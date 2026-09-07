/रक्ताच्या कर्करोगावर मात केल्यानंतर पुन्हा उद्भवू शकतो का? या लक्षणाकडे दुर्लक्ष करु नका

रक्ताच्या कर्करोगावरील उपचार पूर्ण झाल्यानंतर रुग्ण आणि त्याच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळतो. अनेक दिवसांची धावपळ, तपासण्या आणि उपचारांनंतर आता सर्व काही पूर्वपदावर येईल, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे काही जण उपचार संपल्यानंतर पुढील तपासण्यांकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र, कर्करोगावरील उपचार पूर्ण होणे हा प्रवासाचा शेवट नसून, त्यानंतरच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची सुरुवात असते. नियमित तपासण्या आणि डॉक्टरांच्या संपर्कात राहिल्याने उपचारांनंतर शरीराची स्थिती कशी आहे, काही दुष्परिणाम जाणवत आहेत का किंवा आरोग्यात कोणते बदल होत आहेत, हे वेळेत समजू शकते. हिमॅटो-ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. सूरज गोयंका यांनी याबाबत महत्त्वाची बातमी सांगितली आहे.
ल्यूकेमिया, लिम्फोमा आणि मायलोमा यांसारख्या रक्ताच्या कर्करोगांमध्ये उपचार पूर्ण झाल्यानंतरही काही काळ नियमित निरीक्षणाची गरज भासू शकते. डॉक्टर रक्तातील पेशींची संख्या, प्रतिकारशक्ती, रुग्णाची शारीरीक स्थिती आणि उपचारांनंतरची सुधारणा यांचा आढावा घेतात. केमोथेरपी, रेडिएशन, इम्युनोथेरपी किंवा इतर उपचारांमुळे शरीरातील काही अवयवांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे उपचार पूर्ण झाल्यानंतरही काही रुग्णांना रक्तातील पेशी कमी होणे, संसर्ग होणे, अशक्तपणा किंवा इतर त्रास जाणवू शकतात.
रक्ताचा कर्करोग नियंत्रणात आहे की नाही. हे पाहण्यासाठी नियमित तपासणी महत्त्वाची असते. काही प्रकारच्या रक्ताच्या कर्करोगांमध्ये आजार काही काळ नियंत्रणात राहिल्यानंतर पुन्हा उद्भवण्याची शक्यता असते. त्यामुळे डॉक्टर रुग्णाच्या आजाराचा प्रकार, पूर्वी घेतलेले उपचार आणि एकूण आरोग्य लक्षात घेऊन आवश्यक तपासण्या सुचवतात.
यामध्ये रक्ताच्या चाचण्या, शारीरिक तपासणी, काही वेळा स्कॅन किंवा इतर इमेजिंग तपासण्या तसेच गरजेनुसार बोन मॅरो तपासणीचा समावेश होऊ शकतो. मात्र, नियमित तपासणी केली जात आहे याचा अर्थ कर्करोग पुन्हा झाला आहे, असा अजिबात नाही. उलट, शरीरात काही बदल होत असल्यास ते वेळीच लक्षात यावेत आणि वेळेत उपचार करता यावेत, हा त्यामागचा उद्देश असतो.
उपचार पूर्ण झाल्यानंतर रुग्णांनी शरीरात होणारे असामान्य बदलांकडे दुर्लक्ष करू नका. कारण नसताना सतत थकवा जाणवणे, वारंवार ताप येणे, वारंवार संसर्ग होणे, अंगावर निळे डाग पडणे, कारण नसताना रक्तस्राव होणे, वजन कमी होणे, मानेत किंवा शरीराच्या इतर भागात लिम्फ नोड्सची सूज येणे, रात्री जास्त घाम येणे किंवा हाडांमध्ये सतत वेदना होणे अशी लक्षणे आढळल्यास डॉक्टरांशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे.
फॉलो-अप म्हणजे फक्त कर्करोग पुन्हा झाला आहे का, हे तपासणे नव्हे. उपचारांनंतर शरीराची प्रतिकारशक्ती, पोषण, मानसिक आरोग्य आणि उपचारांचे दीर्घकालीन परिणाम जाणून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. गरजेनुसार आहार, व्यायाम, लसीकरण आणि इतर आवश्यक आरोग्य तपासण्यांबाबतही डॉक्टर मार्गदर्शन करू शकतात.
रक्ताच्या कर्करोगावर मात केल्यानंतर रुग्णांनी आपल्या डॉक्टरांच्या संपर्कात राहणे आणि सांगितलेल्या वेळापत्रकानुसार तपासण्या करून घेणे आवश्यक आहे. यामुळे कोणतीही समस्या सुरुवातीच्या टप्प्यात ओळखून त्यावर योग्य उपचार करता येतात आणि रुग्णालाही आपल्या आरोग्याबाबत अधिक विश्वास आणि सुरक्षिततेची भावना मिळते.
कर्करोगावरील उपचार पूर्ण होणे हा निश्चितच मोठा विजय आहे; मात्र हा प्रवास तिथेच संपत नाही. नियमित तपासणी, योग्य काळजी आणि डॉक्टरांचा वेळोवेळी सल्ला घेणे गरजेचे आहे.