/Ebola Outbreak : WHO कडून इबोलाचा उद्रेक जागतिक आणीबाणी म्हणून जाहीर; केंद्र सरकारही अलर्ट मोडवर, भारताला धोका आहे का?

Ebola Public Health Emergency : कोरोना महामारीनंतर पुन्हा एकदा जग एका प्राणघातक वायरसमुळे हादरला आहे. डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो (DRC) आणि युगांडा या आफ्रिकन देशांमध्ये इबोला विषाणूमुळे 139 लोकांचे प्राण गेले आहे. तर 300 हून अधिक संशयित प्रकरणे समोर आली आहेत. इबोलाचा हा दुर्मिळ प्रकरण असून यामुळे देशाची चिंता वाढली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) इबोला उद्रेकाला जागतिक सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी म्हणून घोषित केलंय. त्यानंतर भारताने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहेत. भारत सरकारही अलर्ट मोडवर गेली असून त्यांनी मार्गदर्शन सूचना जारी केल्या आहेत.
जागतिक आरोग्य संघटनेकडून इबोलाबद्दल खबरदारीचा इशारा देण्यात आला आहे. तसंच केंद्र सरकार सतर्क झालं असून त्यांनी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. आरोग्य मंत्रालयाने भारतीय नागरिकांसाठी परदेशातील प्रवासासंदर्भात मार्गदर्शन सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
WHO Declares #Ebola Outbreak a Public Health Emergency of International Concern; Africa CDC Declares Public Health Emergency of Continental Security— PIB India (@PIB_India) May 24, 2026
Government of India Advises Citizens to Avoid Non-Essential Travel to Democratic Republic of the Congo, Uganda and South Sudan…
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या सूचनेमध्ये सांगितलं आहे की, दुसऱ्या देशात प्रवास करत असाल, तर काळजी घ्या. नागरिकांनी डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा आणि दक्षिण सुदान या आफ्रिकी देशामध्ये प्रवास करणे पूर्णपणे टाळावे असे सांगण्यात आलंय. जोपर्यंत या देशातील परिस्थिती पूर्वपदावर येत नाही, तोपर्यंत अत्यावश्यक नसेल, तर प्रवास करू नका. जे लोक सध्या या देशांमध्ये आहेत किंवा येथून काही लोक अत्यावश्यक कामासाठी भारतात येत आहे, त्यांनी सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे, असं सांगण्यात आलंय.
इबोला रोग हा इबोला विषाणूच्या बुंदीबुग्यो स्ट्रेनच्या संसर्गामुळे होणारा एक विषाणूजन्य रक्तस्रावी ताप आहे. हा एक गंभीर आजार असून, यामध्ये मृत्युदर खूप जास्त आहे. सध्या, बुंदीबुग्यो व्हायरस स्ट्रेनमुळे होणाऱ्या इबोला रोगाला प्रतिबंध करण्यासाठी किंवा त्यावर उपचार करण्यासाठी कोणतीही लस किंवा विशिष्ट उपचारपद्धती मंजूर झालेली नाही.