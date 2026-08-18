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सलग तीन दिवस ताप अन् 'ही' लक्षणे असतील तर लगेच डॉक्टरकडे जा; साधा ताप म्हणून दुर्लक्ष करणे पडेल महागात!

पावसाळा सुरू होतात आजारांतही वाढ होते. हवामान बदलाचा शरीरावर परिणाम होतो. जाणून घेऊयात सिझनल आजारांबाबतची महत्त्वपूर्ण माहिती. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 18, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:12 PM IST
सलग तीन दिवस ताप अन् 'ही' लक्षणे असतील तर लगेच डॉक्टरकडे जा; साधा ताप म्हणून दुर्लक्ष करणे पडेल महागात!
Image Credit: Viral fever

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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