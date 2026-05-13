/वाढत्या उष्णतेच्या लाटेत त्वचेवर काय होतो परिणाम, तज्ज्ञ सांगतात कशी काळजी घ्याल?

Summer Skin Tips : सध्या वाढत्या उष्णतेमुळे दररोज उच्च प्रमाणातील अतिनील किरणांशी संपर्क येतो. अशावेळी प्रत्येकानेच आपल्या त्वचेचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. त्वचेचे टॅनिंग तसेच दीर्घकालीन होणारे नुकसान टाळण्यासाठी काय करता येईल याची माहिती डॉ. विवेक बांडे, टीजीएच ऑन्को लाईफ कॅन्सर सेंटर, तळेगाव यांनी दिली आहे.
भारतासारख्या देशात वर्षभर मुबलक प्रमाणात सूर्यप्रकाश उपलब्ध असल्याने, काही वेळासाठी उन्हात वावरणे हे सामान्य आणि काही प्रमाणात फायदेशीर मानले जाते. कारण मर्यादित सूर्यप्रकाशामुळे शरीरात व्हिटॅमिन डी तयार होण्यास मदत होते. मात्र, अति आणि विनासंरक्षण त्वचेवर येणार सूर्यप्रकाश हा आपल्या त्वचेसाठी हानिकारक ठरू शकतो. तीव्र अतिनील किरणे, उष्णता, प्रदूषण आणि आर्द्रता यांचा एकत्रित परिणामांनी त्वचेला अकाली वृद्धत्व, पिग्मेंटेशन आणि गंभीर आजारांचा धोका वाढवू शकतो. ही माहिती डॉ. विवेक बांडे, टीजीएच ऑन्को लाईफ कॅन्सर सेंटर, तळेगाव यांनी दिली आहे.
दीर्घकाळ उन्हात राहिल्यामुळे त्वचेमध्ये मेलानिनचे प्रमाण वाढते, ज्यामुळे टॅनिंग, काळे डाग आणि असमान त्वचेचा रंग यासारखी समस्या आढळून येते. तसेच अतिनील किरणांमुळे त्वचेतील कोलेजन कमी होते, ज्यामुळे त्वचेचवर सुरकुत्या येणे, त्वचा निस्तेज होणे आणि त्वचा साल पडणे यासारख्या समस्या उद्भवतात. तीव्र सूर्यप्रकाशामुळे त्वचा लाल होणे, जळजळ होणे आणि संवेदनशीलता वाढणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
तज्ज्ञांच्या मते, सतत अतिनील किरणांच्या संपर्कात राहिल्यास त्वचेच्या पेशींचे नुकसान होऊन अॅक्टिनिक डॅमेजसारख्या समस्या निर्माण होतात आणि काही दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये त्वचारोग किंवा कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो. त्याचबरोबर प्रदूषणासोबतच सूर्यप्रकाश त्वचेवरील ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस वाढवतो, ज्यामुळे त्वचेचे अधिक नुकसान होते.
आजही अनेक व्यक्ती सनस्क्रीनचा वापर केवळ सहल किंवा बीचवर जाण्यापुरताच मर्यादित ठेवतात. मात्र, डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार दररोज सनस्क्रीन वापरणे गरजेचे आहे.त्वचेचे संरक्षण करण्यासाठी ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीनचा वापर करणे, संपुर्ण अंग झाकणारे आणि पूर्ण बाह्यांचे कपडे घालणे तसेच दुपारच्या तीव्र उन्हाच्या वेळेत बाहेर जाणे टाळणे हे गरजेचे आहे.