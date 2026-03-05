English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • हेल्थ
  • जपानी आणि चायनीज लोक रात्री अंघोळ का करतात? शास्त्रीय कारण तुमचं आरोग्यास फायदेशीर

जपानी आणि चायनीज लोक रात्री अंघोळ का करतात? शास्त्रीय कारण तुमचं आरोग्यास फायदेशीर

Morning or Night Bathing Perfect Time : जापनीज आणि चिनी संस्कृतीत रात्री आंघोळ करण्यामागे काही विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक आणि व्यावहारिक कारणे आहेत. भारतीय संस्कृतीत सकाळी आंघोळ केली जाते. या दोन्ही वेळांमध्ये कोणत्यावेळी अंघोळ करणे फायदेशीर ठरते?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 5, 2026, 02:30 PM IST
जपानी आणि चायनीज लोक रात्री अंघोळ का करतात? शास्त्रीय कारण तुमचं आरोग्यास फायदेशीर

हजारो वर्षांपासून, भारतातील लोक सकाळी स्नान करतात, ही पद्धत योग्य आणि सर्व प्रकारे फायदेशीर मानली जाते. वेदांपासून ते नंतरच्या धर्मग्रंथांपर्यंत, सकाळी स्नान त्याच्या आरोग्यदायी फायद्यांसाठी अनेकदा प्रशंसा केली जाते. पारंपारिकपणे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी ते आवश्यक मानले जाते. अनेक शेजारील आशियाई देशांमध्ये, दिनचर्या उलट आहे. लोक झोपण्यापूर्वी उठतात, तयार होतात, कामावर जातात आणि फक्त संध्याकाळी किंवा रात्री झोपण्यापूर्वी ताजेतवाने होण्यासाठी आंघोळ करतात. जपान, कोरिया आणि चीनसारखे देश ही जुनी परंपरा पाळतात, भारतातील सकाळच्या विधीच्या विपरीत.

Add Zee News as a Preferred Source

जगभरात आंघोळीच्या परंपरा मोठ्या प्रमाणात भिन्न आहेत. अमेरिका, युरोप आणि कॅनडासारख्या पाश्चात्य देशांमध्ये, सकाळी आंघोळीला प्राधान्य दिले जाते. याउलट, अनेक आशियाई देशांमध्ये, रात्री आंघोळ करणे हे सर्वसामान्य प्रमाण आहे, जे दिवसभरातील विषारी पदार्थ आणि घाण शरीरातून स्वच्छ करते आणि त्याचबरोबर आराम आणि चांगली झोप देते असे मानले जाते.

संध्याकाळी किंवा रात्री आंघोळ करण्याचे फायदे

१. कामाचा थकवा आणि रिलॅक्सेशन: जपान आणि चीनमध्ये कामाची संस्कृती खूप कडक आहे. दिवसभराच्या प्रचंड कामानंतर शरीराचा थकवा घालवण्यासाठी आणि स्नायूंना आराम देण्यासाठी ते रात्री गरम पाण्याने आंघोळ (विशेषतः जपानमध्ये 'ओन्सेन' किंवा 'फ्युरो') करण्याला प्राधान्य देतात. 
२. स्वच्छतेची संकल्पना: बाहेरून आल्यावर अंगावर धूळ आणि प्रदूषण असते. अस्वच्छ शरीराने अंथरुणावर जाणे त्यांना अयोग्य वाटते. 'स्वच्छ शरीराने झोपणे' हा त्यांच्या शिष्टाचाराचा भाग आहे. 
३. चांगली झोप: रात्री गरम पाण्याने आंघोळ केल्यामुळे शरीराचे तापमान नियंत्रित होते, ज्यामुळे लवकर आणि गाढ झोप लागण्यास मदत होते.
४. सकाळची घाई वाचवणे: सकाळी उठल्यानंतर ऑफिस किंवा कामावर जाण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ कमी असतो. रात्रीच आंघोळ उरकल्यामुळे सकाळचा वेळ वाचतो.
भारतीय दृष्टिकोन: भारतात आंघोळ ही केवळ शरीराची स्वच्छता नसून ती 'शुद्धी' मानली जाते. सकाळी आंघोळ करून देवाची पूजा करणे आणि प्रसन्न मनाने दिवसाची सुरुवात करणे ही आपली परंपरा आहे.

कुठे आणि का करतात रात्रीची अंघोळ 

कोरिया: दिवसभर काम केल्यानंतर, कोरियन लोक रात्रीच्या वेळी स्नान करतात जेणेकरून ते आराम करतील, शरीराला आराम देतील आणि झोपेची गुणवत्ता सुधारतील.

चीन: चिनी संस्कृतीत, रात्रीचे स्नान स्वच्छतेसाठी महत्त्वाचे मानले जाते. ते दिवसभर जमा होणारी नकारात्मक ऊर्जा, घाम आणि बॅक्टेरिया काढून टाकण्यास मदत करते, विशेषतः दमट आणि उष्णकटिबंधीय हवामानात. रात्रीचे स्नान हे आरोग्य, उत्पादकता आणि शांत झोपेशी देखील संबंधित आहे.

जपान: जपानमध्ये, रात्रीचे स्नान परंपरा आणि कार्य संस्कृतीत खोलवर रुजलेले आहे. दीर्घ आणि तणावपूर्ण कामाच्या दिवसांमध्ये, झोपण्यापूर्वी स्नान केल्याने दिवस संपल्याचे संकेत मिळतात, ताण कमी होण्यास मदत होते, स्नायूंना आराम मिळतो आणि मन झोपेसाठी तयार होते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Bathing practicesMorning bathingNight bathingBathing traditionsHealth benefits of bathing

इतर बातम्या

'भावा, थोडं तरी हस; तुझं स्वत:चं लग्न आहे', नवरदे...

स्पोर्ट्स