Marathi News
  • Marathi News
  • हेल्थ
  • तोंडाच्या कॅन्सरची ही लक्षणे चुकूनही दुर्लक्षित करू नका!

तोंडाच्या कॅन्सरची 'ही' लक्षणे चुकूनही दुर्लक्षित करू नका!

Early Signs Of Mouth Cancer: तोंडाच्या कर्करोगाची सुरूवात काही सामान्य लक्षणांपासून होते. ज्यांकडे बऱ्याचदा दुर्लक्ष केले जाते, जे तुमच्या आरोग्यासाठी जीवघेणे ठरू शकते. म्हणूनच ही लक्षणे कोणती आहेत? याबाबत वेळीच माहिती करून घ्या आणि सावध व्हा.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 4, 2026, 06:03 PM IST
Mouth Cancer Symptoms: कर्करोग हा इतका गंभीर आजार आहे की, काहीवेळा उपचार करूनही व्यक्तीला जीव गमवावा लागू शकतो. या जीवघेण्या कर्करोगाचे 200 पेक्षा जास्त प्रकार आहेत. त्यातीलच एक प्रकार म्हणजे तोंडाचा कर्करोग. ज्याला वैद्यकीय भाषेत ओरल कर्करोग असे म्हणतात. तोंडाच्या कर्करोगाची सुरूवात अगदी सामान्य समस्यांपासून होते. तंबाखूचे सेवन करणाऱ्या, धूम्रपान आणि मद्यपान करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये तोंडाचा कर्करोग होण्याची शक्य अधिक जास्त असते. म्हणूनच जर तुम्हीही धूम्रपान करत असाल तर, तोंडाच्या कर्करोगापासून वेळीच बचाव करण्यासाठी लक्षणे आणि उपाय सदर बातमीतून जाणून घ्या. 

तोंडाच्या कर्करोगाची सुरूवात काही सामान्य लक्षणांपासूनच होते:

  •  लवकर किंवा कधीही न भरणारी जखम: जर तोंडात किंवा ओठांवर झालेली जखम किंवा फोड 2 ते 3 आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ टिकत असेल आणि औषधांनीही आराम मिळत नसेल तर ते तोंडाच्या कर्करोगाचे लक्षण असू शकते. 
  •  पांढरे किंवा लाल चट्टे: तोंडाच्या आत, जिभेवर किंवा गालाच्या आतल्या बाजूस पांढरे, लाल चट्टे येणे, चुरचुरणे. 
  •  गाठ येणे: तोंडात किंवा मानेमध्ये गाठ येणे. 
  • अन्न गिळण्यास त्रास होणे: अन्न गिळताना किंवा बोलताना त्रास होणे, घसा दुखणे आणि आवाजात जडपणा येणे. 

या लक्षणांकडे का दुर्लक्ष करू नये?

अनेकजण या लक्षणांना उष्णतेमुळे होत आहे किंवा व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे होत आहे असे समजून दुर्लक्ष करतात. त्याकडे दुर्लक्ष करतात किंवा घरगुती उपाय करतात. काहीवेळा त्याने तात्पुरता आराम तर मिळतो. पण दीर्घकाळ उपाय न केल्यास तोंडाच्या कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराला सामोरे जावे लागते. सुरुवातीच्या टप्प्यातच या आजाराचे निदान झाले नाही तर, पुढील उपचारादरम्यान अडचणी येऊ शकतात आणि रूग्ण पूर्णपणे बरा होऊ शकत नाही. पण वेळेत उपचार घेतल्यास उपचार सोपे होतील, रूग्ण पूर्णपणे बरा होण्याची शक्यताही वाढेल. लक्षणे ओळखून योग्यवेळी उपचार न केल्यास हा कर्करोग शरीराच्या इतर भागात पसरतो. 

तोंडाचा कर्करोग होण्याची प्रमुख कारणे कोणती?

  • तंबाखू आणि सुपारीचे सेवन: तंबाखू, विडी, मावा, गुटखा किंवा सुपारीचे सेवन हे तोंडाच्या कर्करोगाचे सर्वात मोठे कारण आहे. 
  • मद्यपान: तंबाखूच्या सेवनासह अतिप्रमाणात मद्यपान केल्यास कर्करोगाचा धोका अधिक पटींनी वाढतो. 
  • दातामुळे झालेली जखम: काहीवेळा एखादा धारदार दात सतत गालाला लागतो किंवा खाताना गाल चावला जातो आणि जखम होते. या जखमेवर वेळीच उपचार न केल्यास त्याचे रूपांतर तोंडाच्या कर्करोगात होऊ शकते. 

तोंडाच्या कर्करोगापासून वाचण्यासाठी कोणती काळजी घ्यावी?

तोंडाच्या कर्करोगापासून वाचण्यासाठी महिन्यातून एकदा आरशात तुमचे तोंड, जीभ आणि हिरड्या नीट तपासून पाहा. वरील लक्षणांपैकी काही आढळल्यास त्वरीत डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. तसेच वर्षातून किमान एकदा तरी दंतवैद्यांकडून तपासणी करून घ्या. तंबाखूचे सेवन आणि मद्यपान करणे प्रकर्षाने टाळा. 

 (Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
Health Care Tipsearly signsMouth CancerCancer Symptomsआरोग्य टिप्स

