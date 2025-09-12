English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सावधान! तुम्हीसुद्धा पॅरासिटामोल घेताय? एक चूक पडू शकते महागात!

Paracetamol Effect: छोट्या छोट्या आजारांवर पॅरासिटामोल हे औषध आपण सर्रास घेत असतो.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 12, 2025, 09:23 PM IST
पॅरासिटोमोल

Paracetamol Effect: तुम्हाला सावध करणारी बातमी आहे. ताप आला की आपण सर्रास मेडिकलमध्ये जातो आणि एखाद्या कंपनीचे  पॅरासिटामोलची गोळी घेतो आणि मोकळे होते. त्यानं आपल्याला काहीसा आरमही पडतोय. मात्र या वारंवार तुम्ही पॅरासिटामोल औषध घेत असाल तर त्यामुळे तुम्हाला नुकसान होण्याचाही धोका निर्माण होऊ शकतो.

छोट्या छोट्या आजारांवर पॅरासिटामोल हे औषध आपण सर्रास घेत असतो. स्वस्त आणि केमिस्टच्या दुकानात सहज उपलब्ध होत असल्याने पॅरासिटामोल कोणीही घेतो. पण हीच सवय तुमच्या अंगलट येऊ शकते. कारण पॅरासिटामोलमुळे जसा फायदा होतो तसं शरिराचं नुकसानही होऊ शकतं असा दावा तज्ज्ञांनी केलाय.

ताप आल्यास रिकाम्यापोटी पॅरासिटामोल घेणं सामान्यपणे सुरक्षित मानलं जातं. मात्र पॅरासिटामोल जास्त प्रमाण घेतलं तर लिव्हरवर ताण येतो. लिव्हरमधील एन्झामाईनची पातळी वाढते. लिव्हरचा आजार असणाऱ्यांचं, वजन कमी असणाऱ्यांचं लिव्हर कायमचं निकामी होण्याचा धोका असतो. किडनीवर ताण येऊ शकतो.. तसंच ब्लडप्रेशरमधेही अडथळा येऊ शकतो. तेव्हा साध्या साध्या आजारांवर जर तुम्ही सतत पॅरासिटामोलचा वापर करत असाल तर सावधान… पॅरासिटामोलचा हाच डोस तुमच्या जिवावर बेतू शकतो

FAQ

प्रश्न: पॅरासिटामोल हे औषध सामान्यपणे कोणत्या आजारांसाठी वापरले जाते?

उत्तर: पॅरासिटामोल हे सामान्यतः ताप, डोकेदुखी, स्नायुदुखी किंवा सौम्य वेदना कमी करण्यासाठी वापरले जाते. हे स्वस्त आणि केमिस्टच्या दुकानात सहज उपलब्ध असल्याने लोक सर्रास याचा वापर करतात.

प्रश्न: पॅरासिटामोल जास्त प्रमाणात घेतल्याने कोणते दुष्परिणाम होऊ शकतात?

उत्तर: जास्त प्रमाणात पॅरासिटामोल घेतल्याने यकृतावर (लिव्हर) ताण येऊ शकतो, ज्यामुळे यकृतातील एन्झाइम्सची पातळी वाढते. यामुळे यकृत निकामी होण्याचा धोका, तसेच मूत्रपिंडावर (किडनी) ताण आणि रक्तदाबात (ब्लड प्रेशर) अडथळे निर्माण होऊ शकतात.

प्रश्न: रिकाम्या पोटी पॅरासिटामोल घेणे सुरक्षित आहे का?

उत्तर: सामान्यपणे रिकाम्या पोटी पॅरासिटामोल घेणे सुरक्षित मानले जाते. तथापि, जास्त प्रमाणात किंवा सतत घेतल्यास यकृत आणि मूत्रपिंदावर दुष्परिणाम होऊ शकतात, त्यामुळे वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय याचा वापर टाळावा.

प्रश्न: कोणत्या व्यक्तींना पॅरासिटामोल घेताना विशेष काळजी घ्यावी लागते?

उत्तर: यकृताचा आजार असणाऱ्या व्यक्ती, कमी वजन असणारे आणि ज्यांना मूत्रपिंडाशी संबंधित समस्या आहेत, त्यांनी पॅरासिटामोल घेताना विशेष काळजी घ्यावी, कारण यामुळे यकृत कायमस्वरूपी निकामी होण्याचा धोका असतो.

प्रश्न: पॅरासिटामोलचा वारंवार वापर का धोकादायक आहे?

उत्तर: वारंवार आणि जास्त प्रमाणात पॅरासिटामोल घेतल्याने यकृतावर ताण येतो, ज्यामुळे यकृत निकामी होण्याचा धोका वाढतो. तसेच, मूत्रपिंडावर दबाव आणि रक्तदाबाच्या समस्या उद्भवू शकतात, ज्यामुळे शरीराचे गंभीर नुकसान होऊ शकते.

प्रश्न: पॅरासिटामोलचा वापर टाळण्यासाठी काय करावे?

उत्तर: सौम्य आजारांसाठी पॅरासिटामोलचा वापर टाळण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. वैकल्पिक उपचार, नैसर्गिक उपाय किंवा औषधांचा योग्य डोस घ्यावा. तसेच, औषध घेण्यापूर्वी यकृत आणि मूत्रपिंडाच्या आरोग्याची तपासणी करणे महत्त्वाचे आहे.

