Marathi News
सलाडमध्ये आवडीने वेगवेगळ्या सिड्स खाता? पण या लोकांनी अजिबात खाऊ नये

सगळेच जण आरोग्याबाबत सतर्क झाले आहेत. अशावेळी सलाड किंवा आहारात वेगवेगळ्या बियांचा वापर करतात. अशावेळी सूर्यफूल, जवस, भोपळा किंवा चिया सिड्स खाणं योग्य आहे का? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 26, 2025, 10:35 PM IST
सूर्यफूल आणि भोपळ्याच्या बिया (Sunflower and pumpkin seeds) सामान्यतः आरोग्यासाठी फायदेशीर मानल्या जातात, परंतु काही विशिष्ट परिस्थितीत किंवा अतिप्रमाणात खाल्ल्यास त्या काही व्यक्तींसाठी समस्या निर्माण करू शकतात. 

सूर्यफूल आणि भोपळ्याच्या बिया खाणे खालील व्यक्तींनी टाळावे किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्याने खावे. 

१. ॲलर्जी 
ज्या लोकांना सूर्यफूल किंवा भोपळ्याच्या बियांची ॲलर्जी (allergy) आहे, त्यांनी त्या पूर्णपणे टाळल्या पाहिजेत. ॲलर्जीमुळे त्वचेवर पुरळ उठणे, खाज सुटणे, सूज येणे किंवा श्वास घेण्यास अडचण येणे (गंभीर प्रकरणांमध्ये) यांसारखे परिणाम शरीरावर होऊ शकतात.

२. किडनीचे आजार 
या बियांमध्ये पोटॅशियम (potassium) आणि फॉस्फरस (phosphorus) सारख्या खनिजांचे प्रमाण जास्त असते. जर एखाद्या व्यक्तीला किडनीचा गंभीर आजार (kidney disease) असेल, तर त्यांची किडनी ही अतिरिक्त खनिजे शरीरातून बाहेर काढू शकत नाही, ज्यामुळे शरीरातील या घटकांचे संतुलन बिघडू शकते.

३. अतिसार
या बियांमध्ये फायबरचे (fiber) प्रमाण चांगले असते. सामान्य परिस्थितीत हे फायबर पचनास मदत करते, परंतु अतिप्रमाणात सेवन केल्यास किंवा पचनाचा विकार असलेल्या व्यक्तींना यामुळे गॅस, पोट फुगणे किंवा अतिसाराचा (diarrhea) त्रास होऊ शकतो.

४. रक्तदाब
सूर्यफूलाच्या बियांमध्ये रक्तदाब कमी करणारे गुणधर्म असू शकतात. जर तुमचा रक्तदाब आधीच खूप कमी (hypotension) असेल, तर जास्त प्रमाणात बिया खाल्ल्याने रक्तदाब आणखी कमी होऊ शकतो.

५. विशिष्ट औषधे घेणाऱ्या व्यक्ती:
सूर्यफूल बियांमध्ये 'फायटोस्टेरॉल' (phytosterols) असतात जे कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात. परंतु, जर तुम्ही आधीच कोलेस्ट्रॉल किंवा रक्तदाबाची औषधे घेत असाल, तर या बियांच्या अतिसेवनाने औषधांचा प्रभाव वाढू शकतो किंवा आरोग्यावर अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात.

६. मीठ 
बहुतेक बाजारात मिळणाऱ्या भाजलेल्या बियांवर मीठ लावले जाते. उच्च रक्तदाब (high blood pressure) किंवा हृदयविकार असलेल्या लोकांनी खारवलेल्या बिया खाणे टाळावे, कारण यामुळे शरीरातील सोडियमचे प्रमाण वाढते आणि रक्तदाबावर वाईट परिणाम होतो.

महत्त्वाची सूचना:
सूर्यफूल आणि भोपळ्याच्या बियांचे सेवन नेहमीच संतुलित (moderate) प्रमाणात करावे. जर तुम्हाला आरोग्याची कोणतीही विशिष्ट समस्या असेल, तर तुमच्या आहारात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यापूर्वी नेहमी डॉक्टरांचा किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

