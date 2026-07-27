/पावसाळ्यात संसर्गाच्या आजारांत वाढ, गर्भवतींनी काय काळजी घ्यावी? डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाची माहिती

पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण वाढते. अशावेळी गर्भवती महिलांमध्ये या संसर्गांचा धोका अधिक असू शकतो. त्यामुळे आई आणि बाळ दोघांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. पावसाळ्यात व्हायरल, बॅक्टेरियल तसेच डासांमुळे पसरणाऱ्या आजारांचे प्रमाण वाढते. गर्भधारणेदरम्यान शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्तीमध्ये नैसर्गिक बदल होत असल्याने संसर्ग होण्याची शक्यता वाढू शकते. बहुतेक गर्भधारणा सुरळीत पार पडत असल्या तरी या काळात विशेष सतर्कता बाळगणे गरजेचे आहे. याविषयी प्रसूती व स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. दिपाली निरवणे यांनी महत्त्वाची माहिती सांगितली आहे.
पावसाळ्यात गर्भवती महिलांमध्ये व्हायरल ताप, सर्दी, फ्लू, अन्नातून होणारी विषबाधा, मूत्रमार्गाचा संसर्ग (यूटीआय), डेंग्यू, मलेरिया, चिकनगुनिया तसेच टायफॉईड आणि हिपॅटायटिससारखे दूषित पाण्यामुळे होणारे आजार बळावु शकतात. दूषित अन्न आणि पाणी, डासांचे चावे, स्वच्छतेचा अभाव आणि संसर्ग झालेल्या व्यक्तींच्या संपर्कात येणे ही या आजारांची प्रमुख कारणं आहेत.
अशा संसर्गांमुळे ताप, खोकला, घसा दुखणे, अंगदुखी, उलट्या, जुलाब, लघवी करताना जळजळ होणे, पोटदुखी, त्वचेवर पुरळ येणे किंवा तीव्र अशक्तपणा यांसारखी लक्षणं दिसून येतात. गर्भधारणेदरम्यान सतत ताप येणे, शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण होणे किंवा संसर्गावर वेळेवर उपचार न झाल्यास अकाली प्रसूती, गर्भाच्या वाढीवर परिणाम, कमी वजनाचे बाळ जन्माला येणे किंवा आई आणि बाळ दोघांनाही गंभीर आरोग्याच्या समस्या निर्माण होण्याचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे सतत ताप येणे, बाळाची हालचाली कमी झाल्याचे जाणवणे, तीव्र उलट्या, वारंवार जुलाब, रक्तस्राव होणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे यांसारखी लक्षणे आढळल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
पावसाळ्यात निरोगी राहण्यासाठी गर्भवती महिलांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टींचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये सर्वात आधी वैयक्तिक स्वच्छतेला प्राधान्य द्यावे. विशेषतः हातांची स्वच्छता अत्यंत महत्त्वाची आहे. बाहेरून आल्यानंतर, स्वच्छतागृहाचा वापर केल्यानंतर, पाळीव प्राण्यांच्या संपर्कात आल्यानंतर किंवा जेवणापूर्वी हात साबणाने स्वच्छ धुवावेत. नेहमी गाळुन उकळून थंड केलेले स्वच्छ पाणी प्यावे आणि प्रवासादरम्यान स्वतःची पाण्याची बाटली सोबत ठेवावी. ताजा आणि घरगुती अन्नाचे सेवन करावे. उघड्यावर मिळणारे किंवा कच्चे पदार्थ खाणे टाळावे, कारण त्यामुळे पोटदुखी, जुलाब आणि उलट्यांचा त्रास होऊ शकतो. फळे आणि भाज्या वापरण्यापूर्वी स्वच्छ धुवाव्यात.
डासांपासून बचाव करण्यासाठी संपूर्ण अंग झाकणारे पूर्ण बाह्यांचे कपडे घालावेत, डॉक्टरांच्या सल्ल्याने सुरक्षित मॉस्किटो रिपेलंटचा वापर करावा, संध्याकाळच्या वेळी खिडक्या बंद ठेवाव्यात आणि घराच्या आसपास पाणी साचू देऊ नये. यामुळे मलेरिया आणि डेंग्यूसारख्या आजारांचा धोका कमी होतो. याशिवाय, नियमित प्रसूतीपूर्व तपासण्या करून घ्याव्यात आणि डॉक्टरांनी दिलेली औषधे वेळेवर घ्यावीत. योग्य स्वच्छता, संतुलित आहार आणि आवश्यक ती खबरदारी घेतल्यास गर्भवती महिला पावसाळ्यातही स्वतःचे आणि बाळाचे आरोग्य सुरक्षित ठेवू शकतात