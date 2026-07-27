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ब्रेस्टचा कॅन्सर आहे की नाही, हे कसे ठरवतात? जाणून घ्या टेस्टची संपूर्ण प्रक्रिया

एखाद्याला ब्रेस्ट कॅन्सरची लागण होते त्यावेळी पुष्टी करण्यासाठी चाचणी केली जाते. चाचणीमुळे ब्रेस्ट कॅन्सर आहे की नाही याची खात्री होते आणि त्यानंतरच उपचार सुरू केले जाऊ शकतात. तर, येथे स्तन कर्करोगाचे निदान कसे केले जाते ते जाणून घ्या.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 27, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:43 PM IST
ब्रेस्टचा कॅन्सर आहे की नाही, हे कसे ठरवतात? जाणून घ्या टेस्टची संपूर्ण प्रक्रिया
Image Credit: ब्रेस्ट कॅन्सरचे निदान कसे होते? तपासणीच्या प्रत्येक टप्प्याची सोपी माहिती (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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