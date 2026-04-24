वजन कमी करण्याच्या औषधांचा वापर नेमका कोणासाठी उपयुक्त? काय होतो फायदा

वजन कमी करण्यासाठी गेल्या काही काळापासून औषधांचा वापर केला जातो. अशावेळी ही औषधे कुणाला गुणकारी आहेत? तसेच याचा वापर कसा करावा हे समजून घेणं अत्यंत गरजेचे आहे.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 24, 2026, 03:10 PM IST
वाढलेले वजन आणि लठ्ठपणा ही केवळ हा केवळ इच्छाशक्तीचा अभाव नसून अनेक जण डाएट करुन वजन कमी होणे, त्यानंतर वजन पुन्हा वाढणे अशा चक्रव्यूहात अडकलेले असतात. या प्रक्रियेमुळे मानसिक ताण वाढतोच, शिवाय शारीरिक आरोग्यावरही परिणाम होतो. स्थूलतेमुळे टाईप २ डायबेटीज उच्चरक्तदाब हृदयविकार,फॅटी लिव्हर डिसीज, स्लीप एप्नीया, पीसीओएस तसेच सांधेदुखी यांसारख्या अनेक आजारांचा धोका वाढतो. अलीकडे वजन कमी करण्यासाठी GLP-1 receptor agonists या औषधांचा वापर केला जातो. ही औषधे भूक कमी करतात, पोट भरल्याची जाणीव वाढवतात आणि पचनाची गती देखील कमी करतात. त्यामुळे रुग्णांना आहारावर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाते. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते ही औषधे जलद वजन कमी करण्याचा शॉर्टकट नसून ती स्वमर्जीने घेणे योग्य नाहीत. ही माहिती डॉ. अपर्णा गोविल भास्कर,बॅरिएट्रिक, हर्निया आणि लॅप्रोस्कोपिक सर्जन मेटाहील क्लिनिक; सैफी, अपोलो आणि नमाहा हॉस्पिटल्स, मुंबई यांनी दिली आहे. 

वजन कमी करण्याची औषधं कोणासाठी?

तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार वजन कमी करण्याची औषधं ही खालील व्यक्तींना सुचवली जातात:

* बीएमआय 30 किंवा त्याहून अधिक
* बीएमआय 27 किंवा त्याहून अधिक आणि सोबतच मधुमेह, उच्च रक्तदाब किंवा स्लीप एप्नीया सारखे आजार
* कंबरेचा घेर (waist circumference) आणि व्हिसेरल फॅट (Visceral Fat) म्हणजे शरीराच्या आत, विशेषतः पोटाच्या भागातील यकृत, स्वादुपिंड आणि आतड्यांसारख्या महत्त्वाच्या अवयवांच्या भोवती जमा झालेली चरबी यांचाही विचार केला जातो.
* बॅरियाट्रिक सर्जरीसारख्या उपचारांच्या जोडीला
* सर्जरीसाठी योग्य नसलेल्या रुग्णांसाठी पर्याय म्हणून

(हे पण वाचा - AC मधून निघणाऱ्या पाण्यातून आंघोळ करु शकतो का? एक्सपर्टचा सल्ला 100 टक्के बहुगुणी) 

 

डॉक्टरांच्या देखरेखीखालीच औषधांचा वापर करणे गरजेचे

तज्ज्ञ सांगतात की कोणतेही वजन कमी करण्याचे औषध सुरू करण्यापूर्वी रुग्णाची सविस्तर वैद्यकीय तपासणी, आहाराचे मूल्यांकन आणि आवश्यक चाचण्या केल्या जातात. यामुळे उपचार सुरक्षित आणि योग्य ठरतात.

काय आहेत दुष्परिणाम

या औषधांमुळे काही दुष्परिणाम दिसू शकतात:

* मळमळ, उलट्या
* बद्धकोष्ठता किंवा जुलाब
* पचनासंबंधी तक्रारी
तर काही वेळेस,
* गॉलस्टोन
* पॅन्क्रिएटायटिस

थायरॉईड कॅन्सरचा वैद्यकिय इतिहास असलेले किंवा गर्भधारणेची योजना करणाऱ्या महिलांनी विशेष काळजी घ्यावी.  तज्ज्ञांच्या मते, केवळ औषधांवर अवलंबून न राहता संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामाची जोड आवश्यक आहे. योग्य रुग्ण, योग्य वेळ आणि योग्य उपचार पद्धती यांचा मेळ साधल्यासच याचा दीर्घकालीन फायदा होतो. वजन कमी करण्याची औषधे ही प्रभावी साधनं असू शकतात, मात्र ती प्रत्येकासाठी आवश्यक असतील असे नाही. तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने, योग्य तपासणी नंतरच आणि वैद्यकीय देखरेखीखालीच त्यांचा वापर करणे गरजेचे आहे. योग्य उपचारांमुळे केवळ वजनच नव्हे तर एकूण आरोग्य सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये  मनोरंजन, Lifestyle, आरोग्य यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. मनोरंजन विशेषत: मराठी मनोरंजन विश्वातील रंजक बातम्या, इंटरेस्टिंग किस्से, थ्रो बॅक स्टोरीज, सेलिब्रिटी बर्थ डे, बॉक्स ऑफीस कलेक्शन या सारख्या बातम्या करण्यात एक्सपर्ट आहेत. 

इतर बातम्या

अमेरिका-चीनचे 20 शास्रज्ञ अचानक गायब, गूढ वाढलं; रहस्यामुळे...

विश्व