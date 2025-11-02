Winter special Kadha: खराब वातावरणात आवर्जून प्या काढा, सर्दी-खोकला होईल छुमंतर

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
थंड हिवाळ्यात शरीर आतून उबदार ठेवल्याने सर्दी आणि खोकल्यासारख्या समस्या टाळता येतात.यासाठी काय कराल

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 2, 2025, 01:16 PM IST
हिवाळा सुरू होताच सर्दी, खोकला आणि ताप यासारख्या समस्या सामान्य होतात. बदलत्या हवामानामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. ज्यामुळे लोक आजारी पडण्याची शक्यता वाढते. वारंवार डॉक्टरांकडे जाणे आणि औषधांवर खर्च करणे हे प्रत्येकाच्या नशिबाचे काम नाही. अशा परिस्थितीत, आयुर्वेदात सांगितलेले घरगुती उपचार बरेच प्रभावी ठरू शकतात.

थंड हिवाळ्यात शरीर आतून उबदार ठेवल्याने सर्दी आणि खोकल्यासारख्या समस्या टाळता येतात. ते स्पष्ट करतात की तुमच्या स्वयंपाकघरात आढळणारा सुका आले, काळी मिरी, लांब मिरची, आले, तुळस आणि काळी मिरी यासारख्या औषधी घटकांपासून बनवलेला काढा या ऋतूत अत्यंत फायदेशीर ठरतो.

घरगुती काढा कसा बनवायचा

काढा तयार करण्यासाठी, सर्व घटक एका कप पाण्यात एकत्र करा आणि पाणी अर्धे कमी होईपर्यंत उकळवा. नंतर, ते गाळून घ्या आणि कोमट झाल्यावर प्या. डॉ. मौर्य म्हणतात की हा काढा सकाळी आणि संध्याकाळी सलग तीन दिवस सेवन केल्याने सर्दी आणि खोकल्यापासून लक्षणीय आराम मिळतो. गरज पडल्यास, तो सात दिवसांपर्यंत घेता येतो. हे शरीर उबदार ठेवते आणि घसा खवखवणे, श्लेष्मा आणि ताप यासारख्या समस्यांपासून आराम देते.

त्रिकूट पावडर

त्यांनी स्पष्ट केले की त्रिकटू पावडर आणि गिलॉय पावडर देखील हिवाळ्यात खूप फायदेशीर आहेत. त्रिकटू पावडर मध किंवा तुळस आणि आल्यासोबत कोमट प्रमाणात घेता येते. गिलॉय पावडर रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास आणि संसर्गापासून संरक्षण करण्यास मदत करते. दोन्ही औषधे आयुर्वेदिक दुकाने आणि रुग्णालयांमध्ये सहज उपलब्ध आहेत.

हिवाळ्यात या गोष्टी लक्षात ठेवा

हिवाळ्यात या घरगुती उपायांचा अवलंब करून लोक औषधांवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करू शकतात. नियमितपणे काढा सेवन केल्याने सर्दी आणि खोकल्यापासून आराम मिळतोच, शिवाय शरीर नैसर्गिकरित्या मजबूत होते. त्यांनी थंडीच्या काळात कोमट पाणी पिण्याचा, हलके आणि पौष्टिक अन्न खाण्याचा आणि सकाळी उन्हात सूर्यप्रकाश घेण्याचा सल्ला दिला.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

