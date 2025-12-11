English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
हिवाळ्यात पोट खराब झालं तर काय खालं अन् काय टाळालं ?

पोट खराब झाल्यामुळे डिहायड्रेशन आणि भूक लागू शकते, परंतु काहीही खाल्ल्याने समस्या वाढू शकते. म्हणून, पोट खराब असल्यास तुम्ही काय खाऊ नये आणि काय खाऊ नये हे तुम्हाला माहित असले पाहिजे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 11, 2025, 05:53 PM IST
पोट खराब होण्याबद्दल बोलत आहोत, ही एक सामान्य समस्या आहे जी प्रत्येकाला कधी ना कधी भेडसावते. विशेषतः जे बाहेरचे अन्न खातात. घरी शिजवलेले अन्न खाणाऱ्यांचे पोट नेहमीच निरोगी असते असे नाही. पोट खराब होण्याची अनेक कारणे आहेत. परंतु एकदा ते झाले की, पोटासाठी चांगले आणि कोणताही त्रास होणार नाही असे कोणते पदार्थ खावेत हे ठरवणे कठीण आहे. या लेखात, आम्ही पोट खराब होण्याची चिंता न करता तुम्ही खाऊ शकता असे काही पदार्थ शेअर करू. हे १० पदार्थ पोटासाठी सुरक्षित नाहीत तर पोट खराब होण्यास आणि ते त्याच्या मूळ स्थितीत परत आणण्यास देखील अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतात.

पोट खराब झाल्यावर काय खावे

मूग डाळ

मूग डाळ खिचडी खाणे पोटदुखीसाठी फायदेशीर आहे. जेव्हा तुमचे पोट खराब असते तेव्हा तुम्ही नेहमी हलके, सहज पचणारे अन्न खावे. अशा वेळी मुग डाळ खिचडीपासून बनवलेली खिचडी उत्तम असते. दह्यासोबत मुग डाळ खिचडी खाल्ल्याने पचन सुधारते.

दही आणि भात

पोटदुखीसाठी दही आणि भात खाणे देखील खूप फायदेशीर आहे. हे अन्न पोटासाठी खूप हलके आणि सहज पचणारे आहे. भातामध्ये स्टार्च असते आणि दह्यामध्ये प्रोबायोटिक बॅक्टेरिया असतात. हे दोन्ही पोट बरे करण्यास खूप उपयुक्त आहेत.

ओट्स

पोटदुखीसाठी ओट्स खाणे देखील खूप फायदेशीर ठरू शकते. त्यात भरपूर फायबर असते, जे पोट शांत करण्यास खूप मदत करते. कोमट दुधात ओट्स मिसळून खाल्ल्याने पोट शांत होण्यास मदत होते.

सफरचंदाचा रस

सफरचंद खाणे किंवा त्याचा रस पिणे देखील पोट शांत करण्यास खूप फायदेशीर आहे. लाकूड सफरचंदाचा रस फायबरने समृद्ध असतो.

गाजराचा रस

गाजर खाल्ल्याने पचनक्रिया मजबूत होण्यास मदत होते. त्याचा रस पिल्याने पोटही शांत होण्यास मदत होते.

नारळपाणी
पोट खराब झाल्यास अनेकदा शरीरात डिहायड्रेशन होते. नारळपाणी ही कमतरता भरून काढण्यास खूप मदत करते. ते केवळ डिहायड्रेशन दूर करण्यास मदत करते असे नाही तर नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाइट्सचा एक उत्कृष्ट स्रोत देखील आहे.

पपई
जर तुमचे पोट खराब असेल तर पपईचे सेवन नक्की करा. त्यात भरपूर व्हिटॅमिन सी असते. काही दिवस पपई खाल्ल्याने पचन सुधारू शकते.

केळी
केळी खाणे तुमच्या पोटासाठी देखील खूप फायदेशीर आहे. जर तुम्हाला वारंवार आतड्याची हालचाल होत असेल तर केळी खाल्ल्याने आराम मिळेल. केळीतील पेक्टिन पोट घट्ट होण्यास मदत करते.

सफरचंद
पोटदुखीसाठी देखील सफरचंद खाणे खूप फायदेशीर आहे. सफरचंदात अनेक जीवनसत्त्वे आणि खनिजे तसेच पेक्टिन आणि एंजाइम असतात.

पोट खराब असताना काय खाऊ नये

जेव्हा तुमचे पोट खराब असेल तेव्हा जास्त तेलकट, मसालेदार पदार्थ, कोल्ड्रिंक्स, जंक फूड किंवा फास्ट फूड खाणे टाळा. धान्यांमध्ये, नवीन तांदूळ, हरभरा आणि काळे उडीद टाळा. फळे आणि भाज्यांमध्ये, द्राक्षे, फणस, बीन्स आणि बथुआ टाळा. पचनक्रिया खराब असल्यामुळे, हे योग्यरित्या पचत नाहीत, ज्यामुळे पोटाची समस्या वाढते. म्हणूनच अशा वेळी त्या सर्व गोष्टी टाळल्या पाहिजेत.

