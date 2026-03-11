हृदयाचे ठोके 100हून अधिक वाढल्यास Heart Attack चा धोका वाढतो? अशावेळी काय कराल?

What is Tachycardia in Marathi : सामान्यपणे किंवा विश्रांतीच्या वेळी हार्ट रेट 60 ते 100 ठोके प्रति मिनिट असतात. अशावेळी जर हृदयाची गती 100 बीपीएमपेक्षा जास्त असेल, तर या स्थितीला टाकीकार्डिया म्हणतात. जर एखाद्या व्यक्तीने अलीकडेच व्यायाम केला असेल किंवा भावनिक ताण येत असेल किंवा कॅफिनचे सेवन केले असेल, तर हृदय गती काही काळ वाढू शकते. जर असे कोणतेही कारण नसेल आणि हृदय गती वाढलेली राहिली आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. अशावेळी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
हृदय गती प्रति मिनिट 100 ठोके पेक्षा जास्त होण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. सर्वात सामान्य कारणांमध्ये ताण आणि चिंता यांचा समावेश आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती भावनिक ताणाखाली असते, तेव्हा शरीर लढा किंवा पळून जाण्याची प्रतिक्रिया निर्माण करते, ज्यामुळे हृदय गती वाढणारे हार्मोन्स बाहेर पडतात. शरीरात पाण्याची कमतरता किंवा निर्जलीकरणामुळे हृदयाला रक्ताभिसरण चालू ठेवण्यासाठी अधिक काम करावे लागते, ज्यामुळे हृदयाचे ठोके वाढू शकतात आणि हृदयविकाराचा झटका येऊ शकत नाही.
हृदयाचे ठोके अचानक वाढण्याची अनेक वेगवेगळी कारणे आहेत, जसे की जास्त कॅफिनचे सेवन किंवा काही उत्तेजक औषधांचा वापर, ज्यामुळे हृदयाचे ठोके तात्पुरते वाढू शकतात. काही प्रकरणांमध्ये, अशक्तपणा, थायरॉईड समस्या, संसर्ग किंवा असामान्य हृदय लय यासारख्या वैद्यकीय परिस्थितीमुळे देखील टाकीकार्डिया होऊ शकतो. धूम्रपान, झोपेचा अभाव आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव यासारख्या अस्वस्थ जीवनशैलीच्या सवयी देखील विश्रांतीच्या वेळी हृदयाचे ठोके वाढण्यास कारणीभूत ठरू शकतात.
जर तुमचे हृदय गती सतत जास्त असेल, विश्रांतीच्या वेळी देखील, तर याचा अर्थ असा होऊ शकतो की हृदय सामान्यपेक्षा जास्त काम करत आहे. यामुळे दीर्घकाळात हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी प्रणालीवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. ज्या लोकांना विश्रांतीच्या वेळी हृदय गती जास्त असते त्यांना हृदयरोगाचा धोका देखील वाढू शकतो. जेव्हा हृदय जलद धडधडते तेव्हा योग्यरित्या कार्य करण्यासाठी अधिक ऑक्सिजन आणि उर्जेची आवश्यकता असते.
या वाढत्या दाबामुळे कालांतराने उच्च रक्तदाब, धमन्यांचे नुकसान आणि हृदयाचे कार्य कमी होणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. तथापि, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की केवळ वाढलेले हृदय गती थेट हृदयविकाराचा झटका आणत नाही. हे हृदयावर वाढलेला ताण असल्याचे किंवा त्याच्या कार्यावर परिणाम करणारी दुसरी आरोग्य समस्या असल्याचे चेतावणी चिन्ह असू शकते.
जर हृदय गती सतत 100 बीट्स प्रति मिनिटापेक्षा जास्त असेल, विश्रांती घेत असतानाही, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नये, विशेषतः जर त्यासोबत चक्कर येणे, छातीत अस्वस्थता, श्वास लागणे, अत्यधिक थकवा किंवा जलद हृदयाचा ठोका यासारख्या लक्षणांसह असेल. अशा परिस्थितीत, डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्वाचे आहे. समस्येचे नेमके कारण निश्चित करण्यासाठी आणि योग्य उपचार निश्चित करण्यासाठी, काही चाचण्या केल्या जातात. यामध्ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG), रक्त चाचण्या आणि सतत हृदय निरीक्षण समाविष्ट असू शकते, जे हृदय गती आणि कार्याचे अचूक मूल्यांकन करू शकते.