/लघवी झाल्यानंतर असा त्रास होत असेल तर वेळीच लक्ष देण्याची गरज, जाणून घ्या डॅाक्टरांचा सल्ला

अनेक वेगवेगळे सवयींमुळे आजारांची लागण सहज होत असते, शरीरामध्ये उष्णता वाढल्यामुळे त्याचबरोबर उन्हामध्ये जास्त फिरल्यानंतर लघवीचे अनेक त्रास होत असतात. लघवी केल्यानंतर किंवा शौचालयामधून जेव्हा बाहेर येतो आणि काही सेकंदांनी अचानक लघवी ठिबकण्याच्या क्रियेला पोस्ट-मिक्च्युरिशन ड्रिबलिंग किंवा पीएमडी (PMD) असे म्हटले जाते. असे तुमच्यासोबत सातत्याने घडत असेल तर भितीचे कारण नाही. पण या आजाराची लक्षणे कोणती आहेत यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
पीएमडी म्हणजे लघवी केल्यानंतर मूत्र गळणे. शौचालयामधून बाहेर आल्यानंतर काही सेकंद किंवा काही मिनिटांनी लघवीचे थेंब गळणे हे पीएमडीचे मुख्य लक्षण आहे. मूत्रमार्गाच्या खालच्या भागात थोड्या प्रमाणामध्ये मूत्र अडकल्यामुळे ही समस्या अनेकदा उद्भवते. अनेकदा अनेक पुरुष हे या समस्येचा संबंध हा प्रोस्टेट ग्रंथीशी देखील जोडतात. पीएमडी हा गंभीर आजार नाही आणि तो बहुतेकदा पेल्विक फ्लोअरच्या स्नायूंमधील अशक्तपणा, मूत्रमार्गात मूत्र साठणे किंवा बैठी जीवनशैली यामुळे होतो.
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अनेकदा या समस्येला पुरुष घाबरताता आणि विनाकारण भितीमध्ये राहतात, अनेकजण ऑनलाईन माहिती वाचल्यामुळे आणि चुकीच्या माहितीमुळे गोंधळून जातात, तर काही याकडे अनेकदा पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात. सल्लागार मूत्ररोगतज्ञ डॉ. अकील खान यांनी सल्ला दिला आहे की, "लघवी केल्यानंतर लघवीचे काही थेंब गळणे, याला 'मूत्र असंयम' या पारंपरिक प्रकारात मोडत नाही. हा मूत्र असंयमाचा एक वेगळा प्रकार आहे." अनेकांना गैरसमज आहे की पीएमजी हा वयानुसार होतो परंतु प्रत्यक्षात तरुण पुरुषांमध्ये देखील फारच सामान्य आहे. कमकुवत पेल्विक फ्लोर स्नायू, लघवी अडकणे आणि लघवी करण्याच्या चुकीच्या सवयी ही त्याची मुख्य कारणे आहेत.
पीएमडी या समस्येवर नियमित व्यायाम करणे किंवा काही तंत्रांचा अवलंब करुन ही स्थिती सहज नियंत्रणामध्ये आणता येते. अनेकदा तरुण पुरुष हे लाज वाटण्याच्या किंवा चेष्टेच्या भीतीमुळे किंवा 'हे फक्त म्हातारपणीच होते' आणि ही गंभीर समस्या नाही या गैरसमजामुळे पीएमडीची प्रकरणे अनेकदा दडपली जातात. आणखी एक सामान्य गैरसमज असा आहे की पीएमडीचा थेट संबंध प्रोस्टेटशी असतो. वास्तविक पाहता, काही प्रकरणांमध्ये प्रोस्टेट ग्रंथीची वाढ हे कारण असू शकते; परंतु बहुतेक पुरुषांना, विशेषतः तरुण पुरुषांना, प्रोस्टेटचा आजार नसतो.
अस्वीकरण – ही बातमी केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. अधिक माहितीसाठी, तज्ञांचा सल्ला घ्या किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.