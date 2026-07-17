/तोंडाच्या कॅन्सरची सुरुवातीची चिन्हं कोणती? जाणून घ्या डॉक्टरांकडून, वाचा सविस्तर

कॅन्सर हा असा आजार आहे त्याचे नाव ऐकले तरी लोकांच्या मनात भिती असते. कॅन्सर हा आजार इतका धोकादायक आहे की लोकांना त्याच्या लक्षणाची देखील भिती वाटते, अनेकजण या आजाराच्या लक्षणांना फारच हलक्यात घेतात, ते त्यांना महागात पडू शकते. अनेकांचा असा समज आहे की, तोंडातील कॅन्सर हा आजार तंबाखू किंवा गुटखा खाणाऱ्यांमुळे होतो. पण हा विचार तुम्ही तुमच्या डोक्यामधून काढून टाका, तोंडाचा कॅन्सर हा खराब जीवनशैलींमुळे देखील होऊ शकतो. रोजच्या खराब जीवनशैलीमुळे कॅन्सरच्या पेशी तयार होतात आज याच संदर्भात तुम्हाला या लेखामध्ये माहिती देणार आहोत. इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ पोस्ट करताना डॉ. नीतू अग्रवाल यांनी कॅन्सरची सुरुवातीचे लक्षण कोणती असतात यासंदर्भात सांगितले आहे.
हे ही वाचा
डॅाक्टरांनी शेअर केलेला व्हिडिओ
अस्वीकरण – ही बातमी केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. अधिक माहितीसाठी, तज्ञांचा सल्ला घ्या किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.