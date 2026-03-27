Explained : वरुण धवनच्या दीड वर्षांच्या लेकीचं Hip Dysplasia ऑपरेशन, काय आहे हा आजार?

बॉलिवूड अभिनेता वरुण धवनने नुकताच आपल्या मुलीबद्दल एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. एका पॉडकास्टमध्ये आपले दुःख व्यक्त करताना त्याने सांगितले की, त्याची मुलगी लारा 'हिप डिस्प्लेसिया' नावाच्या आजाराने ग्रस्त आहे. त्याने स्पष्ट केले की, लारा सुमारे दीड वर्षांची असताना डॉक्टरांनी तिला हा आजार असल्याचे निदान केले. या आजारामुळे तिला चालण्यात आणि धावण्यात खूप अडचण येत होती. मात्र, दिलासादायक बाब ही आहे की लारावर यशस्वी शस्त्रक्रिया झाली असून ती आता वेगाने बरी होत आहे. चला, या आजाराबद्दल जाणून घेऊया:
आपल्या सर्वांना माहित आहे की, आपले नितंब (हिप) बॉल आणि सॉकेटप्रमाणे कार्य करतात, ज्यात मांडीचे हाड (फिमर) श्रोणीच्या (पेल्विस) खाचेत अचूकपणे बसते. तथापि, हिप डिस्प्लेसियामध्ये, हे सॉकेट खूप उथळ असते किंवा हाडे व्यवस्थित बसत नाहीत. या स्थितीला 'डेव्हलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप' (DDH) असेही म्हटले जाते. लहान मुलांमध्ये आढळणाऱ्या हिप डिस्प्लेसिया (Hip Dysplasia) ला वैद्यकीय भाषेत 'डेव्हलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप' (DDH) असे म्हणतात. या आजारात बाळाच्या कंबरेचा सांधा (Hip Joint) योग्य प्रकारे विकसित होत नाही, ज्यामुळे मांडीचे हाड सॉकेटमध्ये व्यवस्थित बसत नाही किंवा वारंवार निखळते.
या आजाराचे नेमके एक कारण सांगता येत नाही, परंतु खालील बाबींमुळे धोका वाढतो.
अनुवंशिकता: कुटुंबात कोणाला हा आजार असल्यास बाळाला तो होण्याची शक्यता जास्त असते.
ब्रीच बर्थ (उलटे बाळ): गर्भात बाळ उलटे (पाय खाली) असल्यास कंबरेच्या सांध्यावर दाब पडून हा दोष निर्माण होऊ शकतो.
पहिले बाळ: गर्भाशयातील जागा अरुंद असल्याने पहिल्या बाळाला हा त्रास होण्याची शक्यता अधिक असते.
लिंग: मुलांच्या तुलनेत मुलींमध्ये हा आजार होण्याचे प्रमाण ४ ते ५ पटीने जास्त असते.
चुकीच्या पद्धतीने गुंडाळणे (Swaddling): बाळाचे पाय सरळ आणि घट्ट बांधून ठेवल्यामुळे सांधा निखळू शकतो.
लक्षणे कशी ओळखावीत?
पालकांना घरी खालील बदल दिसू शकतात:
दोन्ही पायांच्या लांबीमध्ये फरक दिसणे.
मांडीवर किंवा नितंबांवर त्वचेच्या घड्या (Skin folds) असमान असणे.
बाळाचे पाय बाहेरच्या बाजूला पसरवताना अडथळा येणे किंवा 'कट' असा आवाज येणे.
बाळ चालायला लागल्यावर लंगडणे किंवा एका बाजूला झुकून चालणे.
काळजी कशी घ्यावी?
हा आजार पूर्णपणे रोखता येत नाही, पण त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी खालील उपाय करता येतात:
योग्य प्रकारे गुंडाळणे (Hip-Healthy Swaddling): बाळाला कपड्यात गुंडाळताना पाय मोकळे ठेवावेत. पाय सरळ आणि एकमेकांना जोडून घट्ट बांधू नका. बाळाला पाय बेडूक (Frog position) सारखे हलवता आले पाहिजेत.
बेबी कॅरियरचा योग्य वापर: बाळाला पोटाशी किंवा पाठीवर घेताना त्याचे गुडघे कंबरेपेक्षा थोडे वर आणि पाय पसरलेले (M-Position) असावेत.
लवकर निदान: बाळ जन्माला आल्यावर डॉक्टरांकडून कंबरेच्या सांध्याची तपासणी करून घ्यावी. संशय असल्यास सहा आठवड्यांच्या वयात अल्ट्रासाऊंड (Sonography) करणे फायदेशीर ठरते.
कोणाला जास्त धोका असतो?
ही समस्या कोणत्याही मुलाला होऊ शकते, परंतु ती मुलींमध्ये आणि पहिल्या मुलामध्ये जास्त आढळते. शिवाय, याचा उजव्या मांडीच्या सांध्यापेक्षा डाव्या मांडीच्या सांध्यावर जास्त परिणाम होतो.
याचे निदान केव्हा केले जाते?
बहुतेक प्रकरणांमध्ये, जन्मानंतरच्या पहिल्या सहा महिन्यांत नियमित तपासणीदरम्यान डॉक्टर या आजाराचे निदान करतात, कारण पालकांना घरी याची लक्षणे ओळखणे अनेकदा कठीण असते. तथापि, काही सौम्य प्रकरणांमध्ये, हा आजार आयुष्यात नंतर किंवा अगदी प्रौढ वयातही पहिल्यांदा दिसून येऊ शकतो.