/आरोग्याला घातक! घरातील या सामान्य वस्तू ठरू शकतात कॅन्सरचे कारण, तज्ज्ञांचा इशारा

कॅन्सर हा असा आजार आहे ज्याचे नाव जरी ऐकले तर अंगावर शहारे येतात. कॅन्सर हा आजार एका रात्रीत होत नाही, दैनंदिन जीवनामध्ये आपल्या अशा काही सवयी असतात ज्या आपण न करणे हे आपल्यासाठी चांगले असते पण ते आपल्याकडून कळत न कळत होत असते. तज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार दैनंदिन जीवनातील लहान सवयी आणि अनेकदा वर्षानुवर्षे विशिष्ट रसायनांच्या सतत संपर्कात असतो आणि त्याचा परिणाम आपल्या शरीरावर हळूहळू होतो. फिटनेस मंत्रा आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये आत्मसात करणे गरजेचे आहे, त्यामुळे घरात दररोज वापरत असलेल्या वस्तूंवरही लक्ष देत आहेत. अशा काही गोष्टी आहेत त्यांचा अतिवापर किंवा चुकीचा वापर दीर्घकाळात आरोग्याच्या समस्या निर्माण करू शकतो.
आपण रोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये असे काही प्रोडक्ट वापरतो ज्याला तीव्र सुगंध असतो, यामध्ये साबण, बॉडी वॉश किंवा इतर उत्पादने तुम्ही वापरत असाल. तर तुम्ही हे प्रोडक्ट वापरण्याआधी सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे, असे काही प्रोडक्ट असतात ज्यांचा रसायनांचा दीर्घकाळ वापर केल्यास हार्मोनल समस्या उद्भवू शकतात आणि विशिष्ट प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे.
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दुकानांमध्ये पिण्याचे पाणी हे प्लॅस्टिक बॅाटलमध्ये मिळते हे पाणी तुम्ही दररोज पित असाल तर सावधान रहा. अनेक दिवस प्लॅस्टिक बॅाटलमध्ये साठवलेले पाणी किंवा महिनोनमहिने बाहेर ठेवलेल्या प्लास्टिकच्या बाटलीतून पाणी पिणे योग्य नाही ते तुम्हाला कॅन्सरच्या दिशेने ओढू शकते. जेव्हा एखादी प्लॅस्टिक बॅाटल उन्हामध्ये ठेवली तर मग प्लास्टिकचे लहान कण पाण्यात मिसळू शकतात. म्हणूनच तज्ज्ञ स्टील किंवा काचेच्या बाटल्या वापरण्याचा सल्ला देतात.
ऑफिसला नेण्यासाठी किंवा दैनंदिन जीवनामध्ये जेवण साठवून ठेवण्यासाठी आपण प्लास्टिकचे डबे किंवा कंटेनर वापरतो. यामध्ये गरम अन्न जर तुम्ही थेट प्लास्टिकच्या डब्यात साठवणे किंवा त्याच डब्यात गरम करणे हानिकारक ठरू शकते. संशोधनामध्ये सांगितले आहे की अन्नामध्ये काही रसायने मिसळू शकतात आणि त्यामुळे दीर्घकाळात आरोग्यासाठी हानिकारक ठरतात.
तुमच्या नॉनस्टिक पॅन किंवा कढईवरील कोटिंग निघत असेल, तर ते बदलण्याची वेळ आली आहे. ही भांडी जास्त गरम केल्याने त्यातून हानिकारक घटक बाहेर पडू शकतात. त्यामुळे, जुनी किंवा ओरखडे असलेली भांडी वापरणे टाळा.
अस्वीकरण – ही बातमी केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. अधिक माहितीसाठी, तज्ञांचा सल्ला घ्या किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.