/खबरदार! कोरोनापेक्षा भयानक आजार आलाय, काँगोमध्ये 131 बळी, इबोला जगात हाहाकार माजवणार?

Ebola Outbreak: कोरोनापेक्षा भयानक असलेल्या इबोला या विषाणूजन्य आजाराचा काँगोमध्ये उद्रेक झाला आहे. इबोलामुळे काँगोमध्ये 131 जणांचा मृत्यू झाला असून 513 संशयित रुग्ण आढळून आले आहेत.
Ebola Outbreak: कोरोनापेक्षा भयानक असलेल्या इबोला या विषाणूजन्य आजाराचा काँगोमध्ये उद्रेक झाला आहे. इबोलामुळे काँगोमध्ये 131 जणांचा मृत्यू झाला असून 513 संशयित रुग्ण आढळून आले आहेत. हा उद्रेक 'बुंदिबुग्यो' या इबोलाच्या अत्यंत दुर्मिळ प्रकारामुळे झाला असून, यावर अद्याप कोणतीही लस उपलब्ध नाही. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जागतिक आरोग्य संघटनेने याला 'सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी' घोषित केलं आहे.
कोरोनासारखी महाभयंकर महामारी भारतानं पाहिलीय. कोरोनात भारताची आरोग्यव्यवस्था अक्षरक्षः कोलमडून पडली होती. कोरोनासारखं आणखी एक महासंकट जगावर घोंघावू पाहतंय. या महासंकटाचं नाव आहे इबोला.... इबोला नावाच्या आजारानं आफ्रिका खंडातील काँगो देशात थैमान घातलंय. काँगो देशात इबोलाने 131 बळी घेतलेत. तर 513 संशयित रुग्ण आढळून आलेत. कोरोनावर जशी लस नव्हती तशी इबोलावरही अजून लस सापडलेली नाही.
इबोला हा आजार तसा नवा नाही. पण इबोला प्राणघातक आणि गंभीर आजार आहे. इबोला हा पशूपक्षांच्या माध्यमांतून माणसात आल्याचं सांगण्यात येतंय.
काळवीट
फळ खाणारी वटवाघूळे
वानर किंवा माकड
आजार हवेतून परसरत नाही
बाधित व्यक्तीच्या किंवा प्राण्याच्या शरीरातील रक्त, थुंकी, लाळ, घाम इतर स्रावांच्या संपर्कातून होतो
आफ्रिका खंडातल्या वेगवेगळ्या देशात इबोलाचे रुग्ण आढळले होते. पण त्याचा प्रसार झाला नव्हता. पण आता इबोलानं पुन्हा डोकं वर काढलंय. इबोलाचा विषाणू हा अतिशय घातक असल्याचं सांगण्यात येतंय. इबोलाच्या विषाणूनं एकदा का शरिरात प्रवेश केला तर तो शरिराच्या वेगवेगळ्या अवयवांवर हल्ला करतो.
- अत्यंत दुर्मीळ आणि जीवघेणा विषाणूजन्य आजार
- इबोला हेमोरेजिक फिव्हर म्हणतात
- इबोलामुळे अंतर्गत आणि बाह्य रक्तवाहिन्यांचं नुकसान होतं
- मृत्यूचं प्रमाण सुमारे 50 टक्क्यांपर्यंत आहे.
मृत्यूदर जास्त असल्यानं इबोला माणसासाठी अतिशय धोकादायक मानला जातोय. इबोलाच्या विषाणूनं माणसाच्या शरिरात प्रवेश केल्यावर त्याची लक्षणं अतिशय साधी असतात. पण ही लक्षणं माणसाला हळूहळू माणसाला मृत्यूच्या दारापर्यंत घेऊन जातात.
थंडी, ताप
खूप थकवा आणि अशक्तपणा
भूक न लागणे
स्नायूंमध्ये वेदना
तीव्र डोकेदुखी
घसा खवखवणे
काळी, डांबरासारखी विष्ठा
रस्तस्राव किंवा जखम
रक्तमिश्रित जुलाब
त्वचेखाली पुरळ किंवा रक्ताचे डाग
डोळे लाल होणे
रक्ताच्या उलट्या
मेंदूचा दाह
अवयव निकामी होणे
झटके येतात.
इबोलाचा विषाणू माणसाचं शरीर हळूहळू पोखरुन टाकतो...माणसाला एक एक अवयव काम करणं बंद होतं शेवटी माणूस मृत्यूच्या कराल दाढेत जातो.
कोरोनाचा विषाणू जरा म्युटेड होत होता तसा इबोलाचा विषाणूही म्युटेड होतोय. काँगोमध्ये आता बुंदीबुग्यो इबोला नावाचा उपप्रकार आलाय. हा अतिशय धोकादायक असल्याचं सांगण्यात येतंय. आतापर्यंत इबोलाचे पाच उपप्रकार पाहायला मिळाले.
बुंदीबुग्यो इबोला
बुंदीबुग्यो BDBV विषाणुमुळे होतो
इतर प्रकारांच्या तुलनेत मृत्यूची शक्यता कमी
सुदान इबोला
सुदान व्हायरस SVDमुळे होतो
अत्यंत प्राणघातक
ताई फोरेस्ट इबोला
ताई फॉरेस्ट विषाणू TAFVमुळे होतो
इबोलाचं सर्वात दुर्मीळ कारण
झायर इबोला
इबोला व्हायरस EVDमुळे होतो
इबोलाची साथ आणि मृत्यूचं EVD हे सर्वात सामान्य कारण
असल्याचं वैद्यकीय तज्ज्ञ सांगतात. इबोलाने घेतलेले बळी पाहता काँगोमध्ये सध्या आणिबाणी जाहीर करण्यात आलीये. शिवाय जगभरातील देशांना हायअलर्ट देण्यात आलाय.
इबोलाचा भारताला धोका किती हा तसा संशोधनाचा विषय आहे. पण कोरोनोचा पूर्वानुभव पाहता भारतानंही काळजी घ्यायला पाहिजे. कोरोनाचा उद्रेकही चीनमधील एका शहरात झाला होता. पण हळूहळू कोरोना संपूर्ण जगात पोहोचला. इबोलाचा विषाणूही तसाच जगभरात पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतासाठी इबोलाचा धोका यासाठी आहे कारण भारतीय आफ्रिका खंडातील देशांमध्ये व्यापार उद्योगासाठी मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. त्यांच्या मार्फत इबोला भारतात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
इबोला हा अतिशय धोकादायक आजार आहे. इबोला भारतात पसरल्यास भारतीय आरोग्य यंत्रणेसाठी ते मोठं आव्हान असणार आहे. इबोलाचा विषाणू भारतात आल्यास पुन्हा तोंडावर मास्क आणि लॉकडाऊनची शक्यता आहे. इबोला धोकादायक जीवघेणा आहे, त्यामुळं राहा खबरदार...