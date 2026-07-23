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हार्ट अटॅक आल्यावर पहिल्या 10 मिनिटांत काय कराल? जाणून घ्या डॉक्टरांचा सल्ला

मागील काही वर्षांमध्ये हा आजाराचे प्रमाण वाढत चालले आहे, जर एखाद्याला हार्ट अटॅक आला तर त्याला सावध होण्याची गरज आहे. हृदयविकाराचा झटका आल्यास काय करावे यासंदर्भात डॅाक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार काय करावे तुम्हाला या लेखामध्ये सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 23, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:40 PM IST
हार्ट अटॅक आल्यावर पहिल्या 10 मिनिटांत काय कराल? जाणून घ्या डॉक्टरांचा सल्ला
Image Credit: हृदयविकाराच्या झटक्यादरम्यान नक्की काय घडते (Photo - AI)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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हार्ट अटॅक आल्यावर पहिल्या 10 मिनिटांत काय कराल? जाणून घ्या डॉक्टरांचा सल्ला
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