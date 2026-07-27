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पावसाळ्यात संसर्गाच्या आजारांत वाढ, गर्भवतींनी काय काळजी घ्यावी? डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाची माहिती

पावसाळ्यात संसर्गाच्या आजारांत वाढ होत असते. अशावेळी गर्भवती महिलांनी काय काळजी घ्यावी, याची माहिती वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिली आहे. जाणून घेऊयात याबाबत सविस्तर माहिती 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 27, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:56 PM IST
पावसाळ्यात संसर्गाच्या आजारांत वाढ, गर्भवतींनी काय काळजी घ्यावी? डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाची माहिती
Image Credit: What precautions should pregnant women take to avoid the risk of monsoon related infections

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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