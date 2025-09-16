Vitamin C मुळे पोट, फुफ्फुस आणि ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका होईल कमी, ५ सुपर फूड महत्त्वाचे

कर्करोग हा जगभरात मृत्यूचे एक प्रमुख कारण आहे. वाढती वय, चुकीची जीवनशैली आणि खाण्याच्या सवयी या आजाराचा धोका वाढवण्याचे काम करतात, तर पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेले अनेक पदार्थ तुमचे कर्करोगापासून संरक्षण करू शकतात. यामध्ये व्हिटॅमिन सी समृद्ध अन्न समाविष्ट आहे.
व्हिटॅमिन सी, ज्याला एस्कॉर्बिक अॅसिड असेही म्हणतात, हे शरीरासाठी आवश्यक पाण्यात विरघळणारे जीवनसत्व आहे. जे कोलेजन तयार करण्यात, जखमा बरे करण्यात, रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यात आणि लोहाचे शोषण सुधारण्यात भूमिका बजावते.
तुमच्या आहारात व्हिटॅमिन सी समृद्ध अन्न समाविष्ट करून, तुम्ही अनेक प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका सहजपणे कमी करू शकता. यामध्ये पोट, फुफ्फुस आणि स्तनाचा कर्करोग यांचा समावेश आहे. तर चला अशा ६ अन्नपदार्थांबद्दल जाणून घेऊया जे तुमच्या शरीरात व्हिटॅमिन सीची आवश्यकता पूर्ण करून कर्करोगाचा धोका कमी करतील.
NIH अहवालानुसार (संदर्भ), व्हिटॅमिन सीचे सेवन मूत्राशय कर्करोग, स्तनाचा कर्करोग, फुफ्फुसाचा कर्करोग, प्रोस्टेट कर्करोग, अन्ननलिका कर्करोग, पोटाचा कर्करोग आणि एकूण कर्करोगाच्या कमी घटनांशी संबंधित होते. अशा परिस्थितीत, तुमच्या आहारात व्हिटॅमिन सी समृद्ध असलेले पदार्थ नक्कीच समाविष्ट करा, जे तुम्हाला कर्करोगापासून दूर ठेवण्यास मदत करतीलच, शिवाय त्वचा तरुण ठेवण्यास आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास देखील मदत करतील. याशिवाय, व्हिटॅमिन सीचे इतर अनेक आरोग्य फायदे आहेत.
जेव्हा व्हिटॅमिन सीचा विचार केला जातो तेव्हा, लिंबूवर्गीय फळे त्याच्या सर्वोत्तम स्रोतांच्या यादीत प्रथम स्थानावर असतात. यामध्ये किवी, स्ट्रॉबेरी, संत्री, आवळा, द्राक्षे, लिंबू आणि टेंजेरिन यांचा समावेश आहे. त्यांचा आहारात समावेश केल्याने व्हिटॅमिन सीचा दैनिक डोस मिळवणे सोपे होते.
याशिवाय, आहारात ब्रोकोली, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, कोबी, फुलकोबी यासारख्या क्रूसिफेरस भाज्यांचा समावेश करणे देखील फायदेशीर ठरू शकते. त्यांना व्हिटॅमिन सीचा एक उत्कृष्ट स्रोत मानले जाते, जे तुमच्या दैनंदिन डोसचा मोठा भाग पूर्ण करू शकते. या भाज्या हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास, वजन नियंत्रित करण्यास आणि पचनास मदत करण्यास देखील मदत करतात.
खूप कमी लोकांना माहिती आहे की पांढरे बटाटे देखील व्हिटॅमिन सीचा एक चांगला स्रोत आहेत. मध्यम आकाराच्या बटाट्यामध्ये सुमारे २७ मिलीग्राम व्हिटॅमिन सी असते, जे तुमच्या दैनंदिन गरजेच्या सुमारे ३०% भाग पूर्ण करू शकते. अशा परिस्थितीत, तुम्ही मर्यादित प्रमाणात बटाटे देखील खाऊ शकता.
टोमॅटो हा व्हिटॅमिन सीचा दैनंदिन सेवन पूर्ण करण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे. मध्यम आकाराच्या टोमॅटोमध्ये सुमारे १७ मिलीग्राम व्हिटॅमिन सी असते. चांगली गोष्ट म्हणजे तुम्ही टोमॅटोला अनेक प्रकारे तुमच्या आहाराचा भाग बनवू शकता.
याशिवाय, लाल सिमला मिरची देखील व्हिटॅमिन सीचा एक उत्कृष्ट स्रोत आहे. तुम्हाला माहिती आहे का की लाल सिमला मिरचीमध्ये हिरव्या सिमला मिरचीपेक्षा सुमारे दीड पट जास्त व्हिटॅमिन सी असते. मध्यम आकाराच्या लाल मिरचीमध्ये दररोज शिफारस केलेल्या व्हिटॅमिन सीच्या १५०% पेक्षा जास्त असते.