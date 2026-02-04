तोंडाच्या कॅन्सरची 'ही' लक्षणे चुकूनही दुर्लक्षित करू नका!

Mouth Cancer Symptoms: कर्करोग हा इतका गंभीर आजार आहे की, काहीवेळा उपचार करूनही व्यक्तीला जीव गमवावा लागू शकतो. या जीवघेण्या कर्करोगाचे 200 पेक्षा जास्त प्रकार आहेत. त्यातीलच एक प्रकार म्हणजे तोंडाचा कर्करोग. ज्याला वैद्यकीय भाषेत ओरल कर्करोग असे म्हणतात. तोंडाच्या कर्करोगाची सुरूवात अगदी सामान्य समस्यांपासून होते. तंबाखूचे सेवन करणाऱ्या, धूम्रपान आणि मद्यपान करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये तोंडाचा कर्करोग होण्याची शक्य अधिक जास्त असते. म्हणूनच जर तुम्हीही धूम्रपान करत असाल तर, तोंडाच्या कर्करोगापासून वेळीच बचाव करण्यासाठी लक्षणे आणि उपाय सदर बातमीतून जाणून घ्या.
अनेकजण या लक्षणांना उष्णतेमुळे होत आहे किंवा व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे होत आहे असे समजून दुर्लक्ष करतात. त्याकडे दुर्लक्ष करतात किंवा घरगुती उपाय करतात. काहीवेळा त्याने तात्पुरता आराम तर मिळतो. पण दीर्घकाळ उपाय न केल्यास तोंडाच्या कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराला सामोरे जावे लागते. सुरुवातीच्या टप्प्यातच या आजाराचे निदान झाले नाही तर, पुढील उपचारादरम्यान अडचणी येऊ शकतात आणि रूग्ण पूर्णपणे बरा होऊ शकत नाही. पण वेळेत उपचार घेतल्यास उपचार सोपे होतील, रूग्ण पूर्णपणे बरा होण्याची शक्यताही वाढेल. लक्षणे ओळखून योग्यवेळी उपचार न केल्यास हा कर्करोग शरीराच्या इतर भागात पसरतो.
तोंडाच्या कर्करोगापासून वाचण्यासाठी महिन्यातून एकदा आरशात तुमचे तोंड, जीभ आणि हिरड्या नीट तपासून पाहा. वरील लक्षणांपैकी काही आढळल्यास त्वरीत डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. तसेच वर्षातून किमान एकदा तरी दंतवैद्यांकडून तपासणी करून घ्या. तंबाखूचे सेवन आणि मद्यपान करणे प्रकर्षाने टाळा.
(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)