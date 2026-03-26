  Doctor Advised :लग्नाला 4 आठवडे, पण प्रेग्नेंसी 6 आठवड्यांची कशी? हे कसं?

Doctor Advised :लग्नाला 4 आठवडे, पण प्रेग्नेंसी 6 आठवड्यांची कशी? हे कसं?

सामान्य कुटुंबात अनेकदा एक प्रश्न वादाचे कारण ठरते. लग्नाला चार आठवडे झाले मग गर्भधारणा 6 आठवड्यांची कशी? यावर डॉ. प्रियंका सोनवणे, सल्लागार प्रसूती आणि स्त्रीरोग तज्ज्ञ यांनी दिलेली माहिती महत्त्वाची आहे. यामागचं सायन्स समजून घ्या. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 26, 2026, 10:54 PM IST
लग्नानंतरची पहिली पाळी चुकल्यानंतर अनेकदा दवाखान्यात किंवा कुटुंबात असा प्रश्न विचारला जातो की, लग्नाला फक्त चार आठवडे झाले, मग डॉक्टर म्हणतात प्रेग्नेंसी सहा आठवड्यांची आहे, हे कसं शक्य आहे?यामुळे अनेक जोडपी गोंधळून जातात आणि अनावश्यक शंका देखील निर्माण होतात. प्रत्यक्षात ही गर्भाचे वय मोजण्याची ही एक वेगळी पद्धत असल्यामुळे हा फरक दिसून येतो. यावर डॉ. प्रियंका सोनवणे, सल्लागार प्रसूती आणि स्त्रीरोग तज्ज्ञ यांनी दिलेली माहिती समजून घ्या. 

खरंतर वैद्यकिय तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार गर्भधारणेचे आठवडे मोजताना दिवसांची गणना ही गर्भधारणा झालेल्या दिवसापासून नाही, तर शेवटच्या मासिक पाळीच्या पहिल्या दिवसापासून केली जाते. यालाच एलएमपी-  Last Menstrual Period (LMP) असे म्हणतात. म्हणजेच त्या स्त्रीला ज्या दिवशी शेवटची पाळी आली, त्या दिवसापासून गर्भधारणा पकडून त्या दिवसापासून गर्भाचे वय ठरविले जाते. त्यामुळे प्रत्यक्ष गर्भधारणा नंतर झाली असली तरी यानुसार आठवडे जास्त दाखवले जातात.

सामान्यतः स्त्रीचा मासिक पाळीचा सायकल 28 ते 30 दिवसांचा धरला जातो. पाळी सुरू झाल्यानंतर साधारणपणे 12 ते 14 व्या दिवशी अंडोत्सर्जन (Ovulation) होते. याच काळात संबंध आल्यास गर्भधारणा होण्याची शक्यता अधिक असते. म्हणजेच गर्भधारणा प्रत्यक्षात पाळीनंतर साधारण दोन आठवड्यांनी होते. परंतु ती मोजताना मात्र पाळीच्या पहिल्या दिवसापासून सुरुवात केली जाते आणि डॉक्टर जेव्हा तपासणी करतात तेव्हा गर्भधारणा दोन आठवडे जास्त दाखवली जाते.

उदाहरणार्थ, एखाद्या महिलेची शेवटची पाळी 1 तारखेला आली आणि 14 तारखेला अंडोत्सर्जन झाले, त्यानंतर गर्भधारणा झाली, तर वैद्यकीय गणनेनुसार गर्भधारणा 1 तारखेपासून मोजली जाईल. त्यामुळे प्रत्यक्ष गर्भधारणा चार आठवड्यांची असली तरी रिपोर्टमध्ये सहा आठवड्यांची दिसू शकते. ही पूर्णपणे सामान्य आणि वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य पद्धत आहे.

सोनोग्राफी (अल्ट्रासाऊंड) करताना देखील गर्भाची वाढ, हार्टबीट आणि सॅकचा आकार पाहून गर्भधारणेचे आठवडे ठरवले जातात. कधी कधी सायकल अनियमित असल्यास किंवा अंडोत्सर्जन उशिरा झाल्यास आठवड्यांमध्ये थोडा फरक दिसू शकतो, पण याचा चुकीच्या गर्भधारणेशी काहीही संबंध नसतो.

तज्ज्ञांच्या मते, गर्भधारणेच्या आठवड्यांबाबत गैरसमज होणे ही अतिशय सामान्य गोष्ट आहे. विशेषतः नवविवाहित जोडप्यांमध्ये किंवा पहिल्यांदा गर्भधारणा झालेल्या महिलांमध्ये हा गोंधळ मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. त्यामुळे डॉक्टर सांगतात त्या तारखा समजून घेणे आणि त्याबाबत अनावश्यक शंका न घेणे गरजेचे आहे.

स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, पाळी चुकल्यावर शक्य तितक्या लवकर तपासणी करून घेणे, शेवटच्या पाळीची तारीख लक्षात ठेवणे आणि नियमित तपासणी करणे हे निरोगी गर्भधारणेसाठी आवश्यक आहे. याबाबत योग्य माहिती असल्यास उगाचच वाटणारी भीती, गैरसमज आणि कौटुंबिक तणाव टाळता येतो.

गर्भधारणा ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, पण तिची गणना समजून घेतली तर त्याबाबत असलेल्या अनेक शंका आपोआप दूर होतात. त्यामुळे लग्नाला चार आठवडे झाले आणि प्रेग्नेंसी सहा आठवड्यांची कशी? या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे कारण गर्भधारणा मोजण्याची पद्धत शेवटच्या पाळीपासून सुरू होते, गर्भधारणा झालेल्या दिवसापासून नाही. वरील बाबी  समजून घेत जोडप्यांनी अनावश्यक गोंधळ टाळा तसेच तुमच्या नात्यात यामुळे कोणत्याही शंका उद्भवणार नाही याची काळजी घ्या. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुमच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यावर विश्वास ठेवा आणि त्यांचे पालन करा.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

