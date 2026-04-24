वजन कमी करण्याच्या औषधांचा वापर नेमका कोणासाठी उपयुक्त? काय होतो फायदा

वाढलेले वजन आणि लठ्ठपणा ही केवळ हा केवळ इच्छाशक्तीचा अभाव नसून अनेक जण डाएट करुन वजन कमी होणे, त्यानंतर वजन पुन्हा वाढणे अशा चक्रव्यूहात अडकलेले असतात. या प्रक्रियेमुळे मानसिक ताण वाढतोच, शिवाय शारीरिक आरोग्यावरही परिणाम होतो. स्थूलतेमुळे टाईप २ डायबेटीज उच्चरक्तदाब हृदयविकार,फॅटी लिव्हर डिसीज, स्लीप एप्नीया, पीसीओएस तसेच सांधेदुखी यांसारख्या अनेक आजारांचा धोका वाढतो. अलीकडे वजन कमी करण्यासाठी GLP-1 receptor agonists या औषधांचा वापर केला जातो. ही औषधे भूक कमी करतात, पोट भरल्याची जाणीव वाढवतात आणि पचनाची गती देखील कमी करतात. त्यामुळे रुग्णांना आहारावर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाते. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते ही औषधे जलद वजन कमी करण्याचा शॉर्टकट नसून ती स्वमर्जीने घेणे योग्य नाहीत. ही माहिती डॉ. अपर्णा गोविल भास्कर,बॅरिएट्रिक, हर्निया आणि लॅप्रोस्कोपिक सर्जन मेटाहील क्लिनिक; सैफी, अपोलो आणि नमाहा हॉस्पिटल्स, मुंबई यांनी दिली आहे.
तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार वजन कमी करण्याची औषधं ही खालील व्यक्तींना सुचवली जातात:
* बीएमआय 30 किंवा त्याहून अधिक
* बीएमआय 27 किंवा त्याहून अधिक आणि सोबतच मधुमेह, उच्च रक्तदाब किंवा स्लीप एप्नीया सारखे आजार
* कंबरेचा घेर (waist circumference) आणि व्हिसेरल फॅट (Visceral Fat) म्हणजे शरीराच्या आत, विशेषतः पोटाच्या भागातील यकृत, स्वादुपिंड आणि आतड्यांसारख्या महत्त्वाच्या अवयवांच्या भोवती जमा झालेली चरबी यांचाही विचार केला जातो.
* बॅरियाट्रिक सर्जरीसारख्या उपचारांच्या जोडीला
* सर्जरीसाठी योग्य नसलेल्या रुग्णांसाठी पर्याय म्हणून
तज्ज्ञ सांगतात की कोणतेही वजन कमी करण्याचे औषध सुरू करण्यापूर्वी रुग्णाची सविस्तर वैद्यकीय तपासणी, आहाराचे मूल्यांकन आणि आवश्यक चाचण्या केल्या जातात. यामुळे उपचार सुरक्षित आणि योग्य ठरतात.
या औषधांमुळे काही दुष्परिणाम दिसू शकतात:
* मळमळ, उलट्या
* बद्धकोष्ठता किंवा जुलाब
* पचनासंबंधी तक्रारी
तर काही वेळेस,
* गॉलस्टोन
* पॅन्क्रिएटायटिस
थायरॉईड कॅन्सरचा वैद्यकिय इतिहास असलेले किंवा गर्भधारणेची योजना करणाऱ्या महिलांनी विशेष काळजी घ्यावी. तज्ज्ञांच्या मते, केवळ औषधांवर अवलंबून न राहता संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामाची जोड आवश्यक आहे. योग्य रुग्ण, योग्य वेळ आणि योग्य उपचार पद्धती यांचा मेळ साधल्यासच याचा दीर्घकालीन फायदा होतो. वजन कमी करण्याची औषधे ही प्रभावी साधनं असू शकतात, मात्र ती प्रत्येकासाठी आवश्यक असतील असे नाही. तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने, योग्य तपासणी नंतरच आणि वैद्यकीय देखरेखीखालीच त्यांचा वापर करणे गरजेचे आहे. योग्य उपचारांमुळे केवळ वजनच नव्हे तर एकूण आरोग्य सुधारण्यास मदत होऊ शकते.