Marathi News
Surya Grahan 2025 : गर्भवती महिलांनी काय करावे अन् काय टाळावे?

रविवारी 21 सप्टेंबर 2025 रोजी सूर्यग्रहण असणार आहे. या ग्रहणाचा गर्भवती महिलांवर काय होईल परिणाम? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 20, 2025, 04:32 PM IST
सूर्यग्रहण २०२५ गर्भधारणेदरम्यान घ्यावयाची काळजी: हिंदू मान्यतेनुसार, सूर्यग्रहणाच्या वेळी वातावरण नकारात्मक उर्जेचा जास्त परिणाम करते. असे मानले जाते की त्याचा परिणाम सर्वांवर होतो, परंतु हा काळ गर्भवती महिलांसाठी विशेषतः संवेदनशील आहे. म्हणूनच, ज्योतिष आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून, त्यांना ग्रहणाच्या वेळी काही नियम आणि खबरदारी पाळण्याचा सल्ला दिला जातो. या वर्षातील शेवटचे सूर्यग्रहण 21 सप्टेंबर 2025 रोजी होणार आहे. तर, गर्भवती महिलांनी या काळात कोणते उपक्रम टाळावेत आणि कोणते उपाय शुभ परिणाम देऊ शकतात ते आपण समजून घेऊया

गर्भवती महिलांनी काय टाळावे?

  • सूतक काळ ग्रहणाच्या सुमारे १२ तास आधी सुरू होतो. या काळात गर्भवती महिलांनी घराबाहेर पडणे टाळावे.
  • या काळात चाकू, कात्री किंवा सुया यासारख्या धारदार वस्तूंचा वापर करण्यास मनाई आहे. याचा गर्भवती महिलेवर आणि गर्भात असलेल्या बाळावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
  • स्वयंपाकघराशी संबंधित कामे देखील टाळावीत आणि जास्तीत जास्त वेळ विश्रांती घेण्याचा प्रयत्न करावा.

महत्त्वाची माहिती?

  • सूर्यकिरणे थेट शरीरावर पडू नये म्हणून घराच्या खिडक्या आणि दरवाजे बंद ठेवा. असे मानले जाते की ग्रहणाच्या वेळी ही किरणे गर्भवती महिलांसाठी हानिकारक असू शकतात.
  • या काळात राग, वाद किंवा कोणाबद्दलही नकारात्मक विचार करणे देखील योग्य नाही, कारण याचा गर्भात असलेल्या बाळावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
  • केस आणि नखे बाजूला ठेवा आणि नकारात्मक वातावरण असलेल्या ठिकाणांपासून दूर रहा.
  • २०२५ सालच्या सूर्यग्रहणाचे गर्भवती महिलांवर होणारे परिणाम: सूर्यग्रहणाच्या वेळी हिंदीमध्ये काय करावे

ग्रहणाच्या दिवशी काय करावे

  • गर्भवती महिलांनी सूर्यग्रहणाच्या वेळी सकारात्मक कार्यांवर लक्ष केंद्रित करावे.
  • देवाचे ध्यान करा आणि धार्मिक ग्रंथांचे पठण करा.
  • गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र किंवा भगवान विष्णूंच्या नावांचे स्मरण करणे यासारखे मंत्र जप करणे शुभ मानले जाते.
  • ग्रहण संपल्यानंतर, स्नान करा आणि स्वच्छ कपडे घाला. ही प्रथा नकारात्मकता दूर करण्यासाठी उपयुक्त मानली जाते.
  • गर्भवती महिला आणि त्यांच्या जन्मलेल्या बाळांसाठी विष्णू सहस्रनाम आणि आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण करणे विशेषतः शुभ मानले जाते.
About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Surya grahan me pregnant lady kya karecan pregnant woman sleep during solar eclipsesurya grahan 2025 effects on pregnant ladiessurya grahan precautions in pregnancysolar eclipse pregnancy safety tips

