सुक्कू कॉफीचे आरोग्यदायी फायदे, शरीरासाठी किती गुणकारी? सद्गुरुंनी काय सांगितलं

बाजारात वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॉफी उपलब्ध असतात. अशातच एका कॉफीची सर्वात जास्त चर्चा आहे ती म्हणजे सुक्कू कॉफी. ही कॉफी सुक्कू कॉफी आणि धणे वापरून तयार केली जाते. सुक्कू कॉफीमध्ये मोठ्या प्रमाणात औषधी गुणधर्म असतात, ज्याचा तुमच्या एकूण आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. आध्यात्मिक गुरु सद्गुरू देखील सकाळी सुक्कू कॉफी पिण्याची सवय आरोग्यासाठी फायदेशीर मानतात.
सुक्कू कॉफी पिण्याचे फायदे:
सुक्कू कॉफी तुमच्या आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी प्रभावी ठरू शकते. गॅस, अपचन किंवा पोटात जडपणा यासारख्या पोटाशी संबंधित समस्या दूर करण्यासाठी सुक्कू कॉफीचे सेवन केले जाऊ शकते. सुक्कू कॉफीमध्ये असलेले घटक केवळ हाडांसाठीच नाही तर तुमच्या स्नायूंसाठी देखील फायदेशीर ठरू शकतात. याचा अर्थ तुम्ही सांधेदुखी किंवा स्नायूंच्या वेदना कमी करण्यासाठी सुक्कू कॉफी पिऊ शकता.
आरोग्यासाठी वरदान:
सुक्कू कॉफी हृदयाचे आरोग्य राखण्यासाठी देखील पिऊ शकता. रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉलची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी, सकाळी लवकर सुक्कू कॉफी पिऊन दिवसाची सुरुवात करता येते. शिवाय, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी आणि संसर्गाचा धोका कमी करण्यासाठी सुक्कू कॉफीचा आहार योजनेत समावेश केला जाऊ शकतो.
4 कप पाणी उकळवा.
2 इंचाचा सुक्या आल्याचा तुकडा आणि 4 चमचे धणे घाला.
हे मिश्रण 3 ते 4 मिनिटे उकळू द्या.
ते गॅसवरून उतरवा आणि गाळून घ्या.
नंतर गूळ घाला आणि ढवळा.
सुक्कू कॉफी कशी बनवायची
हे पौष्टिकतेने समृद्ध हर्बल पेय बनवण्यासाठी, प्रथम एका पॅनमध्ये थोडे पाणी घ्या. आता, पॅनमध्ये कोरडे आले आणि धणे घाला आणि पाणी उकळू द्या. हे मिश्रण मंद आचेवर सुमारे 3-4 मिनिटे उकळू द्या. आता, तुम्ही ते गाळून पिऊ शकता. सुक्कू कॉफीची चव वाढवण्यासाठी, तुम्ही त्यात गूळ देखील घालू शकता.