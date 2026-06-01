/चुकीच्या वेळी केस धुतल्यामुळे Hairfall होतो का? योग्य वेळ कोणती

केस हे आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. आपण ते स्वच्छ करण्यापासून ते त्यांची काळजी घेण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत खूप काळजी घेतो. तरीही, ते कोरडे, निर्जीव आणि समस्यांना बळी पडणारे राहतात. खरे तर, आपल्यापैकी बहुतेक जण अनेकदा ते व्यवस्थित आणि योग्य वेळी धुण्याकडे दुर्लक्ष करतात. अनेक अभ्यासांमधून असे दिसून आले आहे की चुकीच्या वेळी केस धुतल्याने किंवा वारंवार अस्वास्थ्यकर सवयींचे पालन केल्याने टाळूचा नैसर्गिक ओलावा कमी होतो, ज्यामुळे केस गळतात आणि तुटतात. या समस्येमुळे अखेरीस केस विरळ होऊ शकतात आणि गळू शकतात, ज्यामुळे टक्कल पडण्यासह विविध समस्या उद्भवू शकतात. चला तर मग, केस धुण्याची योग्य वेळ आणि त्यासंबंधित महत्त्वाच्या गोष्टींबद्दल जाणून घेऊया.
ऑफिस, कॉलेज आणि शाळेत जात असल्यामुळे आपण अनेकदा सकाळी केस धुतो, पण हे नेहमीच योग्य मानले जात नाही. जर तुम्ही सकाळी लवकर आणि थंड हवामानात केस धुतले, तर टाळू जास्त थंडीच्या संपर्कात येते, ज्यामुळे केसांची मुळे कमकुवत होतात. याउलट, उन्हाळ्यात सकाळी केस धुणे योग्य ठरू शकते, कारण त्यामुळे रात्रभर साचलेला घाम आणि धूळ निघून जाते. बाहेर जाण्यापूर्वी तुमचे केस पूर्णपणे कोरडे असणे देखील महत्त्वाचे आहे, अन्यथा ते तुटू शकतात आणि कुरळे होऊ शकतात.
रात्री केस धुणे सोयीचे असते, विशेषतः महिलांसाठी, परंतु केस पूर्णपणे न वाळवता झोपणे हानिकारक ठरू शकते. ओल्या केसांनी झोपल्याने टाळूवर बुरशीजन्य संसर्ग आणि कोंडा होण्याचा धोका वाढतो. यामुळे केस कमकुवत होतात आणि केस गळती सुरू होते. तथापि, जर तुम्ही रात्री केस धुत असाल, तर ते पूर्णपणे वाळवणे महत्त्वाचे आहे. तज्ञांच्या मते, कोमट पाणी वापरणे आणि झोपण्याच्या किमान 1-2 तास आधी केस धुणे उत्तम आहे.
सकाळ, संध्याकाळ किंवा रात्रीच्या तुलनेत दुपारची वेळ केस धुण्यासाठी अधिक चांगली मानली जाते, कारण या वेळी केस लवकर सुकतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, टाळूमध्ये थंडी किंवा ओलावा टिकून राहण्याचा धोका कमी असतो. विशेषतः हिवाळ्यात, सकाळ किंवा संध्याकाळच्या तुलनेत दुपारी केस धुणे हा एक अधिक सुरक्षित पर्याय आहे. या वेळी शरीर अधिक सक्रिय असते, ज्यामुळे केसांची अधिक चांगली स्वच्छता होते. तथापि, तुम्हाला आधीच माहित असेल की, खूप गरम पाण्याचा वापर टाळावा, कारण त्यामुळे केसांच्या नैसर्गिक तेलाच्या थराला नुकसान पोहोचते, ज्यामुळे केस गळतात.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, केस धुण्याची केवळ योग्य वेळच नव्हे, तर त्याची योग्य वारंवारता देखील अत्यंत महत्त्वाची आहे. नियमितपणे शॅम्पू केल्याने केसांमधील नैसर्गिक तेल निघून जाण्याचा धोका वाढतो, ज्यामुळे केस कोरडे आणि ठिसूळ होतात. म्हणून, आठवड्यातून 2-3 वेळा केस धुणे उत्तम. तसेच, अतिरिक्त नुकसान टाळण्यासाठी सौम्य शॅम्पू आणि कंडिशनर वापरा. केस धुतल्यानंतर, ते हळुवारपणे सुकवा आणि जास्त घासणे टाळा. योग्य काळजी घेतल्यास तुमचे केस मजबूत, दाट आणि निरोगी राहण्यास मदत होते.