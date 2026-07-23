/हार्ट अटॅक आल्यावर पहिल्या 10 मिनिटांत काय कराल? जाणून घ्या डॉक्टरांचा सल्ला

हृदयविकाराचा झटका जीवघेणा ठरू शकतो, हृदयविकाराचा झटका हा कधीही कोणाला येऊ शकतो. हा एक असा आजार आहे तो आपल्याला दिसत नाही पण तो जीवघेणा ठरु शकतो. मागील काही वर्षांमध्ये हा आजाराचे प्रमाण वाढत चालले आहे, जर एखाद्याला हार्ट अटॅक आला तर त्याला सावध होण्याची गरज आहे. हृदयरोगतज्ञ डॉ. श्रीकांत यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे यामध्ये त्यांनी आता हार्ट अटॅकबद्दल महत्वाची माहिती दिली आहे. हृदयविकाराचा झटका आल्यास काय करावे यासंदर्भात तुम्हाला या लेखामध्ये सविस्तर माहिती सांगणार आहोत.
हृदयरोगतज्ञ डॉ. श्रीकांत यांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये सांगितले आहे की, हृदयविकाराच्या झटक्याची पहिली 10 मिनिटे अत्यंत महत्त्वाची आणि संभाव्यतः जीव वाचवणारी असतात. त्यामुळे, त्वरित कृती करणे आवश्यक आहे. जर कोणाला हृदयविकाराचा झटका म्हणजेच हार्ट अटॅक येत असेल, तर सर्वात आधी त्यांना आरामदायी स्थितीत बसवा आणि ताबडतोब डॉक्टर किंवा रुग्णवाहिकेला बोलवा. घरी किंवा कार्यालयात नेहमी ॲस्पिरिन आणि सॉर्बिटॉलच्या गोळ्या ठेवा. रुग्णाला चावण्यासाठी 150 मिग्रॅच्या ॲस्पिरिनच्या दोन गोळ्या आणि जिभेखाली ठेवण्यासाठी सॉर्बिटॉलची एक गोळी द्या असे हृदयरोगतज्ञांनी सांगितले आहे.
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डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हृदयविकाराच्या झटक्यावर उपचार करण्यास जितका जास्त उशीर होईल, तितके जास्त नुकसान होते. त्यामुळे, उपचारात विलंब करू नये. रुग्णाला औषध देण्यापूर्वी नेहमी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. जर तुम्हाला हृदयाचा त्रास असेल, तर आपत्कालीन औषधांबद्दल तुमच्या डॉक्टरांना आधीच माहिती घ्या.
कोणत्या भागांमध्ये वेदना होतात – छाती दुखू लागते, घट्ट वाटते आणि आवळल्यासारखे वाटते अशा भागांमध्ये वेदना होऊ लागतात. या वेदना पुन्हा पुन्हा जाणवू शकतात, डाव्या हाताला, मानेला, जबड्याला, पाठीला आणि पोटाच्या वरच्या भागातही वेदना जाणवू शकते.
धाप लागणे – हृदयविकाराच्या झटक्याच्या वेळी, रुग्णाला धाप लागू शकते. त्यांना अचानक श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो.
थंड घाम – कोणतेही काम न करताही थंड घाम येऊ लागतो.
चक्कर येते आणि बेशुद्ध होणे – अचानक डोके गरगरायला सुरुवात होते, एवढेच नाही तर चक्कर येऊ लागते, शरीर अशक्त होते आणि व्यक्तीला उभे राहणे कठीण होते.
हृदयविकाराचा झटका आलेल्या रुग्णावर घरगुती उपाय करू नका. कोणत्याही परिस्थितीत रुग्णाला एकटे सोडू नका, इंटरनेटवर पसरलेल्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका. 'जोरात खोकल्याने हृदयविकाराचा झटका बरा होऊ शकतो' यांसारख्या गोष्टींवर विश्वास ठेवू नका. रुग्णाला मालिश करू नका.
अस्वीकरण – ही बातमी केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. अधिक माहितीसाठी, तज्ञांचा सल्ला घ्या किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.