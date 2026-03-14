Explained: जखमेचे हाडात रूपांतर करणारा दुर्मिळ आजार; राजस्थानमधील 9 वर्षाच्या मुलाचे शरीर बनत आहे दगड, काय आहे FOP आजार

Know What Is FOP: राजस्थानच्या जैसलमेरमधून एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. अवघ्या 9 वर्षाचा मुलगा एफओपी (FPO) या दुर्मिळ आजाराल बळी पडला आहे. हा एक असा आजार आहे ज्यामध्ये शरीर हळू हळू दगडासारखे कठीण होऊ लागते. शरीरातील सर्व स्नायू आणि अस्थिबंध हळूहळू हाडांमध्ये बदलू लागतात. ज्यामुळे सांधे कडक होतात आणि हालचाल करणे अशक्य होते. जागतिक स्तरावरील या आजाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णांची संख्या अतिशय कमी आहे. तज्ज्ञांकडून या आजाराबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
तज्ज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे, हा एक अनुवांशिक आजार आहे. शरीरात जखम झाल्यानंतर ती बरी होण्याच्या प्रक्रियेत तिथे नवीन स्नायू किंवा त्वचा तयार होते. पण एफपीओ त्रस्त रुग्णांच्या बाबतीत, शरीर स्नायूंच्या ऐवजी जखम झालेल्या जागी हाड तयार करतो. हळूहळू शरीरातील स्नायूंचे रूपांतर हाडांमध्ये होते. ज्यामुळे शरीर एखाद्या स्थिर मुर्तीसारखे किंवा दगडासारखे होऊ लागते.
या आजाराची लक्षणे जन्मतःच दिसून येतात. बाळाच्या पायाचे अंगठे थोडे वाकडे किंवा लहान असणे हे सर्वात पहिले आणि महत्त्वाचे लक्षण आहे. तसेच शरीराच्या विशिष्ट भागावर अचानक गाठीसारखी सूज येते. ही सूज कालांतराने कमी तर होते, पण तिथे हाड तयार झालेले असते. ज्यामुळे शरीराच्या हालचालींवर मर्यादा येते. खांदे, मान आणि पाठीच्या हाडांची लवचिकता कमी होते आणि ते कडक होतात. ज्यामुळे हात वर करणे किंवा मान फिरवणे कठीण होते. या 9 वर्षाच्या मुलाच्या मांसपेशींना सूज आल्याचे त्याच्या आई-वडीलांना लक्षात आले. तेव्हा त्यांनी हे थकव्यामुळे किंवा मार लागल्यामुळे झाले आहे असे समजून दुर्लक्ष केले. पण डॉक्टरांशी संवाद साधल्यानंतर त्यांना या आजाराबाबत समजले. यामुळे
एफओपी हा आजार शरीरातील एसीव्हीआर1 नावाच्या एका जनुकातील दोषामुळे होते. हे जनुक शरीरातील हाडांच्या वाढीवर नियंत्रण ठेवते. हे जनुक कमकुवत होऊ लागले तर, या दोषामुळे शरीरातील रिपेअर मेकॅनिझम बिघडते आणि मऊ पेशींचे हाडात रूपांतर होऊ लागते. या आजारात सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे एक लहानशी जखम किंवा शस्त्रक्रिया धोकादायक ठरू शकते. जर अशा रुग्णांवर शस्त्रक्रिया केली किंवा त्याला सुई टोचली, तर त्याचे शरीर त्या जखमेला बरे करताना तिथे अतिरिक्त हाड तयार होते. यामुळे शस्त्रक्रिया करणे खुपच कठीण असते. तसेच जेव्हा छातीच्या बरगड्यामधील स्नायूंचे हाड होते, तेव्हा फुफ्फुसांना प्रसरण पावण्यास जगा उरत नाही, ज्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो.
तज्ज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे या आजारावर सध्या कोणतेही कायमस्वरूपी उपचार उपलब्ध नाहीत. पण जळजळ आणि सूज कमी करण्यासाठी डॉक्टर स्टिरॉइड्स किंवा विशिष्ट औषधे देतात. यामुळे हा आजार वाढण्याची गती कमी करता येऊ शकते. परंतू कायमस्वरूपी थांबवता येत नाही. अशा रुग्णांबाबत सावधगिरी बाळगणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. रुग्णाला पडण्यापासून किंवा कोणतीही जखण होण्यापासून वाचवणे हाच सर्वात मोठा बचाव ठरू शकतो. जगभरातील अंदाजे 20 लाख कामांमागे एकाला हा आजार होतो. ज्यामुळे हा सर्वात दुर्मिळ आजारांपैकी एक मानला जातो. याला शरीरात दुसरा सांगाडा तयार होणे असेही म्हणतात.
एफओपी या आजाराबाबत जगाला सर्वाधिक माहिती हॅरी ईस्टलॅक यांच्यामुळे मिळाली. 1973 मध्ये जेव्हा त्यांचा मृत्यू झाला तेव्हा त्यांच्या शरीराचे रूपांतर पूर्णपणे हाडांमध्ये झाले होते. त्यांच्या शरीराचा फक्त एक जबडा हलू शकत होता. मृत्यू पूर्वी त्यांनी त्यांचे शरीर विज्ञानाला दान केले. शास्त्रज्ञ आजही त्यांच्या सांगाड्याचा अभ्यास करून या आजारावर औषध शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करता, भारतात अंदाजे 600 ते 700 रूग्ण असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते. मात्र, प्रत्यक्षात देशात आतापर्यंत केवळ 50 ते 100 रुग्णांचीच अधिकृतपणे नोंदणी झाली आहे किंवा त्यांचे निदान समोर आले आहे. अनेकदा भारतातील डॉक्टर या आजाराला कॅन्सर किंवा फायब्रोमॅटोसिस समजतात. ज्यामुळे चुकीच्या निदानामुळे रुग्णावर शस्त्रक्रिया केली जाते आणि त्यामुळे हा आजार कमी होण्याऐवजी अधिक वेगाने वाढतात.
