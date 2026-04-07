English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • हेल्थ
नाश्ताला अजिबात खाऊ नका तळलेले अन् चपटपटीत पदार्थ, हेल्दी ब्रेकफास्ट का महत्त्वाचा?

Breakfast Tips : सकाळची न्याहारी (ब्रेकफास्ट) ही दिवसातील सर्वात महत्त्वाची जेवणाची वेळ मानली जाते. रात्रीच्या दीर्घ उपवासानंतर शरीराला पुन्हा ऊर्जा देण्याचे काम न्याहारी करते. त्यामुळे दिवसाची सुरुवात योग्य आणि पौष्टिक आहाराने करणे अत्यंत गरजेचे आहे. पण हा नाश्ता तुम्ही कसा घेताय? हे जास्त महत्त्वाचं आहे.   

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 7, 2026, 07:00 AM IST
Health News : 7 जून रोजी जागतिक आरोग्य दिन साजरा केला जातो. या निमित्ताने आपल्या दिवसाची सुरुवाची कशी करावी हे सर्वात महत्त्वाचं असतं. सकाळी नाश्ताला काय खावे आणि काय टाळावे हे समजून घ्या. कारण यावर तुमचा दिवस ठरणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

हल्लीच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत अनेकजण सकाळचा नाश्ता घाईगडबडीत करतात किंवा कधी-कधी नाश्ता करणेच टाळतात. काही लोक नाश्त्यात तळलेले, तेलकट पदार्थ खाणे पसंत करतात. मात्र, या सवयी आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतात. सकाळचा नाश्ता हा दिवसातील सर्वात महत्त्वाचा आणि मुख्य आहार मानला जातो आणि तो योग्य पद्धतीने घेतला तर संपूर्ण दिवसासाठी ऊर्जा मिळते. अशावेळी काय खावं काय खाऊ नये हे फौजिया अन्सारी, डायटिशियन, अपोलो स्पेक्ट्रा रूग्णालय, मुंबई यांनी सांगितलं आहे. 

तळलेले पदार्थ जसे की भजी, वडे, पुरी किंवा फ्राय केलेले स्नॅक्स हे चविष्ट असले तरी त्यामध्ये तेलाचे प्रमाण खूप जास्त असते. सकाळी रिकाम्या पोटी असे पदार्थ खाल्ल्यास पचनसंस्थेवर ताण येतो. त्यामुळे अॅसिडिटी, अपचन, जडपणा आणि आळस जाणवू शकतो. याशिवाय, तळलेल्या पदार्थांमध्ये ट्रान्स फॅट्स आणि कॅलरीजचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे वजन वाढण्याची शक्यता वाढते आणि दीर्घकालीन सेवनाने हृदयविकाराचा धोका देखील निर्माण होऊ शकतो.

याउलट, हेल्दी ब्रेकफास्ट शरीरासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतो. संतुलित नाश्त्यामध्ये प्रथिने, फायबर, व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्स यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, पोहे, उपमा, ओट्स, फळे, दही, अंडी किंवा मल्टीग्रेन ब्रेड यांसारखे पदार्थ शरीराला आवश्यक पोषण देतात. हे पदार्थ पचायला हलके असतात आणि दीर्घकाळ ऊर्जा देतात.

हेल्दी नाश्त्यामुळे मेंदूची कार्यक्षमता सुधारते, लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता वाढते आणि कामात अधिक उत्पादकता येते. विशेषतः विद्यार्थ्यांसाठी आणि काम करणाऱ्या व्यक्तींसाठी सकाळचा पौष्टिक नाश्ता अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तसेच, योग्य नाश्ता केल्यास दिवसभर अनावश्यक भूक कमी लागते, ज्यामुळे जंक फूड खाण्याची सवय कमी होते.

नाश्ता टाळल्यास शरीरातील मेटाबॉलिझम प्रक्रिया देखील मंदावते, ज्याचा परिणाम वजन वाढणे आणि थकवा येणे यावर होतो. त्यामुळे दिवसाची सुरुवात नेहमी पौष्टिक आहाराने करणे आवश्यक आहे. सकाळी हलका, पण पोषणमूल्यांनी समृद्ध असा नाश्ता घेतल्यास शरीर ताजेतवाने राहते आणि रोगप्रतिकारक शक्तीही मजबूत होते.

प्रत्येकाने आपल्या आरोग्याला प्रथम प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. तळलेले पदार्थ कधीतरी खाणे ठीक असले, तरी रोजच्या नाश्त्यात त्यांचा समावेश टाळावा. त्याऐवजी संतुलित आणि हेल्दी न्याहारी करून आपण निरोगी जीवन जगू शकतो आणि दिवसाची एक निरोगी सुरुवात करु शकतो.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
FitIndiaHitIndiahealthy breakfastShare TipsBreakfast newsdoctor tips

