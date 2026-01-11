English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  दररोज 10K पाऊलं चालणे फायदेशीर, पण कसे चालता हे जास्त महत्त्वाचं; कोचने सांगितले 3 स्मार्ट टिप्स

Walking Routine : दररोज 10000  पावले चालणे हे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. पण ते कसे चालता? याचा सर्वाधिक फायदा काय? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 11, 2026, 07:01 PM IST
दररोज चालणे अविश्वसनीयपणे फायदेशीर आहे. आरोग्य तज्ञ आणि डॉक्टर दोघेही सहमत आहेत की दररोज १०,००० पावले चालणे हे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. यामुळे केवळ मृत्युदर कमी होत नाही तर हृदयाचे आरोग्य, चयापचय आणि तंदुरुस्ती सुधारते. तथापि, जीवनशैली प्रशिक्षक ल्यूक कौटिन्हो म्हणतात की तुम्ही दररोज किती पावले उचलता हे जास्त महत्त्वाचे नाही तर तुम्ही कसे चालता हे जास्त महत्त्वाचे आहे.

जीवनशैली प्रशिक्षक ल्यूक कौटिन्हो यांनी इंस्टाग्रामवर पोस्ट करत लिहिले की, "चालणे खूप चांगले आहे, पण जर ते आणखी चांगले केले तर काय होईल?" त्यांनी स्पष्ट केले की वेग, दिशा, कल किंवा हलके वजन वाढवणे यासारखे छोटे बदल तुमच्या चालण्याला पूर्णपणे बदलू शकतात. यामुळे केवळ कॅलरी बर्न वाढत नाही तर स्नायूंची क्रिया, हृदयाची प्रतिक्रिया आणि सांधे यांचे आरोग्य देखील सुधारते.

इंटरवल वॉकिंग

इंटरवल वॉकिंग म्हणजे सामान्य गतीने 1-2 मिनिटे चालणे, त्यानंतर १ मिनिट वेगाने चालणे. हे 20-30 मिनिटे पुन्हा करा. यामुळे हृदय मजबूत होते, चयापचय वाढतो, चरबी जाळण्याचे प्रमाण 2-3३ पट वाढते आणि मानसिक लक्ष केंद्रित होते.

इनक्लाइन वॉकिंग

झुकाव चालण्यासाठी, उतारावर चालणे किंवा ट्रेडमिलवर 5-10 % उतार सेट करा. यामुळे नितंब, हॅमस्ट्रिंग आणि वासरांना बळकटी मिळते, ज्यामुळे अधिक कॅलरीज बर्न होण्यास मदत होते. तथापि, झुकताना पुढे झुकू नका याची काळजी घ्या; सरळ पवित्रा ठेवा.

उलट चालणे

उलट चालण्याचे देखील अनेक आरोग्य फायदे आहेत. उलट चालण्याचा सराव करण्यासाठी, सुरक्षित ठिकाणी हळू हळू मागे चाला. यामुळे गुडघे मजबूत होतात, संतुलन सुधारते आणि पुनर्वसनासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. हे करण्यासाठी, सुरुवातीला आधारासाठी रेलिंग वापरा, नंतर हळूहळू आधाराशिवाय ते स्वतःहून करायला सुरुवात करा.

10000 पावले चालण्याचे फायदे:

१. हृदयाचे आरोग्य सुधारते: नियमित चालण्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते, रक्तदाब नियंत्रित राहतो आणि हृदयाशी संबंधित आजारांचा धोका कमी होतो.
२. वजन नियंत्रण: दररोज 10000 पावले चालल्याने सुमारे 300 ते 500 कॅलरीज जळतात, ज्यामुळे वजन कमी करण्यास किंवा टिकवून ठेवण्यास मदत होते.
३. मानसिक आरोग्य: चालण्यामुळे शरीरात 'एंडोर्फिन' (Endorphins) सारखी आनंदी संप्रेरके तयार होतात, ज्यामुळे ताण, चिंता आणि नैराश्य कमी होते.
४. हाडे आणि स्नायू मजबूत होतात: यामुळे सांध्यांची लवचिकता वाढते आणि ऑस्टिओपोरोसिसचा धोका कमी होतो.
५. रक्तातील साखर नियंत्रित राहते: मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी चालणे हे इन्सुलिनची संवेदनशीलता सुधारण्यास मदत करते

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

