/WHO चा दावा: मेंदूवरील शस्त्रक्रियेत नवे तंत्र! नाकातून ट्यूमर काढण्याची पद्धत नेमकी काय?

'ब्रेन ट्यूमर' हा शब्द ऐकूनही अनेकांना भिती वाटते त्याचे कारण म्हणजेच शस्त्रक्रिया. बहुतेक ट्यूमर मेंदूतून शस्त्रक्रियेद्वारे काढले जातात, कारण याचा परिणाम हा मेंदूवर होत असतो. आता मागील काही काळामध्ये अनेक वैद्यकीय शास्त्रामुळे नवनवीन तंत्रे उपलब्ध झाली आहेत आणि त्यामुळे अनेक आजारांच्या शस्त्रक्रिया सोप्या झाल्या आहेत. तथापि, वैद्यकीय शास्त्राने आता नाकातून ट्यूमर काढण्याची अनेक तंत्रे उपलब्ध केली आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, नाकाच्या मार्गात प्रवेश करून एंडोस्कोपिक शस्त्रक्रिया केली जाऊ शकते. ही शस्त्रक्रिया नक्की काय आहे कशाप्रकारे ही शस्त्रक्रिया केली जाते यासंदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देण्यात आली आहे.
नाकाच्या मार्गात प्रवेश करून एंडोस्कोपिक शस्त्रक्रिया केली जाते या प्रक्रियेला सामान्यतः एंडोस्कोपिक एंडोनासल किंवा ट्रान्सस्फेनॉइडल शस्त्रक्रिया म्हटले जाते. तथापि, असा निर्णय घेण्यापूर्वी डॉक्टर अनेक चाचण्या करतात. ब्रेन ट्यूमर कशीमुळे होतो हे अनेकांना ठावूक नाही. ब्रेन ट्यूमरची लक्षणे कोणती आहेत म्हणजेच जर एखाद्याला ब्रेन ट्यूमर झाला असेल तर त्याची लक्षणे अनेकांना ठाऊक नसतात त्यामुळे ब्रेन ट्यूमरची लक्षणे कोणती आहेत यासंदर्भात वाचा.
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एंडोस्कोपिक एंडोनासल शस्त्रक्रिया म्हणजेच काय हे अनेकांना माहिती नाही. एंडोस्कोपिक एंडोनासल शस्त्रक्रियाबद्दल सांगायचे झाले तर एखादा ट्यूमरचा रुग्ण असल्यास डॅाक्टर एंडोस्कोप नावाचा एक पातळ कॅमेरा रुग्णाच्या नाकामधून आत घालतात. नाकाच्या मागे असलेल्या स्फेनॉइड सायनसमधून कवटीच्या तळाच्या विशिष्ट भागांपर्यंत प्रवेश मिळवला जातो. त्यानंतर त्या भागातील ट्यूमर काढण्यासाठी शस्त्रक्रियेची उपकरणे वापरली जातात. या तंत्राचा फायदा असा आहे की, काही प्रकरणांमध्ये कवटीच्या हाडाला इजा पोहोचत नाही. हे तंत्र पिट्यूटरी ॲडेनोमासाठी वापरले जाते. एंडोस्कोपिक शस्त्रक्रिया नाकाच्या मार्गातून केली जाते आणि ती कवटीच्या तळाच्या शस्त्रक्रियेचा एक भाग म्हणून केली जाते.
कवटीच्या तळाशी असलेला प्रत्येक ट्यूमर नाकाच्या मार्गाने काढणे सोपे नसते. त्यामुळे, प्रथम ट्यूमरची सखोल तपासणी करणे सर्वोत्तम ठरू शकते. शस्त्रक्रियेची पद्धत ठरवण्यासाठी डॉक्टर सहसा एमआरआय आणि सीटी स्कॅन करायला सांगतात. ते ट्यूमरचे नेमके स्थान तपासतात आणि त्याचे स्थान निश्चित करतात. याचा अर्थ असा की, मेंदूतील ट्यूमर नाकातून काढता येत नाही