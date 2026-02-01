English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतीय पुरुषांमध्ये एकटेपणा का वाढलाय? त्यांच्यासाठी 'सुरक्षित जागा' का आवश्यक? जाणून घ्या

Male loneliness: आजच्या डिजिटल युगात हातात मोबाइल असतो पण मनातील व्यथा ऐकणारा खरा मित्र नसतो. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 1, 2026, 09:20 PM IST
पुरुषांमधील एकटेपणा

Male loneliness: भारतीय समाजात लहानपणापासून मुलांना "मजबूत" राहण्याचे आणि भावना लपवण्याचे शिकवले जाते. "पुरुषांना वेदना होत नाही" अशा म्हणींमुळे ते कमकुवतपणा दाखवत नाहीत. किंवा कुणाच्या खांद्यावर डोके ठेवून रडू शकत नाहीत. यामुळे युवकांच्या मनात एकाकीपण वाढत जातो. जनरेशन झेडमधील तरुणांना हे ओझं अधिक जाणवते. कारण ते भावनिक आधार शोधतात पण सामाजिक नियमांमुळे त्यांना तो मिळत नाही. परिणामी ते एकटे पडतात आणि मानसिक आरोग्य बिघडते. हा दबाव कमी करण्यासाठी भावना व्यक्त करण्याची स्वातंत्र्य देणे गरजेचे आहे.

डिजिटल जीवनातील एकटेपणा

आजच्या डिजिटल युगात हातात मोबाइल असतो पण मनातील व्यथा ऐकणारा खरा मित्र नसतो. सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन जगात तरुण व्यस्त राहतात, पण खोलवरच्या नात्यांची कमतरता जाणवते. करिअरच्या धावपळीत आणि यशस्वी दिसण्याच्या दबावात ते गर्दीतही एकटे वाटतात. जनरेशन झेडमधील युवकांना हे अधिक त्रासदायक ठरते, कारण ते वास्तविक संवादाची अपेक्षा करतात पण मिळवू शकत नाहीत. यामुळे अकेलेपनाची भावना वाढते आणि ते भावनिकदृष्ट्या अलग पडतात. खरे नाते जोडण्यासाठी ऑफलाइन जगात प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे.

करिअरचा दबाव

तरुण पुरुषांना करिअरमध्ये यश मिळवण्याचा आणि "सक्सेसफुल" दिसण्याचा प्रचंड दबाव असतो. यामुळे ते सतत कामात बुडून राहतात आणि वैयक्तिक जीवनाकडे दुर्लक्ष करतात. जनरेशन झेडमध्ये हे अधिक दिसते, कारण स्पर्धात्मक जगात ते स्वतःला सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात एकटे पडतात. घर, नातेसंबंध आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये ते स्वतःला विसरतात. याचा परिणाम म्हणजे मानसिक तणाव वाढतो आणि अकेलेपनाची जाणीव होते. हे टाळण्यासाठी संतुलित जीवनशैली अवलंबणे आवश्यक आहे.

एकाकीपणाची लक्षणे 

एकाकीपणा पुरुषांमध्ये दुःखाच्या रूपात नव्हे तर इतर वर्तनात दिसतो. ते अतिआवश्यक कामात बुडून राहतात (वर्कहोलिझम), चिडचिड करतात किंवा छोट्या गोष्टींवर रागावतात. सामाजिक अंतर वाढते, मित्रांशी बोलणे टाळतात आणि एकटे राहण्याची सवय लागते. झोप आणि भूक यात बदल होतात. जास्त झोपणे किंवा न झोपणे, खाण्याकडे दुर्लक्ष. दारू किंवा नशेच्या व्यसनाकडे वळतात. ही लक्षणे ओळखून वेळीच मदत घेणे गरजेचे आहे, अन्यथा ते डिप्रेशनमध्ये जाऊ शकते.

एकाकीपणा रोखण्याचे उपाय 

एकाकीपणातून बाहेर पडण्यासाठी जुन्या विचारांना बदलणे आवश्यक आहे. मदत मागणे किंवा भावना व्यक्त करणे हे कमकुवतपणा नव्हे तर सामर्थ्याच लक्षण आहे. जुन्या मित्रांशी बोलणे, छंद जोपासणे. खेळ, जिम, चित्रकला किंवा संगीत – यामुळे व्यस्त राहता येते आणि नवीन लोक भेटतात. भावनांना व्यक्त करण्यात लाज वाटू नये. जर एकाकीपणा जास्त असेल तर थेरपिस्ट किंवा काउंसेलरची मदत घ्या. प्रत्येक पुरुषाला 'सेफ स्पेस' हवी, जिथे न्याय न करता भावना व्यक्त करता येतील. यामुळे भावनिक आराम मिळतो, तणाव कमी होतो आणि आत्मविश्वास वाढतो. त्यामुळे एकाकीपणा हा वैयक्तिक नव्हे तर सामाजिक मुद्दा आहे. ज्यासाठी समाजाने वातावरण बदलणे गरजेचे आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
male lonelinesssigns of loneliness in menworkaholism in menemotional safe space for menपुरुषांमधील एकटेपणा

