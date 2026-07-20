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मान्सूनमध्ये का वाढते सांधेदुखी? जाणून घ्या त्यामागची कारणं

पाऊस सुरू झाल्यानंतर सांधेदुखीचा त्रास वाढू लागतो. पण नेमकं हे कशामुळं होतं? त्यावर उपाय काय हे जाणून घेऊयात सविस्तार 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 20, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:04 PM IST
मान्सूनमध्ये का वाढते सांधेदुखी? जाणून घ्या त्यामागची कारणं
Image Credit: Why does joint pain increase during the monsoon Find out the reasons behind it

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मान्सूनमध्ये का वाढते सांधेदुखी? जाणून घ्या त्यामागची कारणं
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