Vitamin C मुळे पोट, फुफ्फुस आणि ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका होईल कमी, ५ सुपर फूड महत्त्वाचे

व्हिटॅमिन सी हे एक आवश्यक पोषक तत्व आहे, ज्याचे सेवन केल्याने तुम्हाला कर्करोगाच्या जोखमीपासून संरक्षण मिळते. या व्हिटॅमिनच्या मदतीने पोट, फुफ्फुस आणि स्तनासह अनेक प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका कमी करता येतो.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 16, 2025, 12:43 AM IST
Vitamin C मुळे पोट, फुफ्फुस आणि ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका होईल कमी, ५ सुपर फूड महत्त्वाचे
Cancer Prevent food

कर्करोग हा जगभरात मृत्यूचे एक प्रमुख कारण आहे. वाढती वय, चुकीची जीवनशैली आणि खाण्याच्या सवयी या आजाराचा धोका वाढवण्याचे काम करतात, तर पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेले अनेक पदार्थ तुमचे कर्करोगापासून संरक्षण करू शकतात. यामध्ये व्हिटॅमिन सी समृद्ध अन्न समाविष्ट आहे.

व्हिटॅमिन सी, ज्याला एस्कॉर्बिक अॅसिड असेही म्हणतात, हे शरीरासाठी आवश्यक पाण्यात विरघळणारे जीवनसत्व आहे. जे कोलेजन तयार करण्यात, जखमा बरे करण्यात, रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यात आणि लोहाचे शोषण सुधारण्यात भूमिका बजावते.

तुमच्या आहारात व्हिटॅमिन सी समृद्ध अन्न समाविष्ट करून, तुम्ही अनेक प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका सहजपणे कमी करू शकता. यामध्ये पोट, फुफ्फुस आणि स्तनाचा कर्करोग यांचा समावेश आहे. तर चला अशा ६ अन्नपदार्थांबद्दल जाणून घेऊया जे तुमच्या शरीरात व्हिटॅमिन सीची आवश्यकता पूर्ण करून कर्करोगाचा धोका कमी करतील.

व्हिटॅमिन सी कर्करोगाचा धोका कमी करते

NIH अहवालानुसार (संदर्भ), व्हिटॅमिन सीचे सेवन मूत्राशय कर्करोग, स्तनाचा कर्करोग, फुफ्फुसाचा कर्करोग, प्रोस्टेट कर्करोग, अन्ननलिका कर्करोग, पोटाचा कर्करोग आणि एकूण कर्करोगाच्या कमी घटनांशी संबंधित होते. अशा परिस्थितीत, तुमच्या आहारात व्हिटॅमिन सी समृद्ध असलेले पदार्थ नक्कीच समाविष्ट करा, जे तुम्हाला कर्करोगापासून दूर ठेवण्यास मदत करतीलच, शिवाय त्वचा तरुण ठेवण्यास आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास देखील मदत करतील. याशिवाय, व्हिटॅमिन सीचे इतर अनेक आरोग्य फायदे आहेत.

लिंबूवर्गीय फळे

जेव्हा व्हिटॅमिन सीचा विचार केला जातो तेव्हा, लिंबूवर्गीय फळे त्याच्या सर्वोत्तम स्रोतांच्या यादीत प्रथम स्थानावर असतात. यामध्ये किवी, स्ट्रॉबेरी, संत्री, आवळा, द्राक्षे, लिंबू आणि टेंजेरिन यांचा समावेश आहे. त्यांचा आहारात समावेश केल्याने व्हिटॅमिन सीचा दैनिक डोस मिळवणे सोपे होते.

क्रूसिफेरस भाज्या

याशिवाय, आहारात ब्रोकोली, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, कोबी, फुलकोबी यासारख्या क्रूसिफेरस भाज्यांचा समावेश करणे देखील फायदेशीर ठरू शकते. त्यांना व्हिटॅमिन सीचा एक उत्कृष्ट स्रोत मानले जाते, जे तुमच्या दैनंदिन डोसचा मोठा भाग पूर्ण करू शकते. या भाज्या हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास, वजन नियंत्रित करण्यास आणि पचनास मदत करण्यास देखील मदत करतात.

बटाटा

खूप कमी लोकांना माहिती आहे की पांढरे बटाटे देखील व्हिटॅमिन सीचा एक चांगला स्रोत आहेत. मध्यम आकाराच्या बटाट्यामध्ये सुमारे २७ मिलीग्राम व्हिटॅमिन सी असते, जे तुमच्या दैनंदिन गरजेच्या सुमारे ३०% भाग पूर्ण करू शकते. अशा परिस्थितीत, तुम्ही मर्यादित प्रमाणात बटाटे देखील खाऊ शकता.

टोमॅटो

टोमॅटो हा व्हिटॅमिन सीचा दैनंदिन सेवन पूर्ण करण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे. मध्यम आकाराच्या टोमॅटोमध्ये सुमारे १७ मिलीग्राम व्हिटॅमिन सी असते. चांगली गोष्ट म्हणजे तुम्ही टोमॅटोला अनेक प्रकारे तुमच्या आहाराचा भाग बनवू शकता.

लाल सिमला मिरची

याशिवाय, लाल सिमला मिरची देखील व्हिटॅमिन सीचा एक उत्कृष्ट स्रोत आहे. तुम्हाला माहिती आहे का की लाल सिमला मिरचीमध्ये हिरव्या सिमला मिरचीपेक्षा सुमारे दीड पट जास्त व्हिटॅमिन सी असते. मध्यम आकाराच्या लाल मिरचीमध्ये दररोज शिफारस केलेल्या व्हिटॅमिन सीच्या १५०% पेक्षा जास्त असते.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

