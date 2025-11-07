मूत्रपिंड निकामी होतंय हे कसं कळतं? डॉक्टरांनी सांगितली घरी करता येणारी 'ही' चाचणी!

Kidney Failure Test: तुमच्या किडनी 80% खराब झाल्या तरी क्रिएटिनिन वाढत नाही, ही धक्कादायक माहिती आयुर्वेदिक डॉ. सुगंधा यांनी दिलीय. त्यामुळे आता लाखो लोकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. पण चिंता नको. डॉक्टरांनी सांगितलेली एक अचूक चाचणी तुम्हाला ६ महिने आधीच सावध करेल.
सर्वसामान्य KFT मध्ये क्रिएटिनिन तपासतात पण ते फक्त शेवटच्या टप्प्यात वाढतं. जिमवाले, ज्येष्ठ नागरिक, सॅण्डो शरीराचे लोक, किंवा अतिशय दुबळ्या व्यक्तींचे निकाल 100% खोटे येतात! त्यामुळे किडनी गेली तरी समजतच नाही, असे त्यांनी आपल्या व्हिडीओमध्ये म्हटलंय.
हे शरीरात नैसर्गिकरित्या तयार होणारे प्रथिन आहे. निरोगी किडनी ते फिल्टर करून परत शोषते. जर किडनीला जरा भी त्रास असेल तर रक्तात त्याचे प्रमाण लगेच वाढते! ही चाचणी वय, स्नायू, प्रथिनपदार्थ यांच्यावर अवलंबून नाही. म्हणून 100% अचूक असल्याचे डॉ. सुगंधा सांगतात.
तुमचं वय 55 वर्षांपेक्षा जास्त असेल. दररोज जिम + प्रोटीन शेक घेत असाल. दीर्घकाळ डायबिटीज किंवा BP चे रुग्ण असाल. पोटावर चरबी (Obesity) असेल, कुटुंबात कुणाला किडनीचा आजार असेलअशा लोकांनी वर्षातून एकदा ही चाचणी करायलाच हवी.
सकाळी पहिली लघवी घ्या. स्वच्छ काचेच्या बाटलीत भरून 10 मिनिटे ठेवा. वर फेस (foam) दिसला तर धोक्याची घंटा आहे समजा. पुढे जाऊन Urine Protein Creatinine Ratio (PCR) चाचणी करा. प्रथिने गळती दिसली तर त्वरित सिस्टॅटिन-सी करा, असा सल्ला डॉक्टरांनी दिलाय.
ही चाचणी SRL, Thyrocare, Metropolis सर्वत्र उपलब्ध असतात. एकदा केली तर ६ महिने निश्चिंत राहाल.क्रिएटिनिन वाढले की डायलिसिस निश्चित पण सिस्टॅटिन-सी वाढले की 90% किडनी वाचू शकते, असे इशारा डॉक्टरांनी दिलाय.
उत्तर: हो, १००% शक्य आहे!
डॉ. सुगंधा सांगतात: जिमवाले (प्रोटीन जास्त घेतात)
६०+ वयस्क
खूप सॅण्डो किंवा अतिशय दुबळे लोक
या सर्वांचे क्रिएटिनिन शेवटपर्यंत नॉर्मल राहते. पण आतून किडनी ८०-९०% गेलेली असते!
म्हणून KFT विश्वास ठेवू नका, लगेच सिस्टॅटिन-सी करा!
उत्तर: ही चाचणी रक्तातल्या एका खास प्रथिनाचे (Cystatin-C) प्रमाण मोजते. निरोगी किडनी → हे प्रथिन रक्तात अजिबात नसते
किडनीला जरा भी त्रास → लगेच वाढते (६ महिने आधीच अलार्म!)
खर्च: फक्त ₹१२००-१५००
कुठे मिळते?
Thyrocare (ऑनलाइन बुकिंग → घरी येऊन रक्त घेतात)
SRL Diagnostics
Metropolis
Apollo 24|7
सकाळी उपाशी राहून करा → २ तासात रिपोर्ट!
उत्तर: सकाळची पहिली लघवी घ्या → स्वच्छ काचेच्या बाटलीत भरून १० मिनिटे ठेवा
१) वर दाट, बियरसारखा फेस (foam) दिसला → ९०% किडनीतून प्रथिने गळती!
२) फेस ३० सेकंदात पण नाही गेला → त्वरित डॉक्टरांकडे जा!
३) फेस दिसला तर दुसऱ्या दिवशी Urine PCR + सिस्टॅटिन-सी दोन्ही करा.
ही घरगुती चाचणी १००% अचूक आहे, लाखो लोकांनी वाचवली किडनी!