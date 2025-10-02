'किती समजावलं पण ऐकलं नाही' पतीच्या हट्टीपणामुळे पत्नीला जडला गंभीर लैंगिक आजार!'नसबंदीनंतरही...'

STIS Prevention: मुंबईतील एका महिलेच्या आरोग्यासंदर्भात इंस्टाग्रामवरील व्हिडीओने सोशल मीडियावर खळबळ उडवली. महिलेच्या या व्यथेने अनेकांना विचार करण्यास भाग पाडलंय. वैवाहिक जीवनातील छोट्या उपेक्षेमुळे आरोग्य कसे धोक्यात सापडते? हे यातून लक्षात येईल. मुंबईतील एका महिलेला अचानक खाजवळ आणि अस्वस्थता वाढली. तिने घाबरून स्त्रीरोग विशेषज्ञांकडे धाव घेतली. तपासणीदरम्यान काय खुलासा झाला? या घटनेतून काय शिकण्यासारखं आहे? सविस्तर जाणून घेऊया.
आपलं दुखणं घेऊन डॉक्टरकडे गेलेल्या महिलेला डॉक्टरांनी काही प्रश्न विचारले. डॉक्टरांनी तिला आधीच आलेल्या तक्रारीची आठवण करून दिली. "तुम्हाला यापूर्वीही असाच पांढरा, दहीसारखा स्राव होत होता, नाही का? तेव्हा मी तुम्हाला आणि तुमच्या जोडीदाराला दोघांना औषधे दिली होती," असे डॉ. शैफाली दधीची यांनी महिलेला विचारले. या महिलेच्या बाबतीत मुख्य दोषी तिच्या पतीचा कट्टर दृष्टिकोन ठरला. तो प्रोटेक्शन वापरणे टाळत होता. ज्यामुळे संसर्गाच्या बीजांचा प्रसार झाल्याचे डॉक्टर सांगतात. "घनिष्ठ संबंधात जर एका व्यक्तीला बुरशीजन्य किंवा जीवाणूजन्य रोग झाला असेल, तर तो सहजासहजी दुसऱ्यापर्यंत पोहोचतो. अशा वेळी पुरुषांची जिद्द महिलांना असुरक्षित ठेवते, असे डॉ. दधीची सांगतात. ही घटना केवळ वैयक्तिक नाही, तर अनेक कुटुंबांमध्ये माहितीच्या कमतरतेमुळे घडत असल्याचे तज्ञ सांगतात. परिणामी, महिलांना एकट्याला उपचार घ्यावे लागतात, ज्यामुळे समस्या आणखी गुंतागुंतीची होते, असे डॉक्टर सांगतात.
शारीरक संबंधांमध्ये प्रोटेक्शनचा अभाव असला की, एचपीव्ही सारख्या घातक विषाणूजन्य आजार सहज हस्तांतरित होतात. एक जोडीदार बाधित झाला की, तो दुसऱ्याला लगेचच लावतो. यातून गर्भधारणेची चिंता सोडून, आरोग्याचे मोठे धोके वाढतात, असे डॉ. शैफाली यांनी स्पष्टपणे समजावले. इतर तज्ञांच्या मते, हे संसर्ग सामान्य असूनही लक्षणे उशीरा दिसल्याने उपचार उशिरा होतात. अशा प्रकारे, सामान्य माहितीचा अभाव लाखो महिलांना प्रभावित करतो आणि वैवाहिक सुखाला कलंकित करतो.
पती-पत्नी दोघेही एकत्र डॉक्टरांकडे जावेत आणि पूर्ण उपचार घ्यावेत. मात्र, जर एकजण नकार देईल तर, गर्भनिरोधकांचा वापर अनिवार्य करावा. "कॉन्डोम सारखी साधने केवळ गर्भ रोखत नाहीत, तर बुरशी, जीवाणू आणि विषाणूजन्य संक्रमणांपासूनही रक्षण करतात," असे डॉ. दधीची अधोरेखित करतात. यासाठी जोडप्यांनी एकमेकांशी खुल्या मनाने चर्चा करावी. अशा उपायांमुळे अनेक कुटुंबे आरोग्याच्या जाळ्यात अडकण्यापासून वाचू शकतात आणि वैवाहिक नात्यात विश्वास वाढतो, असेही डॉक्टर सांगतात.
सरकार विविध गर्भनिरोधक साधने मोफत उपलब्ध करून देते. ही साधने आरोग्य केंद्रांवर सहज मिळतात आणि ते स्वस्त असल्याने सर्वांसाठी सुलभ आहेत. "मी कितीही समजावले तरी लोक ऐकत नाहीत, पण जागरूकता वाढवणे आवश्यक असल्याचे डॉक्टर म्हणतात.
उत्तर: महिलेला खाजवळ आणि पांढरा, दहीसारखा स्राव होण्याची तक्रार झाली. तिच्या पतीच्या संरक्षण साधनांचा वापर नाकारण्यामुळे लैंगिक संक्रमण (जसे बुरशीजन्य किंवा जीवाणूजन्य) झाले, ज्यामुळे तिला गंभीर अस्वस्थता आणि वारंवार उपचार घ्यावे लागले.
उत्तर: घनिष्ठ संबंधांमध्ये संरक्षणाचा अभाव असला तर एका जोडीदारातील संसर्ग (जसे एचपीव्ही किंवा जीवाणूजन्य रोग) दुसऱ्यापर्यंत सहज पोहोचतो. यापासून वाचण्यासाठी कॉन्डोम सारखी गर्भनिरोधक साधने वापरावीत, जी केवळ गर्भधारणा रोखत नाहीत तर संक्रमणांपासूनही रक्षण करतात.
उत्तर: पती-पत्नी दोघेही एकत्र डॉक्टरांकडे जाऊन पूर्ण उपचार घ्यावेत. जर एकजण नकार देईल तर संरक्षण साधनांचा वापर अनिवार्य करावा. सरकार आरोग्य केंद्रांवर मोफत गर्भनिरोधक पुरवते, ज्यामुळे जागरूकता वाढवून अशा समस्या रोखता येतात.