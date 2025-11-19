अननस खाण्याअगोदर 'हे' वाचा, 'या' लोकांसाठी अतिशय घातक

अननस हे एक फळ आहे जे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. त्यातील अँटिऑक्सिडंट्स, फायबर आणि एन्झाईम्स शरीराला असंख्य फायदे देतात. काही लोकांसाठी, हे फळ फायद्याऐवजी नुकसान करू शकते. अननसात ब्रोमेलेन नावाचे एंजाइम आणि मजबूत आम्लयुक्त गुणधर्म असतात, ज्यामुळे अनेक आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून, जर तुम्ही तुमच्या आहारात अननसाचा समावेश केला तर कोणत्या लोकांनी ते टाळावे किंवा मर्यादित प्रमाणात सेवन करावे हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे.
अननसात ब्रोमेलेन आणि आम्ल दोन्ही असतात. हे घटक पचनास मदत करतात, परंतु जठराची सूज, आम्लपित्त, छातीत जळजळ किंवा वारंवार पोटदुखी असलेल्या लोकांसाठी, हे फळ पोटाच्या आतील आवरणांना अधिक सक्रिय करू शकते. यामुळे छातीत जळजळ, पोटदुखी, मळमळ किंवा गॅस वाढू शकतो.
पोटात किंवा आतड्यांमध्ये अल्सर असलेल्या लोकांसाठी अननस हा चांगला पर्याय नाही. त्याचे आम्लपित्त आणि ब्रोमेलेन अल्सरच्या भागात आणखी त्रास देऊ शकतात, ज्यामुळे वेदना आणि जळजळ वाढू शकते.
अननसात मध्यम ग्लायसेमिक इंडेक्स असतो, परंतु त्यात नैसर्गिक साखरेचे प्रमाण जास्त असते. मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी, ते रक्तातील साखरेमध्ये अचानक वाढ करू शकते. जर कोणाला हे फळ आवडत असेल तर त्यांनी ते मर्यादित प्रमाणात आणि फक्त डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार खावे.
काही लोकांना अननसाची अॅलर्जी असते, जी खाल्ल्यानंतरच कळते. अॅलर्जीच्या लक्षणांमध्ये ओठांवर किंवा जिभेवर खाज सुटणे, घशात सूज येणे, त्वचेवर पुरळ येणे आणि पोटात हलका त्रास होणे यांचा समावेश आहे. जर अशी लक्षणे दिसली तर अननसाचे सेवन ताबडतोब बंद करावे.
ब्रोमेलेन अनेक औषधांचे, विशेषतः रक्त पातळ करणारी औषधे, काही अँटीबायोटिक्स आणि दाहक-विरोधी औषधे यांचे परिणाम बदलू शकते. या औषधांसोबत अननसाचे सेवन केल्याने औषधांवरील शरीराची प्रतिक्रिया वाढू किंवा कमी होऊ शकते. म्हणून, ही औषधे घेणाऱ्या लोकांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्याशिवाय अननस खाऊ नये.
अननसाची चव छान असू शकते, पण ते खूप आम्लयुक्त असते. दात किडणे, संवेदनशीलता किंवा हिरड्यांच्या समस्या असलेल्यांसाठी, हे आम्ल दातांच्या मुलामा चढवणे कमकुवत करू शकते. ते वारंवार आणि मोठ्या प्रमाणात सेवन केल्याने दात दुखणे किंवा किडणे देखील होऊ शकते.