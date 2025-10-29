World Stroke Day 2025 : स्ट्रोक येण्यापूर्वी शरीरात दिसतात '4' संकेत, तिसऱ्याकडे अजिबातच दुर्लक्ष करु नका

स्ट्रोक ही अचानक उद्भवणारी गंभीर स्थिती आहे, परंतु ती बर्याचदा वर्षानुवर्षे चुकीच्या जीवनशैली निवडींमुळे उद्भवते. ती रोखण्यासाठी निरोगी जीवनशैली अत्यंत महत्त्वाची आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की अंदाजे ८० टक्के स्ट्रोक टाळता येतात, त्यासाठी दैनंदिन सवयींमध्ये फक्त काही बदल करावे लागतात. त्यांच्या आहाराकडे, ताणतणावाकडे आणि दैनंदिन दिनचर्येकडे लक्ष देऊन, महिला स्ट्रोकचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतात.
जगात दर चार मिनिटांनी एका व्यक्तीचा स्ट्रोकमुळे मृत्यू होतो. मेंदूच्या एका भागात रक्तप्रवाह खंडित झाल्यावर स्ट्रोक होतो, ज्यामुळे मेंदूच्या पेशी मरतात. ही एक अतिशय गंभीर समस्या आहे ज्याबद्दल प्रत्येकाला माहिती असली पाहिजे.
ब्रेन स्ट्रोकच्या गंभीर धोके आणि लक्षणांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने दरवर्षी 29 ऑक्टोबर रोजी जागतिक स्ट्रोक दिन साजरा केला जातो. स्ट्रोक हे जगभरात मृत्यू आणि अपंगत्वाच्या प्रमुख कारणांपैकी एक आहे, परंतु डॉक्टरांचा असा विश्वास आहे की स्ट्रोकच्या पहिल्या 60 मिनिटांत त्याची सुरुवातीची चिन्हे ओळखल्याने जीव वाचू शकतात आणि दीर्घकालीन नुकसान कमी होऊ शकते.
स्ट्रोकच्या लक्षणांसाठी लक्षात ठेवण्याचा एक सोपा नियम आहे: "फास्ट", ज्याकडे कधीही दुर्लक्ष करू नये. ही लक्षणे अचानक आणि वेगाने दिसतात. दुर्दैवाने, उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि अनियंत्रित जीवनशैलीमुळे, ही समस्या आता वृद्धांपुरती मर्यादित नाही; 30 आणि 40 च्या दशकातील तरुणांमध्येही प्रकरणे वेगाने वाढत आहेत, ज्यामुळे त्वरित जागरूकता आणि त्वरित कारवाई करणे महत्वाचे आहे.
चेहऱ्यावर लकवा मारणे
स्ट्रोकचे पहिले आणि सर्वात दृश्यमान लक्षण म्हणजे चेहऱ्यावरचा लटकाव. जर चेहऱ्याची एक बाजू अचानक कमकुवत किंवा लटकावलेली वाटत असेल तर ती एक चेतावणी चिन्ह आहे. रुग्णाला हसण्यास सांगा. जर हास्य अर्धवट किंवा असमान दिसत असेल किंवा तोंडाच्या कोपऱ्यातून लाळ वाहू लागली असेल तर ते स्ट्रोकचे लक्षण असू शकते. ही लक्षणे दिसू लागताच सतर्क रहा.
दुसरे चिन्ह तुमच्या हातांशी संबंधित आहे. जर एखाद्या व्यक्तीचे हात किंवा हात अचानक सुन्न किंवा कमकुवत झाले तर हे आणखी एक मोठे धोक्याचे असू शकते. त्यांना दोन्ही हात एकाच वेळी वर करण्यास सांगा. जर एक हात स्वतःहून खाली पडला किंवा उचलण्यास खूप कठीण झाला तर ते मेंदूला रक्तपुरवठा थांबला आहे असे सूचित करते. जर तुम्हाला ही स्थिती दिसली तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
हे सर्वात महत्वाचे लक्षण आहे आणि कधीही दुर्लक्ष करू नये. जर एखाद्या व्यक्तीला अचानक बोलणे कठीण वाटले, तोतरे झाले (तोतरे झाले), किंवा सर्वकाही समजले पण बोलता येत नसेल, तर हे मेंदूच्या गंभीर नुकसानाचे स्पष्ट लक्षण आहे. या लक्षणाला झोप येणे किंवा चिंता समजू नका; अशा परिस्थितीत, ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
जर तुम्हाला वर नमूद केलेल्या तीन लक्षणांपैकी कोणतेही (चेहरा, हात, बोलणे) दिसले तर क्षणभरही वाया घालवू नका. 'टी' म्हणजे ताबडतोब रुग्णवाहिका बोलवा. स्ट्रोकनंतरच्या पहिल्या काही मिनिटांना 'गोल्डन अवर' म्हणतात. या काळात जितक्या जलद उपचार केले जातील तितके रुग्णाच्या जगण्याची आणि कायमचे अपंगत्व कमी होण्याची शक्यता जास्त असते.
