/मान्सूनमध्ये का वाढते सांधेदुखी? जाणून घ्या त्यामागची कारणं

पावसाळा सुरू होताच अनेकांना गुडघेदुखी, सांधे आखडणे, खांदे दुखणे, बोटांमध्ये कडकपणा आणि कंबरेचा त्रास जाणवू लागतो. विशेषतः संधिवात (आर्थ्रायटिस) किंवा जुनाट सांध्यांच्या समस्यांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांमध्ये हा त्रास अधिक तीव्र होऊ शकतो. पावसाळा हा थेट संधिवातास कारणीभूत नसला, तरी वातावरणातील बदलांमुळे आधीपासून असलेली वेदना आणि स्नायुंचा कडकपणा आणखी वाढू शकतो.
मान्सूनमध्ये हवेत आर्द्रता वाढते आणि वातावरणातील दाबात बदल होतात. वातावरणातील दाब कमी झाल्याने सांध्यांभोवतीच्या ऊतींमध्ये किंचित सूज येऊ शकते. त्यामुळे संवेदनशील मज्जातंतूंवर अतिरिक्त दाब पडतो आणि त्यामुळे वेदना किंवा स्नायुंमधील कडकपणा वाढू शकतो. थंड आणि दमट हवामानामुळे स्नायू व स्नायुबंधामध्ये ताठरता येते. त्यामुळे विशेषतः सकाळी उठल्यानंतर किंवा बराच वेळ एकाच जागी बसल्यावर सांधे अधिक आखडल्यासारखे वाटतात.
याशिवाय पावसाळ्यात बऱ्याचदा घराबाहेर पडणे टाळले जाते त्यामुळे चालणे, व्यायाम किंवा शारीरिक हालचाल कमी झाल्याने सांध्यांची लवचिकता कमी होते आणि संधिवाताची लक्षणे अधिक तीव्र होऊ शकतात. विशेषतः ऑस्टिओआर्थ्रायटिस, रुमॅटोइड आर्थ्रायटिस, जुन्या दुखापती (Sports Injuries) किंवा दीर्घकालीन पाठदुखी असलेल्या व्यक्तींना पावसाळ्यात अधिक त्रास जाणवण्याची शक्यता असते.
- नियमित शारीरिक हालचाल करा आणि हलका व्यायाम, स्ट्रेचिंग किंवा घरच्या घरी करता येणारे व्यायाम करा.
- एकाच जागी दीर्घकाळ बसणे टाळा. ठराविक वेळेने उठून चालण्याची सवय लावा.
- वजन नियंत्रणात ठेवा. अतिरिक्त वजनामुळे सांध्यांवर अधिक ताण येतो.
- आहारात कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन डी यांचा समावेश असलेला संतुलित घ्या.
- हवामान थंड असले तरी पुरेसे पाणी प्या आणि शरीर हायड्रेट ठेवा.
- डॉक्टरांनी दिलेली औषधे आणि फिजिओथेरपी नियमित सुरू ठेवा.
- सांध्यांचा कडकपणा कमी करण्यासाठी गरम पाण्याची पट्टी ठेवून शेक द्या तसेच कोमट पाण्याने अंघोळ करा.
सांधेदुखी किंवा संधिवाताचा त्रास वारंवार वाढत असेल, सांधे सुजत असतील किंवा दैनंदिन कामांमध्ये अडथळा येत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. योग्य उपचार, नियमित व्यायाम आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्यास पावसाळ्यातही सांधेदुखी आणि स्नायुंचा कडकपणा प्रभावीपणे नियंत्रणात ठेवता येतो.