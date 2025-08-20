तुम्ही तर खात नाही ना 'कबुतर डाळ'; खाल्ल्यास शरीरात नेमके काय बदल होतात पाहा

दादरमधील कबुतरखान्याचा (Dadar Kabutarkhana)विषय गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. हे सगळं सुरु असतानाच सोशल मीडियावर 'कबुतर डाळ' (PigeonPea)आणि 'कबुतर मटर' (pigeon matar) चर्चेत आहे. यामागचं कारण काय? असा खाद्यप्रेमींना प्रश्न पडला आहे.
'कबुतर डाळ' आणि 'कबुतर मटर' हे दोन्ही पदार्थ सुपरफूड म्हणून ओळखले जातात. शरीराला पौष्टिक पदार्थांची आवश्यकता असते यामध्ये हे दोन्ही पदार्थ येतात. महत्त्वाचं म्हणजे हे दोन्ही पदार्थ आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या घरात असतात. ही डाळ म्हणजे तूरडाळ.
सोशल मीडियावर 'कबुतर डाळ' चर्चेत येण्यामागचं कारण म्हणजे? भाषांतराच्या चुकीमुळे हा गोंधळ झाला आहे. Pigeon Pea हा शब्द गुगल ट्रान्सलेटरवर टाकला तर त्याचा अर्थ 'कबुतर डाळ' किंवा 'कबुतर मटर' असा येतो. यामुळे लोकांना वाटू लागली की, ही कोणती नवी डाळ आहे. तर ही आपल्या प्रत्येकाच्या घरात असणारी तूरडाळ आहे.
तूर हे पीक भारताच्या आहारातील अविभाज्य घटक आहे. हजारो वर्षांपासून ही डाळ प्रत्येक भारतीय घरात वरण, आमटी, सांबारच्या स्वरुपात बनवली जाते.
तूर डाळीमध्ये प्रथिनांचे आणि फायबरचे प्रमाण जास्त आहे. तसेच या डाळीमध्ये मॅग्नेशियम, जीवनसत्त्वे, खनिजे, लोह, जस्त आणि फोलेट देखील असतात. यात विरघळणारे आणि न विरघळणारे दोन्ही फायबर आहेत.
याव्यतिरिक्त, डाळीमध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो. त्यामुळे वजन कमी करणे आणि डायबिटिस कंट्रोलमध्ये आणण्यासाठी याचा फायदा होतो. या डाळीमध्ये जटिल कर्बोदकांमधे असतात.
तूर डाळीमध्ये अनेक पौष्टिक पदार्थ असतात. मधुमेहाच्या रुग्णांना ही डाळ अतिशय फायद्याची आहे. तूर डाळीचे पाणी सेवन केल्यास शरीरालाही फायदा होतो. अनेक समस्यां उपाय म्हणून तूरडाळीकडे पाहतात. यामध्ये वजन कमी गोते. तसेच कोलेस्ट्रॉल आणि चरबीही कमी होण्यास मदत होते.
तसेच फायबरचे प्रमाण अधिक असते. याच्या सेवनाने आपले पोट बर्याच काळासाठी भरलेले वाटते. यामुळे आपले वजन नियंत्रणात राहते.
शरीराला ताकद देणारी ही डाळ अशक्तपणा कमी करते. फोलेटच्या अभावामुळे शरीरातील रक्ताची कमतरता निर्माण होते. या डाळीमध्ये व्हिटामिन जास्त असते. तूरडाळीमुळे पचनक्रिया चांगली राहते यामुळे पोटाच्या समस्या दूर होतात.
तूरडाळीमुळे व्हिटॅमिन सी अधिक असून रोग प्रतिकारशक्ती वाढते. तूरडाळीमुळे शरीरात अँटीऑक्सिडेंट्ससारखे कार्य करतात. हे आपले रोग प्रतिकारशक्ती मजबूत करते. यामुळे हृदय देखील निरोगी राहते.
FAQ
'कबुतर डाळ' आणि 'कबुतर मटर' म्हणजे नेमके काय आहे?
'कबुतर डाळ' आणि 'कबुतर मटर' ही नावे सोशल मीडियावर चर्चेत आली आहेत, पण खरे तर ही तूर डाळ आहे. इंग्रजीतील "Pigeon Pea" या शब्दाचा मराठीत गुगल ट्रान्सलेटवर चुकीचा अनुवाद 'कबुतर डाळ' किंवा 'कबुतर मटर' असा झाला आहे, ज्यामुळे हा गोंधळ निर्माण झाला. प्रत्यक्षात, Pigeon Pea म्हणजे आपल्या घरात नेहमी वापरली जाणारी तूर डाळ.
तूर डाळ का आहे सुपरफूड?
तूर डाळ ही पौष्टिकतेने परिपूर्ण आहे आणि यामुळे ती सुपरफूड मानली जाते. यामध्ये प्रथिने, फायबर, मॅग्नेशियम, लोह, जस्त, फोलेट आणि जीवनसत्त्वे मुबलक प्रमाणात असतात. तसेच यात कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असल्याने ती मधुमेह नियंत्रण आणि वजन कमी करण्यासाठी उपयुक्त आहे.
तूर डाळीचे आरोग्यासाठी काय फायदे आहेत?
तूर डाळीचे अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत:
प्रथिने आणि फायबर: यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि पोट बराच काळ भरलेले राहते, ज्यामुळे वजन नियंत्रणात राहते.
मधुमेह नियंत्रण: कमी ग्लायसेमिक इंडेक्समुळे रक्तातील साखर नियंत्रित राहते.
हृदयाचे आरोग्य: यातील फायबर आणि अँटीऑक्सिडेंट्स कोलेस्ट्रॉल कमी करतात आणि हृदय निरोगी ठेवतात.