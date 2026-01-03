टेंशनमध्ये हात-पाय का गार पडतात? डॉक्टरांनी सांगितली 5 कारणं

ताणतणावात थंड हातपाय ही एक नैसर्गिक शारीरिक प्रक्रिया आहे, ज्याला वैद्यकीयदृष्ट्या लढा किंवा पळून जाण्याची प्रतिक्रिया म्हणून ओळखले जाते. हे सर्वांना सामान्य वाटत असले तरी, ते अनुभवणाऱ्या व्यक्तीसाठी आणि त्यांच्या मेंदूसाठी आव्हानात्मक किंवा धोकादायक देखील असू शकते. या प्रक्रियेदरम्यान, आपल्या शरीराच्या प्राधान्यक्रम बदलतात आणि अॅड्रेनालाईन आणि कोर्टिसोल सारखे ताण संप्रेरक रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात.
या विषयाबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी, आम्ही एशियन हॉस्पिटलमधील असोसिएट डायरेक्टर आणि इंटरनल मेडिसिनचे प्रमुख डॉ. सुनील राणा यांच्याशी बोललो. त्यांनी स्पष्ट केले, "ताण आजच्या जीवनाचा एक सामान्य भाग बनला आहे. कामाचा दबाव, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या किंवा भविष्याबद्दलच्या चिंता यांचा केवळ मनावरच नाही तर शरीरावरही परिणाम होतो. तणावाच्या काळात अनेकांना अचानक थंड हातपाय येतात." ही परिस्थिती भयावह असू शकते, परंतु डॉक्टर म्हणतात की त्यामागे वैज्ञानिक कारणे आहेत. चला या विषयावर थोडे अधिक तपशीलवार चर्चा करूया.
लढा
तणावाच्या वेळी, शरीर स्वतःला धोक्यात असल्याचे समजते आणि "लढा किंवा पळून जाण्याचा प्रतिसाद" सक्रिय होतो. डॉक्टर स्पष्ट करतात की "तणावाच्या वेळी, शरीर मेंदू आणि हृदयासारख्या महत्त्वाच्या अवयवांना प्राधान्य देते, ज्यामुळे हातपायांमध्ये रक्त प्रवाह कमी होतो, ज्यामुळे त्यांना थंडी जाणवते."
रक्तवाहिन्यांचे आकुंचन
तणावामुळे अॅड्रेनालाईन आणि कॉर्टिसोल सारखे ताण संप्रेरक बाहेर पडतात. हे संप्रेरक रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात. डॉक्टरांच्या मते, "जेव्हा रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात तेव्हा हातपायांपर्यंत कमी गरम रक्त पोहोचते, ज्यामुळे थंडी जाणवणे स्वाभाविक होते."
चिंता आणि घाबरण्याचे हल्ले
अति ताणामुळे चिंता किंवा घाबरण्याचे हल्ले होऊ शकतात. या काळात, श्वासोच्छवास जलद होतो आणि शरीरातील ऑक्सिजन संतुलन बिघडू शकते. डॉक्टरांच्या मते, "पॅनिक अटॅक दरम्यान, हात आणि पाय थंड होऊ शकतात, सुन्न होऊ शकतात किंवा थरथर कापू शकतात. ही मज्जासंस्थेची प्रतिक्रिया आहे."
रक्तदाब आणि साखरेच्या पातळीत बदल
काही लोकांचा रक्तदाब अचानक कमी होऊ शकतो किंवा तणावाच्या वेळी त्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी असंतुलित होऊ शकते. डॉक्टर म्हणतात की "कमी रक्तदाब किंवा कमी साखरेसारख्या परिस्थितीत, हातपायांपर्यंत पुरेशी ऊर्जा पोहोचत नाही, ज्यामुळे हातपाय थंड होऊ शकतात."
थायरॉईड किंवा मज्जासंस्थेच्या समस्या
जर हातपाय थंड नसतानाही वारंवार थंड राहिले तर ते अंतर्निहित समस्येचे लक्षण असू शकते. डॉक्टर म्हणतात की "ताणामुळे थायरॉईड किंवा मज्जासंस्थेच्या समस्यांमध्ये लक्षणे आणखी बिकट होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत, मूल्यांकन आवश्यक आहे."
डॉक्टरांशी कधी संपर्क साधावा?
जर ताणतणावासोबत हातपाय जास्त थंड होणे, सुन्न होणे किंवा मुंग्या येणे, चक्कर येणे, चिंता किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर तुम्ही ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका आणि स्वतःकडे लक्ष द्या.
ताण कमी करण्याच्या टिप्स
डॉक्टरांच्या मते, दररोज खोल श्वास घेणे, योगासने आणि ध्यान करणे, पुरेशी झोप घेणे आणि कॅफिन टाळणे यामुळे ताण कमी होण्यास मदत होते. ताणतणावाच्या काळात हातपाय थंड होणे सामान्य आहे, परंतु जर ते वारंवार येत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. योग्य माहिती आणि वेळेवर वैद्यकीय सल्ल्याने ही समस्या नियंत्रित केली जाऊ शकते.