दारू की धूम्रपान? कोणती सवय जीवावर बेतू शकते, आरोग्यासाठी 'हे' करणे गरजेचे

Which is more dangerous alcohol or cigarettes : दारु पिणे आणि सिगारेट ओढणे हे शरीरासाठी धोकादायक आहे हे सर्वांनाच ठाऊक आहे, पण तरीही या सवयी अनेकांना असतात. कॉर्पोरेटमध्ये काम करणाऱ्या लोक आराम करण्यासाठी अनारोग्यकारक सवयीची लागण करुन घेतात. ऑफिसमधील दीर्घ कामाच्या तासांनंतर आणि धावपळीच्या कॉर्पोरेट जीवनानंतर सिगारेट ओढणे हे आजच्या जीवनामध्ये फारच सामान्य झाले आहे. अनेकजण तणावामध्ये मद्यपान आणि सिगारेटचे सेवन करत असतात. बरेचजण दिवसामध्ये एक किंवा दोन सिगारेट ओढतात तर काहीजण आठवडाभर मद्यपानापासून दूर राहतात. या सवयी शरीरासाठी चांगल्या नाहीत हे आपल्याला माहिती आहे पण या दोन्हींपैकी कोणती सवय आधी सोडणे आरोग्यासाठी अधिक चांगले आहे.
अनेकांची अशी समज आहे की आठवड्यातून एकदा मद्यपान करतात किंवा आठवड्याच्या शेवटी एक-दोन सिगारेट ओढतात, त्यांना वाटते की या सवयी निरुपद्रवी आहेत. हा समज त्यांचा पूर्णपणे चुकीचा आहे तज्ञांच्या माहितीनुसार दिवसातून एक-दोन वेळा सिगारेट ओढणे म्हणजेच निकोटीन मेंदूला चालना देते आणि काही काळासाठी व्यक्तीला सक्रिय ठेवते. धुम्रपानामुळे रक्तवाहिन्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते एवढेच नाही तर हृदयविकारांचा धोका वाढतो आणि आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम मोठ्या प्रमाणात होता.
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अहवालामध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, दिवसभरामधून एक सिगारेट ओढल्याने देखील हृदयविकार आणि पक्षाघाताचा धोका होण्याची शक्यता जास्त वाढते. त्यामुळे तुमच्या शरीरावर मोठ्या आजारांचे परिणाम देखील होऊ शकतात. फुफ्फुसाचा कर्करोग आणि इतर अनेक प्राणघातक आजारांच्या मुख्य कारणांपैकी धूम्रपान हे एक आहे. धूम्रपानामुळे कर्करोग, हृदयरोग आणि दीर्घकालीन फुफ्फुसांच्या आजारांचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. सिगारेटचा धूर शरीरातील जवळजवळ प्रत्येक अवयवाला हानी पोहोचवतो. त्यामुळे, धूम्रपान त्वरित सोडण्याची शिफारस केली जाते.
अनेकजण आठवड्याच्या शेवटी किंवा महिन्याच्या शेवटी दारु पित असतात आणि अनेकजण तर गरजेपेक्षा जास्त दारु पितात. जर तुम्ही अतिमद्यपान करत असाल तर त्याचा परिणाम हा यकृतावर होतो, अतिमद्यपानामुळे यकृतावर ताण पडतो आणि ज्यामुळे फॅटी लिव्हर डिसीज, यकृताची सूज आणि कालांतराने सिरोसिसचा धोका वाढतो. एकाच वेळी जास्त मद्यपान केल्याने रक्तदाब अचानक वाढू शकतो आणि हृदयाची लय बिघडू शकते. जरी दोन्ही सवयी लवकर सोडणे उत्तम असले तरी, धूम्रपान किंवा अति मद्यपान यांपैकी काहीही सुरक्षित नाही. दोन्ही वेगवेगळ्या प्रकारे शरीराला हानी पोहोचवतात.