/ब्रेस्टचा कॅन्सर आहे की नाही, हे कसे ठरवतात? जाणून घ्या टेस्टची संपूर्ण प्रक्रिया

Breast cancer test : कॅन्सर या आजाराचे नाव ऐकताच अंगावर काटा येतो, मागील काही वर्षामध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅन्सरचे प्रकार समोर आले आहेत. यामधील ब्रेस्ट कॅन्सर हा एक धोकादायक आजार आहे, त्यामुळे अशा काही महत्वाच्या गोष्टी तुम्हाला या लेखामध्ये सांगणार आहोत. ब्रेस्टमध्ये असामान्य पेशी वाढू लागतात आणि गाठी तयार होतात. स्तनाभोवती नवीन गाठ येण्यापासून ते त्वचा आणि स्तनाग्रांमधील बदलांपर्यंत कोणत्याही गोष्टीवरून स्तन कर्करोग ओळखला जाऊ शकतो. त्यामुळे तात्काळ तुम्ही डॅाक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे. ब्रेस्ट कॅन्सरचे निदान करण्यासाठी, त्याची लक्षणे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे, यासंदर्भात सविस्तर माहिती वाचा.
जेव्हा एखाद्याला ब्रेस्ट कॅन्सरची लागण होते त्यावेळी पुष्टी करण्यासाठी चाचणी केली जाते. चाचणीमुळे ब्रेस्ट कॅन्सर आहे की नाही याची खात्री होते आणि त्यानंतरच उपचार सुरू केले जाऊ शकतात. तर, येथे स्तन कर्करोगाचे निदान कसे केले जाते ते जाणून घ्या.
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अस्वीकरण – ही बातमी केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. अधिक माहितीसाठी, तज्ञांचा सल्ला घ्या किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.