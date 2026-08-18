सलग तीन दिवस ताप अन् 'ही' लक्षणे असतील तर लगेच डॉक्टरकडे जा; साधा ताप म्हणून दुर्लक्ष करणे पडेल महागात!

पावसाळ्याच्या सरींसोबत आजारांचाही ‘सीझन’ सुरू होतो! उन्हाळ्याच्या कडक उकाड्यापासून दिलासा देणारा पाऊस सुरू होताच वातावरणात बदल होतो आणि विषाणूजन्य संसर्गांचा धोका वाढतो. त्यामुळे ताप, सर्दी, खोकला, घसादुखी, अंगदुखी आणि अशक्तपणाच्या तक्रारी घेऊन डॉक्टरांकडे येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढू लागते. बहुतांश व्हायरल फिव्हर काही दिवसांत योग्य विश्रांती आणि काळजीने बरा होतो; मात्र ‘साधा ताप’ समजून लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते, कारण काही प्रकरणांमध्ये संसर्ग गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो. एम्स हॉस्पिटलचे डॉ. संदीप कडियन यांनी व्हायरल फिव्हरबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
पावसाळ्यातील वातावरणात थंडावा आणि आर्द्रता वाढते, ज्यामुळे काही विषाणूंच्या प्रसारासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण होते. त्यातच तापमानात वारंवार होणारे बदल, पाणी साचणे, अस्वच्छता आणि गर्दीच्या ठिकाणी वावरल्याने संसर्गाचा धोका अधिक वाढतो. पावसाळ्यात अनेकजण घराबाहेर पडणे टाळतात. त्यामुळे संक्रमित व्यक्तीच्या खोकण्यातून किंवा शिंकण्यातून बाहेर पडणारे थेंब, तसेच दूषित पृष्ठभागाला स्पर्श केल्याने विषाणूंचा प्रसार सहज होऊ शकतो.
अपुरी झोप, असंतुलित आहार आणि ताणतणाव यामुळे शरीराची प्रतिकारशक्ती कमी होऊ शकते आणि संसर्गाचा धोका वाढू शकतो. व्हायरल फिव्हरमध्ये अचानक ताप येणे, थंडी वाजणे, डोकेदुखी, घसादुखी, खोकला, नाक वाहणे किंवा नाक चोंदणे, अंगदुखी, सांधेदुखी, थकवा आणि भूक मंदावणे अशी लक्षणे दिसू शकतात. बहुतांश रुग्ण 3 ते 7 दिवसांत पुरेशी विश्रांती, भरपूर द्रवपदार्थांचे सेवन आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घेतलेल्या औषधांमुळे बरे होतात.
मात्र ताप तीन दिवसांपेक्षा जास्त काळ टिकत असेल किंवा वारंवार येत असेल, तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे. श्वास घेण्यास त्रास होणे, अशक्तपणा जाणवणे, सतत उलट्या होणे, गोंधळल्यासारखे वाटणे, छातीत दुखणे, शरीरात तीव्र पाण्याची कमतरता होणे किंवा त्वचेवर पुरळ येणे अशी लक्षणे दिसल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत घ्यावी.
लहान मुले, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच मधुमेह, हृदयरोग किंवा कमकुवत प्रतिकारशक्ती असलेल्या व्यक्तींनी ताप किंवा संसर्गाची लक्षणे दिसताच डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अधिक गरजेचे आहे. या व्यक्तींमध्ये संसर्गामुळे गुंतागुंत होण्याचा धोका तुलनेने अधिक असतो.
पावसाळ्यात व्हायरल फिव्हरपासून बचाव करण्यासाठी काही सोप्या उपायांची नियमितपणे अंमलबजावणी करता येते. हातांची स्वच्छता, स्वच्छ आणि उकळून थंड केलेले पाणी पिणे, ताजे व शिजवलेले अन्नाचे सेवन करणे, सतत पावसात भिजणे टाळणे, ओले कपडे वेळीच बदलणे आणि वैयक्तिक स्वच्छता राखणे आवश्यक आहे. यासोबतच पुरेशी झोप घेणे, संतुलित आहाराचे सेवन करणे आणि नियमित शारीरिक हालचाल करणे यामुळेही आरोग्य चांगले राखण्यास मदत होते.
पावसाळ्यात व्हायरल फिव्हर सामान्य असला तरी लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता योग्य वेळी निदान आणि उपचार करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. विशेषतः डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय अँटिबायोटिक्स घेणे टाळावे, कारण विषाणूंमुळे होणाऱ्या संसर्गावर अँटिबायोटिक्स प्रभावी ठरत नाहीत. योग्य वेळी डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यास आजाराचे अचूक निदान होऊन योग्य उपचार मिळण्यास आणि लवकर बरे होण्यास मदत होते.