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स्टील की प्लास्टिक? डब्यातील अन्नासाठी कोणता पर्याय सर्वात सुरक्षित? जाणून घ्या महत्त्वाचे सत्य!

लोकांना अनेकदा प्रश्न पडतो की स्टेनलेस स्टीलचा डबा चांगला की प्लास्टिकचा? तथापि, लोकांना अनेकदा प्रश्न पडतो की रोजच्या वापरासाठी कोणता प्रकार अधिक सुरक्षित आणि चांगला आहे. चला तर मग जाणून घेऊया, अन्न सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणता लंच बॉक्स सर्वोत्तम आहे, स्टील की प्लास्टिक?

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 16, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:28 PM IST
स्टील की प्लास्टिक? डब्यातील अन्नासाठी कोणता पर्याय सर्वात सुरक्षित? जाणून घ्या महत्त्वाचे सत्य!
Image Credit: AI

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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