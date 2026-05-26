/उन्हामुळे त्वचा काळवंडलीय? सनबर्नवर 5 घरगुती उपाय, डॉक्टरांनी दिला सल्ला

जास्त वेळ उन्हात वावरत असल्यास त्वचेचे खुप नुकसान होऊ शकते, त्वचा काळवंडते आणि अकाली वृद्धत्व येते, हे सर्वांनाच माहित आहे. मात्र, दैनंदिन जीवनातील या काही साध्या सवयी अंगीकारल्यास त्वचेचे संरक्षण करून ती निरोगी ठेवता येऊ शकते. वाढत्या उष्णतेच्या काळात त्वचेची योग्य काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सूर्यप्रकाश आरोग्यासाठी आवश्यक असला तरी उन्हाळ्यात तीव्र उन्हात सतत आणि निष्काळजीपणे वावरणे हे त्वचेसाठी घातक ठरू शकते. तीव्र अल्ट्राव्हायोलेट (यूव्ही) किरणांमुळे त्वचेतील पेशींचे नुकसान होते, त्वचेतील नैसर्गिक ओलावा कमी होतो आणि त्वचेला अकाली वृद्धत्वाच्या समस्येला सामोरे जावे लागते. भारतासारख्या देशात वर्षातील बहुतांश काळ सूर्यप्रकाश तीव्र असल्याने सर्वच वयोगटांमध्ये त्वचेच्या नुकसानाची समस्या मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. अशावेळी काय कराल? डॉ. राकेश पाटील, वरिष्ठ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एम्स हॉस्पिटल, डोंबिवली यांनी सांगितला उपाय?
सूर्याच्या अतिनील किरणांमुळे त्वचेतील कोलेजन कमी होऊ शकते, त्वचेचा संरक्षक थर कमकुवत होतो तसेच त्वचेवर डाग, पिग्मेंटेशन आणि टॅनिंग वाढू शकते. सतत बाहेर काम करणे, प्रवास करणे आणि योग्य संरक्षण न बागळगल्यास याचा थेट परिणाम तुमच्या त्वचेवर दिसून येतो. त्यामुळे त्वचा निस्तेज आणि थकलेली दिसू लागते.
● अल्पकालीन नुकसान : सनबर्न, लालसरपणा आणि त्वचेची जळजळ
● दीर्घकालीन नुकसान : पिग्मेंटेशन, अकाली वृद्धत्व आणि त्वचेची लवचिकता कमी होणे
● त्वचा काळवंडणे आणि रंग असमान होणे
● त्वचा कोरडी, खरखरीत किंवा संवेदनशील होणे
● त्वचेचा लालसरपणा किंवा सनबर्न
● त्वचेवर काळे डाग आणि पिग्मेंटेशन
● लवकर अकाली सुरकुत्या आणि बारीक रेषा दिसणे
दीर्घकाळ त्वचेची योग्य काळजी घेतली नाही तर त्वचेचा कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचाही धोका वाढू शकतो. त्यामुळे त्वचेचे संरक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार एसपीएफ ५० असलेले सनस्क्रीन वापरणे फायदेशीर ठरते.
● घराबाहेर पडण्यापूर्वी सनस्क्रीन लावणे
● टोपी, गॉगल आणि पूर्ण बाह्यांचे कपडे वापरणे
● सकाळी 11 ते दुपारी 4 या वेळेत थेट उन्हात जाणे टाळणे
● पुरेसे पाणी पिऊन त्वचा हायड्रेट ठेवणे
● नियमित मॉइश्चरायझर वापरणे
● तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसारच त्वचेसाठी उत्पादने वापरणे.
त्वचेची नियमित आणि योग्य काळजी घेतल्यास सूर्यामुळे होणारे त्वचेचे नुकसान टाळता येते आणि त्वचा दीर्घकाळ निरोगी ठेवता येते. त्यामुळे प्रत्येकाने वरील सर्व बाबींचे पालन करत त्वचेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.