Surya Grahan 2025 : गर्भवती महिलांनी काय करावे अन् काय टाळावे?

सूर्यग्रहण २०२५ गर्भधारणेदरम्यान घ्यावयाची काळजी: हिंदू मान्यतेनुसार, सूर्यग्रहणाच्या वेळी वातावरण नकारात्मक उर्जेचा जास्त परिणाम करते. असे मानले जाते की त्याचा परिणाम सर्वांवर होतो, परंतु हा काळ गर्भवती महिलांसाठी विशेषतः संवेदनशील आहे. म्हणूनच, ज्योतिष आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून, त्यांना ग्रहणाच्या वेळी काही नियम आणि खबरदारी पाळण्याचा सल्ला दिला जातो. या वर्षातील शेवटचे सूर्यग्रहण 21 सप्टेंबर 2025 रोजी होणार आहे. तर, गर्भवती महिलांनी या काळात कोणते उपक्रम टाळावेत आणि कोणते उपाय शुभ परिणाम देऊ शकतात ते आपण समजून घेऊया