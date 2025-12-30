English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  कॅन्सर बरा होण्यासाठी महिलेनी खाल्ली हळद, शरीर पिवळं पडलं आणि.. तपासणीत डॉक्टरांना आढळलं ते धक्कादायक...

कॅन्सर बरा होण्यासाठी महिलेनी खाल्ली हळद, शरीर पिवळं पडलं आणि.. तपासणीत डॉक्टरांना आढळलं ते धक्कादायक...

Turmeric side effects in cancer:  हळदीच्या कॅप्स्यूल्स खाल्ल्याने महिलेचे शरीर पूर्ण पिवळे पडले होते 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 30, 2025, 05:27 PM IST
कॅन्सर बरा होण्यासाठी महिलेनी खाल्ली हळद, शरीर पिवळं पडलं आणि.. तपासणीत डॉक्टरांना आढळलं ते धक्कादायक...
कॅन्सर

Turmeric side effects in cancer: एक वृद्ध महिलेला किडनीचा कर्करोग म्हणजेच रिनल सेल कार्सिनोमा झाला होता. तो फुफ्फुसातही पसरला होता. त्यामुळे डॉक्टरांनी केमोथेरपीचा कोर्स सुरू केला. तिसरे सत्र सुरू होण्याआधीच त्या महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मुख्य उपचाराबरोबरच त्यांनी एका स्थानिक वैद्याच्या सल्ल्याने हळदीच्या कॅप्स्यूल्स मोठ्या प्रमाणात घेत होत्या, कारण हळदीने कर्करोग बरा होतो असा दावा वैद्याने केला होता. पुढे जे झालं ते फार धक्कादायक होते. 

मृत्यूचे धक्कादायक कारण

हळदीच्या कॅप्स्यूल्स खाल्ल्याने महिलेचे शरीर पूर्ण पिवळे पडले होते आणि श्वास घेण्यास खूप त्रास होत होता. हे यकृतात कॅन्सर पसरल्यामुळे झालेली कावीळ असल्याचे सुरुवातीला डॉक्टरांना वाटले. यानंतर डॉक्टर अक्षय केवलाणी यांनी तपासणी केली. त्यावेळी रुग्णाच्या डोळ्यांचा पांढरा भाग स्वच्छ होता, म्हणजे ही कावीळ नव्हती. नातेवाईकांना विचारल्यावर समजले की हळदीच्या कॅप्स्यूल्स जास्त प्रमाणात घेतल्याने हळदीतील करक्युमिन नावाचे घटक त्वचेखाली साठले आणि शरीर पिवळे दिसू लागले. याचबरोबर श्वासाच्या तक्रारी वाढून महिला रुग्णाचा मृत्यू झाला.

हळदीचे फायदे आणि मर्यादा

हळदीत करक्युमिन असते, ज्याला जंतुनाशक आणि दाह कमी करणारे गुणधर्म आहेत. प्रयोगशाळेत उच्च डोसमध्ये थेट कर्करोगाच्या पेशींवर लावल्यास त्या नष्ट होतात असे दिसते. पण मानवी शरीरात हळद तोंडावाटे घेतल्यास पचनसंस्थेतच करक्युमिन नष्ट होते. फारच थोडे रक्तात जाते आणि कर्करोगाच्या पेशींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता जवळपास नाही. त्यामुळे हळद कर्करोगावर प्रभावी उपचार ठरू शकत नाही, असे डॉक्टर सांगतात.

जास्त हळद घेण्याचे धोके

हळद थोड्या प्रमाणात आरोग्यासाठी चांगली असते, पण जास्त प्रमाणात घेतल्यास ती विषारी ठरू शकते. या प्रकरणात हळदीच्या कॅप्स्यूल्समुळे शरीरात करक्युमिन साठून त्वचा पिवळी झाली आणि श्वास घेणे कठीण झाले. हे लक्षण कर्करोगाच्या प्रगतीसारखे वाटले, पण प्रत्यक्षात हळदीच्या अतिसेवनामुळे झाले. अशा चुकीच्या उपचारांमुळे रुग्णाचा जीव धोक्यात येऊ शकतो.

डॉक्टरांचा महत्त्वाचा सल्ला:

कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारात घरगुती उपाय किंवा स्थानिक वैद्यांच्या सल्ल्यावर अवलंबून राहू नका. फक्त ऑन्कोलॉजिस्ट म्हणजे कर्करोगतज्ज्ञ डॉक्टरांचाच सल्ला घ्या. हळद किंवा इतर घरगुती गोष्टी जास्त प्रमाणात घेण्याआधी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. प्रयोगशाळेतील निकाल मानवी शरीरात लागू होत नाहीत हे लक्षात ठेवा.

यातून काय शिकण्यासारखं?

चांगल्या हेतूने केलेले चुकीचे उपाचर अनेकदा घातक ठरू शकतात. कर्करोगावर वैज्ञानिक आणि सिद्ध उपचारांवरच विश्वास ठेवा. स्वतःहून औषधे किंवा पूरक गोष्टी घेऊ नका, विशेषतः केमोथेरपी चालू असताना काळजी घ्या. यामुळे वेळेवर उपचारात अडथळा येऊ शकतो आणि जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. आरोग्याच्या बाबतीत नेहमी तज्ज्ञांचेच मार्गदर्शन घ्या.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

