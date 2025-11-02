Winter special Kadha: खराब वातावरणात आवर्जून प्या काढा, सर्दी-खोकला होईल छुमंतर

हिवाळा सुरू होताच सर्दी, खोकला आणि ताप यासारख्या समस्या सामान्य होतात. बदलत्या हवामानामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. ज्यामुळे लोक आजारी पडण्याची शक्यता वाढते. वारंवार डॉक्टरांकडे जाणे आणि औषधांवर खर्च करणे हे प्रत्येकाच्या नशिबाचे काम नाही. अशा परिस्थितीत, आयुर्वेदात सांगितलेले घरगुती उपचार बरेच प्रभावी ठरू शकतात.
थंड हिवाळ्यात शरीर आतून उबदार ठेवल्याने सर्दी आणि खोकल्यासारख्या समस्या टाळता येतात. ते स्पष्ट करतात की तुमच्या स्वयंपाकघरात आढळणारा सुका आले, काळी मिरी, लांब मिरची, आले, तुळस आणि काळी मिरी यासारख्या औषधी घटकांपासून बनवलेला काढा या ऋतूत अत्यंत फायदेशीर ठरतो.
काढा तयार करण्यासाठी, सर्व घटक एका कप पाण्यात एकत्र करा आणि पाणी अर्धे कमी होईपर्यंत उकळवा. नंतर, ते गाळून घ्या आणि कोमट झाल्यावर प्या. डॉ. मौर्य म्हणतात की हा काढा सकाळी आणि संध्याकाळी सलग तीन दिवस सेवन केल्याने सर्दी आणि खोकल्यापासून लक्षणीय आराम मिळतो. गरज पडल्यास, तो सात दिवसांपर्यंत घेता येतो. हे शरीर उबदार ठेवते आणि घसा खवखवणे, श्लेष्मा आणि ताप यासारख्या समस्यांपासून आराम देते.
त्यांनी स्पष्ट केले की त्रिकटू पावडर आणि गिलॉय पावडर देखील हिवाळ्यात खूप फायदेशीर आहेत. त्रिकटू पावडर मध किंवा तुळस आणि आल्यासोबत कोमट प्रमाणात घेता येते. गिलॉय पावडर रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास आणि संसर्गापासून संरक्षण करण्यास मदत करते. दोन्ही औषधे आयुर्वेदिक दुकाने आणि रुग्णालयांमध्ये सहज उपलब्ध आहेत.
हिवाळ्यात या घरगुती उपायांचा अवलंब करून लोक औषधांवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करू शकतात. नियमितपणे काढा सेवन केल्याने सर्दी आणि खोकल्यापासून आराम मिळतोच, शिवाय शरीर नैसर्गिकरित्या मजबूत होते. त्यांनी थंडीच्या काळात कोमट पाणी पिण्याचा, हलके आणि पौष्टिक अन्न खाण्याचा आणि सकाळी उन्हात सूर्यप्रकाश घेण्याचा सल्ला दिला.