक्षित पर्याय आहे.