Explained : पुरुषांपेक्षा महिलांवर दारुचा परिणाम जास्त का होतो? वैज्ञानिक कारण काय?

आजच्या बदलत्या जीवनशैलीत मद्यपान केवळ पुरुषांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. सामाजिक कार्यक्रमांपासून ते ताणतणाव हलका करण्यापर्यंत अनेक कारणांसाठी महिलांमध्येही मद्यपानाचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. मात्र, वैद्यकीय विज्ञान असे सांगते की, दारूचा परिणाम पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या शरीरावर अधिक लवकर, अधिक तीव्र आणि अधिक घातक पद्धतीने होतो. असं असतानाही महिला दारु का पितात? तसेच पुरुषांच्या तुलनेत महिलांवर दारुचा परिणाम सर्वाधिक का होतो? या संदर्भात आपण या Expaliner मध्ये सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
हल्ली ऑफिसच्या पार्ट्यांमध्ये पुरुषांसोबत महिलाही सर्रास मद्यपान करताना दिसतात. हे व्यसन नसून Causal Drink असल्याच म्हटलं जातं. कधी कधी हेच Causal Drink कामाचा वाढता ताण किंवा सेलिब्रेशनच्या नावाखाली अतिप्रमाणात होतं. दारु ही वाईटच आणि मग ती शरीरावर परिणाम करणारच. अमेरिकेत केल्या जाणाऱ्या संशोधनात असे दिसू आले की, पुरुष अजूनही महिलांच्या तुलनेत बिंज ड्रिकिंग म्हणजे एकाचवेळी भरपूरदारु पितात. त्या तुलनेत महिला पिअत नाहीत. पण पुरुषांपेक्षा महिलांवर दारुचा जास्त परिणाम होतो का?
यामागे प्रामुख्याने शरीराची रचना आणि जैविक (Biological) कारणे आहेत. जसे की, पुरुषांच्या शरीरात पाण्याचे प्रमाण महिलांच्या तुलनेत जास्त असते. दारू शरीरातील पाण्यात विरघळते. महिलांच्या शरीरात फॅट्स (चरबी) जास्त आणि पाणी कमी असल्यामुळे, त्यांनी पुरुषांइतकीच दारू प्यायली तरी त्यांच्या रक्तातील अल्कोहोलचे प्रमाण (BAC) जास्त राहते. यामुळे त्यांना नशा लवकर चढते. आपल्या शरीरात 'अल्कोहोल डिहायड्रोजनेज' (ADH) नावाचे एक एंझाइम असते, जे दारू पचवण्याचे काम करते. महिलांच्या शरीरात या एंझाइमची निर्मिती पुरुषांच्या तुलनेत कमी होते. परिणामी, दारू रक्तात मिसळण्यापूर्वी ती जशी पचायला हवी, तशी पचत नाही आणि तिचा थेट परिणाम यकृत व मेंदूवर होतो. महिलांच्या शरीरातील इस्ट्रोजेन (Estrogen) सारख्या हार्मोन्समुळे अल्कोहोल शोषण्याची प्रक्रिया बदलू शकते. मासिक पाळीच्या दरम्यान किंवा गर्भनिरोधक गोळ्या घेत असताना दारूचा परिणाम अधिक तीव्रतेने जाणवू शकतो.
वैद्यकीय परिभाषेत याला 'टेलिस्कोपिंग' (Telescoping) असे म्हणतात. याचा अर्थ असा की, महिला पुरुषांच्या तुलनेत उशिरा मद्यपान सुरू करत असल्या तरी, त्या अत्यंत कमी काळात व्यसनाच्या आहारी जातात आणि त्यांना शारीरिक व्याधीही लवकर जडतात. अनेकदा महिला कौटुंबिक छळ, एकटेपणा, नैराश्य (Depression) किंवा मानसिक ताणतणावामुळे दारूचा आधार घेतात. दारूमुळे क्षणिक आराम मिळत असल्याचा भास होतो, ज्यामुळे त्या वारंवार मद्यपान करू लागतात आणि लवकरच त्याचे व्यसनात रूपांतर होते. समाजात महिलांच्या मद्यपानाकडे आजही निषिद्ध मानले जाते. यामुळे अनेक महिला 'सोशली' पिण्याऐवजी घरात लपून पितात. जेव्हा एखादी व्यक्ती एकटी पिते, तेव्हा प्रमाणावर नियंत्रण राहत नाही, ज्यामुळे व्यसन लवकर जडते.
मद्यपानामुळे महिलांच्या शरीरातील जवळपास प्रत्येक अवयवावर गंभीर परिणाम होतात. यकृताचे विकार (Liver Disease): महिलांना 'अल्कोहोलिक हिपॅटायटीस' आणि 'लिव्हर सिरोसिस' होण्याचा धोका पुरुषांपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असतो. कमी प्रमाणात आणि कमी काळ दारू पिणाऱ्या महिलांचे यकृत देखील लवकर निकामी होऊ शकते. अतिमद्यपानामुळे महिलांच्या हृदयाच्या स्नायूंना इजा पोहचते (Cardiomyopathy), ज्यामुळे हार्ट फेल्युअरचा धोका वाढतो. अनेक संशोधनांनुसार, मद्यपान आणि स्तनाचा कर्करोग (Breast Cancer) यांचा थेट संबंध आहे. दारूमुळे शरीरातील इस्ट्रोजेनची पातळी वाढते, जी कर्करोगाच्या पेशी वाढवण्यास कारणीभूत ठरू शकते. याशिवाय घसा, अन्ननलिका आणि यकृताच्या कर्करोगाचा धोकाही वाढतो. मद्यपानामुळे मासिक पाळीत अनियमितता येते आणि गर्भधारणेत अडचणी निर्माण होतात. गरोदरपणात दारू पिणे हे गर्भातील बाळासाठी अत्यंत घातक असते. यामुळे 'फेटल अल्कोहोल सिंड्रोम' (FAS) होऊ शकतो, ज्यामुळे बाळाची शारीरिक आणि मानसिक वाढ खुंटते. महिलांच्या मेंदूतील पेशी दारूमुळे लवकर संकुचित (Shrink) होतात, ज्यामुळे स्मरणशक्ती कमी होणे आणि शिकण्याची क्षमता घटणे अशा समस्या उद्भवतात.
शारीरिक व्याधींशिवाय, व्यसनाधीन महिलांना सामाजिक बहिष्काराची भीती जास्त वाटते. यामुळे त्या वेळेवर उपचार घ्यायला घाबरतात. व्यसनामुळे घरातील नात्यांमध्ये दुरावा येतो आणि मुलांच्या संगोपनावरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो. मद्यपान हे कोणासाठीही हितकारक नाही, परंतु महिलांच्या बाबतीत त्याचे परिणाम अधिक वेगवान आणि जीवघेणे ठरतात. जर एखाद्या महिलेला असे वाटत असेल की तिला दारूशिवाय चैन पडत नाहीये किंवा तिचे स्वतःवर नियंत्रण राहत नाहीये, तर तिने विलंब न करता मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा व्यसनमुक्ती केंद्राची मदत घेतली पाहिजे. संयम आणि योग्य वेळी घेतलेली मदत हेच या समस्येतून बाहेर पडण्याचे प्रभावी मार्ग आहेत. शारीरिक आरोग्यासोबतच मानसिक आरोग्य जपणे ही काळाची गरज आहे.