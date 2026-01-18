डॉक्टरांनी सांगितलं फ्रिजमध्ये कधीच ठेवू नका 5 पदार्थ, तिसरा पदार्थाबाबत 90% लोकांना माहितच नाही; आजच फेकून द्या

What food not to put in the fridge: रेफ्रिजरेटर आपल्या स्वयंपाकघराचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे, जो अन्न जास्त काळ ताजे ठेवण्यास मदत करतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का की अशा काही वस्तू आहेत ज्या रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवल्यास आपल्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतात? अमेरिकेतील बोर्ड-प्रमाणित रक्ततज्ज्ञ आणि ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. रवी गुप्ता यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर या संदर्भात एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये त्यांनी अशा पाच वस्तूंवर प्रकाश टाकला आहे ज्या रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवल्यास त्यामध्ये बॅक्टेरिया किंवा विषारी पदार्थ राहू शकतात, ज्यामुळे अन्न विषबाधा किंवा हार्मोनल असंतुलन यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. चला त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया:
उघडे दही
दह्यात नैसर्गिकरित्या प्रोबायोटिक बॅक्टेरिया असतात, जे पचनासाठी फायदेशीर असतात. तथापि, जेव्हा दही तीन दिवसांपेक्षा जास्त काळ उघडे आणि रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवले जाते तेव्हा हानिकारक बॅक्टेरिया वाढू लागतात. हे बॅक्टेरिया प्रोबायोटिक फायदे नष्ट करतात आणि संसर्गाचा धोका वाढवू शकतात. म्हणून, दही ताजे खाणे आणि ते जास्त काळ साठवणे टाळणे चांगले.
चिरलेला कांदा
चिरलेला कांदा आणि रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवल्याने सल्फर वायू बाहेर पडतो, जो इतर पदार्थांना दूषित करू शकतो. शिवाय, चिरलेला कांदा हा बॅक्टेरियांसाठी एक प्रजनन स्थळ आहे आणि त्यामुळे अन्नातून विषबाधा होऊ शकते. म्हणून, जर तुम्हाला कांदे चिरायचे असतील तर ते ताबडतोब वापरा आणि रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवू नका.
प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये पाणी
बरेच लोक रेफ्रिजरेटरमध्ये प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये पाणी साठवतात, परंतु ही सवय समस्या निर्माण करू शकते. काही प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये बिस्फेनॉल ए (बीपीए) सोडले जाते, जे एक हानिकारक रसायन आहे जे अंतःस्रावी प्रणालीवर परिणाम करू शकते आणि विशेषतः मुले आणि गर्भवती महिलांसाठी धोकादायक आहे.
दोन दिवसांपेक्षा जुना तांदूळ
दोन दिवसांपेक्षा जास्त काळ रेफ्रिजरेटरमध्ये तांदूळ ठेवणे आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. त्यात बॅसिलस नावाचे बॅक्टेरिया असतात, जे गरम केल्यानंतरही पूर्णपणे मरत नाहीत आणि खाल्ल्यास उलट्या, जुलाब किंवा अन्न विषबाधा होऊ शकते.
पाच दिवसांपेक्षा जुनी चटणी
धणे असो किंवा चिंचेची चटणी, जर ती पाच दिवसांपेक्षा जास्त जुनी असेल तर त्यात बुरशी किंवा सूक्ष्म जीवाणू असू शकतात. यामुळे चटणी बाहेरून चांगली दिसत असली तरीही संसर्ग होऊ शकतो. म्हणून, जास्त काळ चटणी साठवण्याऐवजी, आवश्यकतेनुसार कमी प्रमाणात तयार करा.
डॉक्टर म्हणतात की अन्न सुरक्षित ठेवणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच ते कसे आणि किती काळ साठवायचे हे जाणून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे. अयोग्यरित्या साठवलेले अन्न आपल्या आरोग्यासाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकते.