English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • हेल्थ
महिलांच्या आरोग्याची काळजी: हृदय आणि एकूण आरोग्यासाठी अत्यावश्यक

महिला कायमच आपल्या कुटुंबाची काळजी घेण्यास अग्रस्थानी असतात. मात्र स्वतःची काळजी घेण्याकडे त्यांचा कल कमी असतो. अशावेळी महिलांनी काय काळजी घ्यावी, हे सांगतात डॉ. अमेय तिरोडकर. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 29, 2026, 07:03 PM IST
तुमचं हृदय—तुमच्या आयुष्याच्या केंद्रस्थानी तुमचं हृदय तुमच्या प्रत्येक कामाच्या केंद्रस्थानी आहे—तरीही तेच अनेकदा सर्वाधिक दुर्लक्षित राहतं. “Your Heart, Your Valentine” ही मालिका तुम्हाला हृदयाच्या आरोग्याबद्दल समजून घेण्यासाठी, योग्य निर्णय घेण्यासाठी आणि कृतीकडे पुढे जाण्यासाठी मदत करते. यासाठी डॉ. अमेय एम. तिरोडकर
कन्सल्टंट इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजिस्ट, ऑस्कर हॉस्पिटल, मुंबई हे मदत करणार आहोत. 
  
एक महत्त्वाचा पण अनेकदा दुर्लक्षित विषय

Add Zee News as a Preferred Source

भारतामध्ये महिलांच्या आरोग्याला अजूनही अपेक्षित तेवढं प्राधान्य दिलं जात नाही. घरात आणि समाजात, महिला स्वतःपेक्षा इतरांना प्राधान्य देतात—आई, पत्नी किंवा काळजीवाहक म्हणून. त्यामुळे त्यांच्या स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होतं.
 
बदलते काळ, बदलत्या भूमिका

आजच्या महिला केवळ घरापुरत्या मर्यादित नाहीत—त्या व्यावसायिक, निर्णय घेणाऱ्या आणि प्रत्येक क्षेत्रात सक्रिय आहेत. जबाबदाऱ्या वाढल्यामुळे स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेणं अधिक महत्त्वाचं बनलं आहे.
 
हृदयविकार: महिलांसाठीही तितकाच धोका

पूर्वी महिलांना हृदयविकाराचा धोका कमी आहे असं मानलं जात होतं. पण आज परिस्थिती बदलली आहे. खालील जोखीम घटक असल्यास महिलांनी विशेष काळजी घ्यावी:

  • मधुमेह
  • उच्च रक्तदाब
  • कुटुंबात हृदयविकाराचा इतिहास
  • ताणतणाव

 नियमित तपासण्या का आवश्यक आहेत

३० वर्षांवरील महिलांनी नियमित आरोग्य तपासण्या करणं अत्यंत गरजेचं आहे.
महत्त्वाच्या तपासण्या:

  • रक्तातील साखर आणि कोलेस्टेरॉल
  • रक्त तपासण्या
  • ECG आणि इको

लवकर निदान केल्यास गंभीर आजार टाळता येतात.
 
ग्रामीण भागातील महिलांसाठी विशेष लक्ष
ग्रामीण भागातील महिलांना आरोग्यसेवा कमी प्रमाणात उपलब्ध असते.
आरोग्य शिबिरांमध्ये सहभाग घेतल्याने अॅनिमिया, कुपोषण आणि इतर समस्या वेळेवर ओळखता येतात.
 
स्वतःची काळजी घेणं गरजेचं आहे

  • नियमित तपासण्या करा
  • संतुलित आहार घ्या
  • ताण नियंत्रित ठेवा
  • वेळेवर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

 एकत्रित जबाबदारी

महिलांच्या आरोग्याची काळजी ही कुटुंब आणि समाजाचीही जबाबदारी आहे.

 निष्कर्ष

आपल्या कुटुंबाची काळजी घेणाऱ्या प्रत्येक महिलेने स्वतःसाठी वेळ काढा. तुमचं आरोग्य हेच तुमच्या कुटुंबाच्या आनंदाचं आणि स्थैर्याचं मूळ आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये  मनोरंजन, Lifestyle, आरोग्य यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. मनोरंजन विशेषत: मराठी मनोरंजन विश्वातील रंजक बातम्या, इंटरेस्टिंग किस्से, थ्रो बॅक स्टोरीज, सेलिब्रिटी बर्थ डे, बॉक्स ऑफीस कलेक्शन या सारख्या बातम्या करण्यात एक्सपर्ट आहेत. 

...Read More

Tags:
Health newsWomen health carewomen healthdr amey tirodkar

