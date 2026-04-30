तुमचं हृदय तुमच्या प्रत्येक कामाच्या केंद्रस्थानी आहे, तरीही तेच अनेकदा सर्वाधिक दुर्लक्षित राहतं

“Your Heart, Your Valentine” ही मालिका याच जाणीवेपासून सुरू होते—जिथे तज्ञांच्या मार्गदर्शनातून तुम्हाला हृदयाच्या आरोग्याबद्दल स्पष्ट आणि विश्वासार्ह माहिती मिळते, आणि तुम्ही जागरूकतेपलीकडे जाऊन योग्य निर्णय घेऊ शकता.।
आज एक चिंताजनक बदल आपल्यासमोर दिसतो आहे. हृदयविकार आता फक्त वृद्धांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. 30–40 वयोगटातील तरुणांमध्येही हार्ट अटॅकची प्रकरणे वाढताना दिसत आहेत. रुग्णालयांमध्ये आता अनेक तरुण रुग्ण हार्ट अटॅकसह येताना दिसतात जे काही वर्षांपूर्वी इतकं सामान्य नव्हतं. ही वाढ केवळ आकडेवारी नाही, तर आपल्या जीवनशैलीत झालेल्या बदलांचा परिणाम आहे. आजची वेगवान जीवनशैली, सततची स्पर्धा आणि “नेहमी पुढे राहायचं” हे दडपण आपल्या शरीरावर आणि मनावर परिणाम करतं. एक वाक्य आपण नेहमी ऐकतो—“तुम्ही रेस जिंकलात तरी तुम्ही त्या धावण्याचा भागच आहात.” म्हणजेच, आपण सतत धावत राहतो, पण आपल्या आरोग्याकडे लक्ष देणं मागे पडतं.
तरुणांमध्ये हृदयविकार वाढण्यामागे अनेक कारणे आहेत—अस्वस्थ आहार, फास्ट फूडचं वाढतं प्रमाण, धूम्रपान आणि मद्यपान, अपुरी झोप, ताणतणाव आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव. या सगळ्या गोष्टी हळूहळू आपल्या हृदयावर परिणाम करतात, आणि आपण लक्ष देईपर्यंत कधी कधी खूप उशीर झालेला असतो. पण या सगळ्यात एक सकारात्मक गोष्ट आहे—हृदयविकार वेळेवर ओळखला, तर तो टाळता येऊ शकतो. नियमित आरोग्य तपासण्या, शरीरातील लहान बदलांकडे लक्ष देणं आणि वेळेवर डॉक्टरांचा सल्ला घेणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कारण प्रतिबंध हा नेहमी उपचारापेक्षा अधिक प्रभावी असतो.
आपल्या दैनंदिन आयुष्यात काही छोटे बदल करून आपण हृदयाची काळजी घेऊ शकतो. संतुलित आणि पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि ताणतणावाचं योग्य व्यवस्थापन—हे सगळं ऐकायला साधं वाटतं, पण त्याचा परिणाम खूप मोठा असतो. धूम्रपान टाळणं आणि मद्यपान मर्यादित ठेवणंही तितकंच आवश्यक आहे.
आजच्या तरुणांसाठी सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे ताण. आपण कामात, स्पर्धेत आणि अपेक्षांमध्ये इतके गुंततो की स्वतःसाठी वेळ काढणं विसरतो. पण थोडा वेळ स्वतःसाठी देणं, मनाला शांत ठेवणं आणि आयुष्यात संतुलन राखणं हे तितकंच गरजेचं आहे. ताण सोडणं ही कमजोरी नाही. ती एक शहाणपणाची निवड आहे. शेवटी, एक साधा पण महत्त्वाचा संदेश, तुमचं आरोग्य तुमच्या हातात आहे. आज तुम्ही घेतलेले छोटे निर्णय उद्याचं आयुष्य ठरवतात.
तरुण हे आपल्या देशाचं भविष्य आहेत. आणि त्यांचं निरोगी राहणं ही केवळ वैयक्तिक नाही, तर सामाजिक जबाबदारी आहे. म्हणूनच स्मार्ट बना, आणि निरोगी हृदय निवडा.