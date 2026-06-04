/मासिक पाळी दरम्यान पेन किलर खाल्याने गर्भधारणेत समस्या येतात का? सत्य काय ते समजून घ्या

मासिक पाळीतील वेदना अनेक महिलांसाठी अत्यंत असह्य असू शकतात. काही महिलांना सौम्य वेदना होतात, तर काहींना त्या इतक्या तीव्र होतात की दैनंदिन कामे करणेही कठीण होऊन बसते. अशा वेळी आराम मिळवण्यासाठी अनेक महिला वेदनाशामक गोळ्यांचा आधार घेतात. मासिक पाळीच्या काळात वेदनाशामक गोळ्या घेण्याबाबत आपल्या समाजात अनेक गैरसमज आणि भीती प्रचलित आहेत. सर्वात मोठा गैरसमज हा आहे की, 'मासिक पाळीच्या काळात वेदनाशामक गोळ्या घेतल्याने नंतर गर्भधारणेमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात.' यात किती तथ्य आहे ते आपण समजून घेऊया.
वैद्यकीय शास्त्रानुसार, मासिक पाळीतील वेदना गर्भाशयाच्या आकुंचनामुळे होतात. प्रत्येक महिन्यात, स्त्रीचे शरीर गर्भधारणेच्या तयारीसाठी गर्भाशयाच्या आत एक मऊ अस्तर तयार करते. जेव्हा गर्भधारणा होत नाही, तेव्हा गर्भाशय हे अस्तर बाहेर टाकण्यासाठी आकुंचन पावते. हे आकुंचन सुरू करण्यासाठी, स्त्रीच्या शरीरात प्रोस्टाग्लँडिन नावाची रसायने स्रवतात. मासिक पाळीच्या अगदी आधी त्यांची पातळी लक्षणीयरीत्या वाढते. प्रोस्टाग्लँडिनची पातळी जितकी जास्त असेल, तितक्या जास्त तीव्र वेदना आणि पेटके तिला जाणवतील. शिवाय, आकुंचनादरम्यान, गर्भाशयाला होणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा तात्पुरता कमी होतो, जे वेदनेचे एक प्रमुख कारण आहे.
मासिक पाळीतील वेदना कमी करण्यासाठी मर्यादित आणि योग्य मात्रेत वेदनाशामक औषधे घेणे पूर्णपणे सुरक्षित आहे. मासिक पाळीतील पेटक्यांसाठी इबुप्रोफेन किंवा मेफेनॅमिक ॲसिडसारखी औषधे सामान्यतः वापरली जातात. ही औषधे शरीरातील प्रोस्टाग्लँडिन रसायनांचे उत्पादन कमी करतात. जेव्हा ही रसायने कमी होतात, तेव्हा गर्भाशयाचे आकुंचन सामान्य होते, ज्यामुळे त्वरित वेदना कमी होते. शिवाय, ही औषधे मासिक पाळीतील जास्त रक्तस्त्राव नियंत्रित करण्यास देखील मदत करतात.
तज्ञांचा असा विश्वास आहे की मासिक पाळीदरम्यान घेतलेल्या वेदनाशामक औषधांचा स्त्रीच्या गर्भाशयावर किंवा प्रजननक्षमतेवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होत नाही. यामुळे भविष्यातील गर्भधारणेत अडथळा येईल हा समज पूर्णपणे एक गैरसमज आणि अफवा आहे. ही औषधे केवळ काही तासांसाठी वेदनांचे संकेत आणि सूज रोखतात; प्रजनन प्रणालीवर त्यांचा कोणताही कायमस्वरूपी परिणाम होत नाही.
रिकाम्या पोटी घेऊ नका - वेदनाशामक औषधे रिकाम्या पोटी कधीही घेऊ नयेत; यामुळे आम्लपित्त किंवा पोटात अल्सर होऊ शकतात.
डॉक्टरांचा सल्ला घ्या - नेहमी डॉक्टर किंवा स्त्रीरोगतज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे योग्य डोस घ्या. कोणत्याही कारणाशिवाय वारंवार औषध घेऊ नका.
असामान्य वेदनांकडे दुर्लक्ष करू नका - जर मासिक पाळीतील वेदना इतक्या असह्य असतील की औषध घेऊनही त्या कमी होत नसतील, तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. हे एंडोमेट्रिओसिस किंवा फायब्रॉइड्ससारख्या दुसऱ्या वैद्यकीय स्थितीचे लक्षण असू शकते.